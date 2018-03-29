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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучеров уже звал его в НХЛ. Что мы не знаем о маленьком кошмаре Знарка

Как 22-летний парень из четвёртого звена ЦСКА сумел оформить хет-трик в ворота СКА?

Источник: РИА "Новости"

«В ЦСКА есть парень хороший — Кузьменко. А тут смотрю — его в ВХЛ отправили. Очень талантливый игрок, и вдруг в Вышке. Я бы ему посоветовал в НХЛ ехать, чем там сидеть. Мне кажется, у него в НХЛ очень хорошо получилось бы», — говорил осенью 2017 года Никита Кучеров.

Как в воду глядел. Андрей, как и нынешняя звезда «Тампы», занимался в «Белых Медведях», только Кузьменко на три года младше, а тренировал «армейца» отец.

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«Два месяца ходил по паркету в коньках, а потом сразу на лёд»

Он родился в Восточной Сибири в городе на берегу реки Лена — крупнейшей в мире, полностью протекающей в районе вечной мерзлоты. Среднегодовая температура в Якутске составляет минус 8 градусов, зимой доходит и до минус 50. В общем, в хоккей тут не поиграешь на открытом воздухе. Тем не менее отец поставил Андрея на коньки в полтора года, когда некоторые детишки только-только начинают уверенно ходить. «Вначале два месяца дома по паркету и ковру ходил, а потом и на лёд», — вспоминал Кузьменко.

Когда юному хоккеисту было пять, его папа получил приглашение работать в московской команде «Белые Медведи». Семья переехала в Москву.

До 12 лет Андрей играл в «Белых Медведях», откуда также вышли Ожиганов, Гусев и Кучеров, только Кузьменко занимался под руководством отца. Папа был всегда рядом с сыном — в детском саду, школе (работал учителем физкультуры) и, конечно, на катке.

Кубок Харламова, дебют в КХЛ в 18 лет

В ЦСКА его звали с 10 лет, но отец говорил, что рано. Когда пришло время, папа отпустил Андрея к тренеру Павлу Баулину. В 16 он уже дебютировал в МХЛ. Тогда как раз в ЦСКА сменилось поколение и ушли Гусев, Ожиганов, Кучеров, Прохоркин. И зелёная молодёжь получила шанс. В тот год «Красная Армия» заняла 14-е место на Западе и не попала в плей-офф.

В следующем сезоне «армейцы» уже играли в финале Кубка Харламова, в седьмом матче со «Спартаком» Кузьменко забросил вторую шайбу, но его команда всё равно проиграла. Выиграл он этот трофей через три года, Андрей стал самым ценным игроком плей-офф.

В КХЛ он дебютировал в 18, но за четыре года так и не стал игроком основного состава. Поначалу Квартальнов не слишком жаловал юниора, однако в следующем сезоне стал доверять чуть больше — Андрей играл по 10−12 минут. Начиная с сезона-2012/13 Кузьменко вызывался в сборную России: U17, U20, а в этом году и в олимпийскую. На молодёжном чемпионате мира 2016 года взял серебро.

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Он станет новым Панариным?

Параллели с Артемием действительно напрашиваются. Кузьменко в свои 22 года так и остался ни кем не задрафтованным. Зато прошлым летом получил приглашение приехать в гости от «Чикаго», посмотреть как устроен клуб.

«Многое почерпнул для себя. Тяжёлые тренировки, очень тяжёлые тесты, я вообще никогда так не уставал. В 21 год в Чикаго я увидел абсолютно другой хоккей», — рассказывал нападающий.

И по стилю игры Кузьменко напоминает Панарина — такой же юркий, быстрый, техничный. «Он способен творить чудеса», — говорят комментаторы и ни чуть не ошибаются. Только проблемно это делать в четвёртом звене. Его контракт с ЦСКА действует ещё два года, после чего Кузьменко наверняка поедет в НХЛ.

Ссылка в ВХЛ

У Никитина Андрей так и не стал железным игроком основы, и не потому что Кузьменко не подходит тренеру, просто у наставника на скамейке целая группа игроков с серьёзными контрактами. 22-летнему форварду находилось место лишь в четвёртом звене, да и то не всегда. В «регулярке» он провёл 45 матчей, а плей-офф пока шесть.

Состав ЦСКА оказался настолько раздутым, что в сентябре Кузьменко вместе со Светлаковым и Окуловым были командирован в чеховскую «Звезду». В трёх матчах ВХЛ Андрей набрал шесть очков и был возвращён в главную команду.

Очевидно, что Вышка — не уровень хоккеиста, вызывающегося в сборную, пусть и в резервную. И становится обидно за игрока, который мог бы весь сезон играть в первых двух звеньях и выходить на большинство в половине клубов КХЛ. Но вместо этого ездил в Учалы.

Мы все удивляемся хет-трику Кузьменко в ворота СКА. Но не должны. Этот парень мог бы ещё штамповать голы с начала сезона. Было бы доверие и место в составе…

СКА 4:5 ОТ
(1:0, 2:3, 1:1)
ЦСКА
29.03.2018, 19:30 Зрители: 12351 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин
1-й период
06:36 Павел Дацюк (Арт. Зуб, Н. Гусев)
Никита Нестеров 08:42
10:59 Виктор Тихонов
15:14 Виктор Тихонов
2-й период
Михаил Григоренко (А. Попов, К. Капризов) 20:59
Андрей Кузьменко (К. Петров, Н.Д. Нестеров) 25:01
25:13 Николай Прохоркин (Е. Рыков, А. Барабанов)
Александр Попов (М. Григоренко, К. Капризов) 28:39
Никита Нестеров 31:19
32:06 Никита Гусев (В. Войнов, П. Дацюк)
36:26 Антон Белов
3-й период
Андрей Кузьменко (А. Светлаков) 49:20
50:41 Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, Арт. Зуб)
Овертайм
Андрей Кузьменко (Г. Скотт, Б. Киселевич) 66:35
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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