Кучеров уже звал его в НХЛ. Что мы не знаем о маленьком кошмаре Знарка
Как 22-летний парень из четвёртого звена ЦСКА сумел оформить
Как 22-летний парень из четвёртого звена ЦСКА сумел оформить
«В ЦСКА есть парень хороший — Кузьменко. А тут смотрю — его в ВХЛ отправили. Очень талантливый игрок, и вдруг в Вышке. Я бы ему посоветовал в НХЛ ехать, чем там сидеть. Мне кажется, у него в НХЛ очень хорошо получилось бы», — говорил осенью 2017 года Никита Кучеров.
Как в воду глядел. Андрей, как и нынешняя звезда «Тампы», занимался в «Белых Медведях», только Кузьменко на три года младше, а тренировал «армейца» отец.
«Два месяца ходил по паркету в коньках, а потом сразу на лёд»
Он родился в Восточной Сибири в городе на берегу реки Лена — крупнейшей в мире, полностью протекающей в районе вечной мерзлоты. Среднегодовая температура в Якутске составляет минус 8 градусов, зимой доходит и до минус 50. В общем, в хоккей тут не поиграешь на открытом воздухе. Тем не менее отец поставил Андрея на коньки в полтора года, когда некоторые детишки
Когда юному хоккеисту было пять, его папа получил приглашение работать в московской команде «Белые Медведи». Семья переехала в Москву.
До 12 лет Андрей играл в «Белых Медведях», откуда также вышли Ожиганов, Гусев и Кучеров, только Кузьменко занимался под руководством отца. Папа был всегда рядом с сыном — в детском саду, школе (работал учителем физкультуры) и, конечно, на катке.
Кубок Харламова, дебют в КХЛ в 18 лет
В ЦСКА его звали с 10 лет, но отец говорил, что рано. Когда пришло время, папа отпустил Андрея к тренеру Павлу Баулину. В 16 он уже дебютировал в МХЛ. Тогда как раз в ЦСКА сменилось поколение и ушли Гусев, Ожиганов, Кучеров, Прохоркин. И зелёная молодёжь получила шанс. В тот год «Красная Армия» заняла 14-е место на Западе и не попала в
В КХЛ он дебютировал в 18, но за четыре года так и не стал игроком основного состава. Поначалу Квартальнов не слишком жаловал юниора, однако в следующем сезоне стал доверять чуть больше — Андрей играл по 10−12 минут. Начиная с сезона-2012/13 Кузьменко вызывался в сборную России: U17, U20, а в этом году и в олимпийскую. На молодёжном чемпионате мира 2016 года взял серебро.
Он станет новым Панариным?
Параллели с Артемием действительно напрашиваются. Кузьменко в свои 22 года так и остался ни кем не задрафтованным. Зато прошлым летом получил приглашение приехать в гости от «Чикаго», посмотреть как устроен клуб.
«Многое почерпнул для себя. Тяжёлые тренировки, очень тяжёлые тесты, я вообще никогда так не уставал. В 21 год в Чикаго я увидел абсолютно другой хоккей», — рассказывал нападающий.
И по стилю игры Кузьменко напоминает Панарина — такой же юркий, быстрый, техничный. «Он способен творить чудеса», — говорят комментаторы и ни чуть не ошибаются. Только проблемно это делать в четвёртом звене. Его контракт с ЦСКА действует ещё два года, после чего Кузьменко наверняка поедет в НХЛ.
Ссылка в ВХЛ
У Никитина Андрей так и не стал железным игроком основы, и не потому что Кузьменко не подходит тренеру, просто у наставника на скамейке целая группа игроков с серьёзными контрактами. 22-летнему форварду находилось место лишь в четвёртом звене, да и то не всегда. В «регулярке» он провёл 45 матчей, а
Очевидно, что Вышка — не уровень хоккеиста, вызывающегося в сборную, пусть и в резервную. И становится обидно за игрока, который мог бы весь сезон играть в первых двух звеньях и выходить на большинство в половине клубов КХЛ. Но вместо этого ездил в Учалы.
Мы все удивляемся
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Микко Коскинен
|Илья Сорокин
|1-й период
|06:36
|Павел Дацюк (Арт. Зуб, Н. Гусев)
|Никита Нестеров
|08:42
|10:59
|Виктор Тихонов
|15:14
|Виктор Тихонов
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Попов, К. Капризов)
|20:59
|Андрей Кузьменко (К. Петров, Н.Д. Нестеров)
|25:01
|25:13
|Николай Прохоркин (Е. Рыков, А. Барабанов)
|Александр Попов (М. Григоренко, К. Капризов)
|28:39
|Никита Нестеров
|31:19
|32:06
|Никита Гусев (В. Войнов, П. Дацюк)
|36:26
|Антон Белов
|3-й период
|Андрей Кузьменко (А. Светлаков)
|49:20
|50:41
|Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Андрей Кузьменко (Г. Скотт, Б. Киселевич)
|66:35
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)