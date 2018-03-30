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16:10 (мск), источник: Р-Спорт

Лучшие бомбардиры ХК «Сибирь» Закриссон, Бергстрем и Санников покидают клуб

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лучшие бомбардиры новосибирской «Сибири» в нынешнем сезоне КХЛ форварды Патрик Закриссон, Александр Бергстрем и Степан Санников покидают команду, заявил генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский.

Закриссон в текущем сезоне КХЛ набрал 42 (13 шайб + 29 передач) очка в 56 матчах, Бергстрем — 41 (21+20) балл в 55 встречах, Санников — 26 (10+16) очков в 50 играх.

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«Степан Санников покидает “Сибирь”, это его желание. Меня мало интересует, куда он уходит. Для меня важно, что его не будет в “Сибири”. Не будет в “Сибири” Бергстрема, Рока Тичара и Закриссона. В раздумьях по поводу Симона Энеруда и Йонуса Энлунда, мал процент по ним, но не буду зарекаться», — заявил Фастовский, слова которого приводятся в официальном аккаунте клуба в Twitter.

«По Александру Салаку решение не принято, он ждет от нас предложения, а мы работаем. Защитная линия у нас укомплектована, и даже возник перебор. Все выздоровели, и мы удивились, как много защитников», — отметил Фастовский.

Также генеральный менеджер «Сибири» сообщил, что у клуба есть некоторые трудности в переговорах с некоторыми игроками, которые 30 апреля становятся ограниченными свободными агентами, так как на них «есть претенденты».

«Сибирь» в текущем сезоне КХЛ не смогла выйти в плей-офф, заняв по итогам регулярного чемпионата девятое место в Восточной конференции.

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