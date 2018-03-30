Армейский ребус: новый вызов для Знарка

Источник: Газета.Ру

Пир во время плей-офф

Противостояние СКА — ЦСКА главное в современной Континентальной хоккейной лиге. Две сильнейшие, самые богатые и укомплектованные команды оправдывают свой статус, не оставляя шансов всем остальным.

Недаром же в КХЛ задумались об изменениях в регламенте, чтобы устроить перекрестный плей-офф с Востоком со стадии полуфиналов.

Ну, а пока главная серия Кубка Гагарина начинается на предпоследней стадии плей-офф и определяет безоговорочного фаворита грядущего финала.

Чтобы понять масштаб противостояния, достаточно посмотреть не на тех, кто принял участие в первом поединке серии, а на тех, кто в заявку на игру не попал.

Главный тренер армейцев из Москвы Игорь Никитин не включил в состав на первый матч в Санкт-Петербурге двух бывших форвардов новосибирской «Сибири» Сергея Шумакова и Максима Шалунова.

Речь идет о кандидатах в олимпийскую сборную страны, пусть в Пхенчхан в итоге и не попавших Год назад Шумаков и Шалунов набрали за регулярный чемпионат в составе «Сибири» по 37 очков, а в ЦСКА синхронно подняли в этом сезоне планку результативности до 40 баллов каждый.

В Кубке Гагарина Шумаков отыграл все четыре матча серии со «Спартаком» и первые три игры против «Йокерита», набрав в сумме 3 (2+1) очка. На счету Шалунова, не пропустившего до встречи со СКА, ни одного поединка нынешнего плей-офф, 4 (3+1) балла в десяти поединках.

При этом Шумаков перебрался в запас после того, как заработал четыре минуты штрафа в проигранном третьем матче серии с «джокерами», а Шалунов все свои голы забил в первых двух играх против «Спартака», разжившись во второй серии лишь одной голевой передачей.

Правда, перед первым матчем серии со СКА прошел слушок о том, что у экс-новосибирцев есть подозрение на свинку, но верится в это с трудом, да и в ЦСКА эту информацию не подтвердили.

Еще более странная история с непопаданием в состав СКА точно абсолютно здорового Вадима Шипачева. Он игр в Кубке Гагарина до того не пропускал и набрал в девяти встречах солидные 4+3 при показателе полезности +4.

В запасе форвард остался без объяснения причин, но поговаривают, что руководство СКА мстит игроку за непродленный до сих пор договор с клубом.

Год назад Вадим отправился с непереподписанным контрактом на чемпионат мира, а после него уехал в НХЛ, чтобы играть за «Вегас Голден Найтс».

Пусть вояж в НХЛ Шипачеву не удался, и он вернулся в СКА, нападающий снова становится свободным агентом после сезона и поговаривают, что так ему дают понять необходимость переподписания соглашения.

Косвенно за эту версию говорит и курьез с Ильей Ковальчуком, которому во время серии против ярославского «Локомотива» перед выездными матчами на вокзале выдали, в отличие от партнеров, билет только в один конец.

Это вроде как произошло по ошибке, но случилось аккурат после того, как 17-й номер дал интервью о том, что планирует в следующем сезоне вернуться в Национальную хоккейную лигу.

И пусть о причинах непопадания в составы команд Шумакова, Шалунова и Шипачева мы сейчас можем только догадываться или додумывать, суть не меняется — ну кто еще в КХЛ может позволить себе без потери качества оставить в запасе таких мастеров? Много вообще команд таких игроков имеют в составе?

ЦСКА готовился

В регулярном чемпионате СКА дважды очень уверенно разделался с ЦСКА (4:2 и 5:2), а потом и выиграл за явным преимуществом регулярный чемпионат, впервые за три последних года не пустив к Кубку Президента армейцев Москвы.

Но последняя очная ставка главных команд страны состоялась еще 23 октября, и теперь очевидно, что все это время ЦСКА готовился к серии.

Гости смогли навязать армейцам Питера тот единственный вариант хоккея, которым их можно взять. ЦСКА повязал по рукам и ногам лидеров соперника, и в первую очередь Павла Дацюка, Никиту Гусева, Николая Прохоркина и Ковальчука.

Они не получили возможностей раскатываться и спокойно принимать решения с шайбой, будучи вынужденными буквально сражаться за каждый сантиметр площадки.

Кроме того, москвичи предложили сопернику фирменный ураганный темп игры, и это тоже вывело куда более возрастного соперника из зоны комфорта.

В итоге ЦСКА перебросал хозяев площадки почти в два раза и в конечном счете добился победы, забрав теперь преимущество своего льда в серии.

Роль джокера

Впрочем, переоценивать победу ЦСКА не стоит. Несмотря на все созданные ему сложности, СКА все равно смог продемонстрировать свой класс, и вполне мог одержать победу и сам.

Если бы не неожиданный перфоманс нападающего четвертого звена армейцев столицы Андрея Кузьменко, все наверняка сложилось бы иначе.

Кузьменко, никогда не блиставший результативностью, хоть и забросивший в ворота СКА в своем единственном матче против него в регулярном чемпионате этого сезона, провел на льду наименьшее количество времени среди всех форвардов ЦСКА.

Однако это не помешало Кузьменко стать героем встречи. Первый хет-трик во взрослом хоккее получился у молодого нападающего не только знаковым, но и разнообразным.

Первую шайбу Андрей затолкал в борьбе с защитником в прорыве к воротам, во втором голе он грамотно выбрал позицию и подставил клюшку под бросок партнера после перехвата, а в овертайме, уже поймав кураж, прокатился за воротами, выехал на дальний пятак, развернулся и направил шайбу под штангу со средней дистанции.

Обычно в матчах равных команд все решают детали или же чей-то проблеск гениальности. 29 марта такой случился у Кузьменко, и это приговорило СКА.

Гениальный Капризов

Не умаляя заслуг Кузьменко и его статуса первой звезды первого матча серии, нельзя не отметить, что главным игроком в ЦСКА остается автор золотого гола Олимпиады Кирилл Капризов.

150 миллионов рублей, на которые летом был обменян этот нападающий из «Салават Юлаева» (вопреки желанию уфимцев), являются, пожалуй, лучшим вложением руководства ЦСКА.

Дело не в 40 (15+25) очках Капризова в регулярном чемпионате, не в 6 (1+5) баллах в первых двух раундах Кубка Гагарина и даже не в самом факте двух голевых передач в первом поединке против СКА.

Капризов — тот игрок, что определяет разницу между просто хорошим хоккеем и гениальным. Попросту, он тот, кто делает результат. И не разово, а в принципе.

Сотворенное Кириллом в первом матче со СКА — то, что не наработаешь никаким трудом и не купишь за деньги. Это чутье, это творчество и фирменный знак.

У СКА великолепный состав, отличные игроки, но что они могут сделать против таких вот пасов за спину, как в первом голе ЦСКА, или же подкидок из-за ворот на пятак, как в третьем? Кто вообще может против них что-то сделать?

Правда, это можно попробовать предотвратить. Никитин своим планом на игру максимально лишил СКА магии Дацюка и Гусева, а вот свободу Капризова, по большому счету, никто не ограничивал, и результат на табло.

Теперь слово за Знарком. Самое время главному тренеру сборной России ответить критикам, не считающим победу на Олимпийских играх тренерской, и показать, как он влияет на игру своих подопечных, нейтрализуя козыри ЦСКА.

В конце концов, на Олимпиаде таких соперников у Олега Валерьевича, пожалуй, и не было…