Сергей Мозякин — главный хоккейный снайпер страны. 10 цифр, которые объяснят, почему он лучший

1 077 очков набрал Сергей Мозякин в чемпионатах России. Надо ли говорить, что другого такого хоккеиста в истории нашего хоккея нет. 24 января 2001 года Мозякин в игре с «Витязем» заработал свой первый балл во взрослой карьере и помог ЦСКА сохранить место в суперлиге. А 26 февраля 2017 года форвард добрался до отметки в 1 000 очков — случилось это в Китае, где магнитогорский «Металлург» играл с «Куньлунем». Есть мнение, что это достижение Мозякина не будет побито никогда.

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Главное, за что любят и ценят Мозякина — это голы. В начале марта этого года, в матче плей-офф КХЛ против «Автомобилиста», суперснайпер забросил 500-ю шайбу в чемпионатах страны — ещё одна недостижимая цифра для любого другого российского хоккеиста. Интересно, что этот юбилей Мозякин отметил спустя неделю после того, как Лионель Месси забил 600-й гол в своей карьере, а через несколько дней уже Александр Овечкин праздновал 600-ю шайбу в НХЛ. В одном ряду с великими Мозякин — на своём месте.

Разговоры о том, что любой нападающий должен быть эгоистом — не про Мозякина. В это трудно поверить, но голевых передач в матчах чемпионата России и КХЛ он отдал больше, чем забил сам. Прямо сейчас у форварда 575 результативных ассистов. И да, это тоже лучший показатель в новейшей истории страны. До отметки в полтысячи пасов Сергей добрался в начале прошлого сезона в Омске, когда передачей от борта нашёл на пятаке Яна Коваржа.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e40e44be33be297d0b3af556c71f2d74_hd/q372107/0e12ffb0c7ce68413729cfae53db517b/4678078315?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

5 раз Мозякин становился лучшим снайпером чемпионата России. Причём, четырежды это случилось после того, как хоккеисту исполнилось 30 лет. В первые четыре сезона существования КХЛ больше всех голов неизменно забивали чехи — Ян Марек, Марцел Хосса и Роман Червенка. Но затем наступила «эра Мозякина». За следующие пять лет он только раз упустил звание лучшего снайпера — в чемпионате-14/15 оно досталось американцу Стиву Мозесу.

Ещё один рекорд Мозякина — количество матчей в КХЛ. За десять сезонов он выходил на лёд в 664-х играх. При этом, даже после 35-летия Мозякин в среднем продолжил получать в каждом матче не меньше 20 минут айстайма — фантастические цифры для возрастного хоккеиста. Мозякин остаётся главным действующим лицом «Металлурга» в равных составах и большинстве и так будет ещё в двух сезонах, как минимум. В феврале форвард подписал с клубом контракт до 2020 года. Как утверждают СМИ, сумма соглашения стала рекордной в карьере Сергея.

Мозякин — настоящий «железный человек». За 10 лет, что существует Континентальная хоккейная лига, он пропустил всего 31 матч.

Секрет прост: Сергею практически удалось избежать серьёзных травм в карьере, хотя в самом её начале в это верилось с трудом.

В одном из матчей второго сезона Мозякина на профессиональном уровне нападающий попал под жёсткий приём защитника «Северстали» Василия Турковского. Больше всего пострадало лицо хоккеиста — его партнёр Александр Дроздецкий, увидев последствия столкновения, даже потерял сознание.

Мозякин не стал одним из тех игроков, которые провели всю карьеру в одном клубе, но с учётом «текучки кадров» в современном хоккее, Сергея стоит похвалить за стабильность. В России он играл всего за 3 команды — ЦСКА, подмосковный «Атлант» и магнитогорский «Металлург». Именно уральский клуб стал главным в карьере российского снайпера — вместе с «Магниткой» он выиграл два Кубка Гагарина. А что же НХЛ? В 2002 году Мозякин был задрафтован «Коламбус Блю Джекетс» под 263-м номером, но до США так и не добрался. Весь заокеанский опыт хоккеиста — четыре матча в одной из юниорских лиг Канады. На родине ему гораздо комфортнее.

1-е место занимает Мозякин среди всех нападающих в истории страны по количеству голов за один сезон. В сезоне-16/17 форвард «Металлурга» за регулярный чемпионат и плей-офф КХЛ наколотил 55 шайб. Это больше, чем в лучших сезонах великих советских хоккеистов Вениамина Александрова, Всеволода Боброва, Владимира Петрова и Александра Якушева. Да, Мозякину для установления этого рекорда потребовалось значительно больше матчей, чем его предшественникам, но и сегодняшнюю конкуренцию в КХЛ не сравнить с той, что была в чемпионате СССР. Мозякин — лучший и спорить с этим бессмысленно.

В 36 лет Сергей Мозякин дебютировал на Олимпиаде. Болельщики ждали, что это случится на Играх в Сочи — для лучшего снайпера и бомбардира страны это было бы символично.

Но Зинэтула Билялетдинов не включил форварда в состав, посчитав, что на таком уровне Мозякин «даже до ворот не доедет». За пару месяцев до Игр-2018 хоккеист пропустил Кубок Первого канала и за его олимпийские перспективы снова стало тревожно.

Олег Знарок поверил в опытного нападающего и тот его не подвёл. В Корее Мозякин не феерил, но долгожданное золото сборной России — в том числе и его заслуга.

Принято считать, что Мозякин — исключительно клубный игрок. Это большая ошибка. Помимо олимпийского золота нападающий выиграл со сборной России 6 медалей чемпионатов мира. Он играл в 2008 году в Квебеке, где российская команда впервые за 15 лет добыла золотые медали. Через год помогал команде Быкова повторить этот успех. А в 2015 году становился лучшим бомбардиром сборной на чемпионате мира в Чехии. Так что, с международной карьерой у Сергея — полный порядок.

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Бонус

Совсем скоро Мозякин может стать автором ещё одного удивительного достижения. Сергей хочет исполнить свою мечту и сыграть в матче КХЛ в одной тройке с сыном Андреем. Ничего невероятного в этом нет. Да, Андрею — всего 16 лет, но в этом сезоне он уже провёл больше десятка матчей в составе молодёжки «Металлурга». Так почему бы за пару ближайших лет Мозякину-младшему не дорасти до главной команды? Гены позволяют.