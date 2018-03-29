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00:39 (мск), источник: ТАСС

Есмантович: ЦСКА своей игрой заслужил везение в победном матче против СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА заслужили везение в первом матче ½ финала Кубка Гагарина против санкт-петербургского СКА на выезде. Такое мнение журналистам высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

ЦСКА одержал победу со счетом 5:4 в овертайме. «Ничего еще не случилось. Хороший матч, боевой, наверное, повезло нам, но могло повезти и СКА, вся борьба впереди, — сказал Есмантович. — Обе команды мощные, но мы везение заслужили сегодня».

Хет-трик в матче сделал Андрей Кузьменко, забивший победный гол. «Не хотел бы отделять Кузьменко от всего коллектива, потому что молодцы все члены команды. У нас все хоккеисты на вес спортивного золота. Не надо забывать, что ЦСКА — духовитая команда. Сегодня все, кто выполнял работу в матче против СКА, это подтвердили», — отметил глава клуба.

Есмантович подтвердил, что нападающий Сергей Шумаков, не принимавший участия в игре, приступит в пятницу к тренировкам. «В дальнейшем только тренерский штаб примет решение, кто будет играть каждый матч», — подчеркнул он.

Кроме того, на игре отсутствовал один из тренеров ЦСКА Дмитрий Юшкевич. «Он приболел», — сказал Есмантович.

Второй матч серии состоится 31 марта в Санкт- Петербурге.

СКА 4:5 ОТ
(1:0, 2:3, 1:1)
ЦСКА
29.03.2018, 19:30 Зрители: 12351 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин
1-й период
06:36 Павел Дацюк (Арт. Зуб, Н. Гусев)
Никита Нестеров 08:42
10:59 Виктор Тихонов
15:14 Виктор Тихонов
2-й период
Михаил Григоренко (А. Попов, К. Капризов) 20:59
Андрей Кузьменко (К. Петров, Н.Д. Нестеров) 25:01
25:13 Николай Прохоркин (Е. Рыков, А. Барабанов)
Александр Попов (М. Григоренко, К. Капризов) 28:39
Никита Нестеров 31:19
32:06 Никита Гусев (В. Войнов, П. Дацюк)
36:26 Антон Белов
3-й период
Андрей Кузьменко (А. Светлаков) 49:20
50:41 Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, Арт. Зуб)
Овертайм
Андрей Кузьменко (Г. Скотт, Б. Киселевич) 66:35
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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