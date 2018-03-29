Вадим Шипачев: Не знаю, почему не играю
Форвард СКА был спокойнее одноклубников после поражения команды на старте финала Запада в матче, где он не сыграл по непонятной причине.
Форвард СКА был спокойнее одноклубников после поражения команды на старте финала Запада в матче, где он не сыграл по непонятной причине.
На выходе из Ледового дворца для
Спокойно пошел к своему автомобилю — кстати, не подаренному за олимпийское золото, а привычному старому — и останавливаться перед журналистами не стал.
— Вадим, почему вы не играете? У вас что, травма? — уточнили мы на ходу или точнее даже на бегу.
— Я не знаю, почему я не играю, — максимально спокойным тоном проговорил Шипачев.
Он точно не был настроен резко реагировать на этот вопрос, не собирался психовать.
Вадим даже дал автограф болельщику, который оказался рядом с автостоянкой. Шипачев спокойно сел в машину и уехал домой.
— Вадим Шипачев не играл
— Мы дали ему немножко отдохнуть, — пояснил главный тренер СКА, посадивший недавно Вадима в запас на Олимпиаде.
Видимо, самому Шипачеву тренеры про отдых сказать забыли. Или Вадим решил, что лучше нагнать побольше интриги.
— Вадим Шипачев сказал, что не знает, почему он не играл сегодня. Есть версия, что это
— Это глупость. Я хочу передать Вадиму, что он не играет не
Хватит ли форварду, который в предыдущих сериях был очень результативен, одного матча отдыха, станет понятно в субботу.
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Микко Коскинен
|Илья Сорокин
|1-й период
|06:36
|Павел Дацюк (Арт. Зуб, Н. Гусев)
|Никита Нестеров
|08:42
|10:59
|Виктор Тихонов
|15:14
|Виктор Тихонов
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Попов, К. Капризов)
|20:59
|Андрей Кузьменко (К. Петров, Н.Д. Нестеров)
|25:01
|25:13
|Николай Прохоркин (Е. Рыков, А. Барабанов)
|Александр Попов (М. Григоренко, К. Капризов)
|28:39
|Никита Нестеров
|31:19
|32:06
|Никита Гусев (В. Войнов, П. Дацюк)
|36:26
|Антон Белов
|3-й период
|Андрей Кузьменко (А. Светлаков)
|49:20
|50:41
|Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Андрей Кузьменко (Г. Скотт, Б. Киселевич)
|66:35
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)