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00:38 (мск), источник: Советский спорт

Вадим Шипачев: Не знаю, почему не играю

Форвард СКА был спокойнее одноклубников после поражения команды на старте финала Запада в матче, где он не сыграл по непонятной причине.

Источник: Советский спорт

На выходе из Ледового дворца для вип-гостей хоккеисты обычно появляются через большую паузу после окончания матча. После раздевалки, душа и других процедур. Вадим Шипачев оказался там гораздо раньше обычного. Его не было видно во время матча на трибуне, но после он все-таки появился.

Спокойно пошел к своему автомобилю — кстати, не подаренному за олимпийское золото, а привычному старому — и останавливаться перед журналистами не стал.

— Вадим, почему вы не играете? У вас что, травма? — уточнили мы на ходу или точнее даже на бегу.
— Я не знаю, почему я не играю, — максимально спокойным тоном проговорил Шипачев.

Он точно не был настроен резко реагировать на этот вопрос, не собирался психовать.

Вадим даже дал автограф болельщику, который оказался рядом с автостоянкой. Шипачев спокойно сел в машину и уехал домой.

— Вадим Шипачев не играл из-за высокой конкуренции, из-за травмы или по еще каким-то причинам? — уточнили мы у Олега Знарка.
— Мы дали ему немножко отдохнуть, — пояснил главный тренер СКА, посадивший недавно Вадима в запас на Олимпиаде.

Видимо, самому Шипачеву тренеры про отдых сказать забыли. Или Вадим решил, что лучше нагнать побольше интриги.

— Вадим Шипачев сказал, что не знает, почему он не играл сегодня. Есть версия, что это из-за перехода в «Вегас» во время чемпионата мира в прошлом году, — уточнили мы у одного из главных боссов СКА Александра Медведева.
— Это глупость. Я хочу передать Вадиму, что он не играет не из-за этого. Просто тренер на эту игру выбрал такой состав. Я уверен, что Вадим Шипачев появится в составе в этом раунде.

Хватит ли форварду, который в предыдущих сериях был очень результативен, одного матча отдыха, станет понятно в субботу.

СКА 4:5 ОТ
(1:0, 2:3, 1:1)
ЦСКА
29.03.2018, 19:30 Зрители: 12351 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин
1-й период
06:36 Павел Дацюк (Арт. Зуб, Н. Гусев)
Никита Нестеров 08:42
10:59 Виктор Тихонов
15:14 Виктор Тихонов
2-й период
Михаил Григоренко (А. Попов, К. Капризов) 20:59
Андрей Кузьменко (К. Петров, Н.Д. Нестеров) 25:01
25:13 Николай Прохоркин (Е. Рыков, А. Барабанов)
Александр Попов (М. Григоренко, К. Капризов) 28:39
Никита Нестеров 31:19
32:06 Никита Гусев (В. Войнов, П. Дацюк)
36:26 Антон Белов
3-й период
Андрей Кузьменко (А. Светлаков) 49:20
50:41 Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, Арт. Зуб)
Овертайм
Андрей Кузьменко (Г. Скотт, Б. Киселевич) 66:35
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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