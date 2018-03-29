Знарок: Хоккеист Шипачев пропустил матч с ЦСКА, поскольку ему дали отдохнуть

В четверг СКА в домашнем матче уступил в овертайме ЦСКА со счетом 4:5. В плей-офф в этом сезоне олимпийский чемпион Шипачев провел 9 матчей и набрал 8 очков (4 шайбы + 4 передачи).

«Шипачеву мы дали немного отдохнуть, — сказал Знарок. — Что касается матча, то у нас был провальный второй период, несвойственные ошибки допустили».