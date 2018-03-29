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00:25 (мск), источник: ТАСС

Знарок: Хоккеист Шипачев пропустил матч с ЦСКА, поскольку ему дали отдохнуть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Форвард СКА Вадим Шипачев пропустил первый матч серии ½ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА, поскольку ему дали отдохнуть. Об этом журналистам сообщил главный тренер петербургского клуба Олег Знарок.

В четверг СКА в домашнем матче уступил в овертайме ЦСКА со счетом 4:5. В плей-офф в этом сезоне олимпийский чемпион Шипачев провел 9 матчей и набрал 8 очков (4 шайбы + 4 передачи).

«Шипачеву мы дали немного отдохнуть, — сказал Знарок. — Что касается матча, то у нас был провальный второй период, несвойственные ошибки допустили».

Следующий матч серии пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

СКА 4:5 ОТ
(1:0, 2:3, 1:1)
ЦСКА
29.03.2018, 19:30 Зрители: 12351 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин
1-й период
06:36 Павел Дацюк (Арт. Зуб, Н. Гусев)
Никита Нестеров 08:42
10:59 Виктор Тихонов
15:14 Виктор Тихонов
2-й период
Михаил Григоренко (А. Попов, К. Капризов) 20:59
Андрей Кузьменко (К. Петров, Н.Д. Нестеров) 25:01
25:13 Николай Прохоркин (Е. Рыков, А. Барабанов)
Александр Попов (М. Григоренко, К. Капризов) 28:39
Никита Нестеров 31:19
32:06 Никита Гусев (В. Войнов, П. Дацюк)
36:26 Антон Белов
3-й период
Андрей Кузьменко (А. Светлаков) 49:20
50:41 Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, Арт. Зуб)
Овертайм
Андрей Кузьменко (Г. Скотт, Б. Киселевич) 66:35
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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