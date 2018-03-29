СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС

СКА проиграл. Зато победили все остальные. Финал Запада начался феноменально. Глаза разбегались от ярчайших моментов, где проявлялись опыт Дацюка, мастерство Гусева и гений Капризова. И это — только если пройтись по верхам.

Блестящая во всех отношениях игра, в которой победы в равной степени заслуживали оба соперника. На секунду мелькнула невероятная мысль, что если серия будет протекать так и дальше, то армейским клубам можно будет ненадолго простить их безумную гонку вооружений на трансферном рынке. Свои миллиарды они потратили даже с запасом.

В заявки не попали три человека, чьи фамилии начинаются на букву «Ш»: Шипачев, Шалунов и Шумаков. Но и без них, совсем не последних игроков в КХЛ, матч смотрелся.

Уровень хоккея, интригующий сюжет, овертайм прекрасные голы — все это присутствовало в полном объеме. Что еще можно было пожелать?

Перед началом серии ЦСКА остался без захворавших Шалунова и Шумакова. Казалось, что в такой ситуации москвичи еще больше сосредоточатся на обороне. На протяжении всего плей-офф столичные армейцы только и делали, что доводили до совершенства свою игровую модель. Работа без шайбы в средней и своей зонах заслуживает только комплиментов. Только разве этим удивишь фаворита? Такой финал должен становиться особенным и запоминаться надолго. Самоотдача, пахота в обороне, заблокированные своими телами могучие броски — это неплохо, но, извините, для этого не надо набирать кучу звезд по российским меркам, сойдут и работяги.

И гости поразили в приятном смысле. Прежде всего — своей активностью. Эпизодов, когда два-три игрока ЦСКА глубоко заезжали к чужим воротам с целью помешать развитию атак соперника, было немало. Это один штрих.

Второй — передачи Капризова. С самой яркой молодой звездой лиги после Нового года произошло что-то неладное. Золотой гол в олимпийском финале — это здорово. Но зарплату Капризов получает в клубе и нельзя сказать, что в последние пару месяцев он ее полностью отрабатывает. За два феноменальных паса, которыми мог гордиться даже Дацюк, нападающему москвичей можно простить многое, если не все. Хотел бы я в тех моментах оказаться на месте Григоренко и Попова, чтобы прикоснуться к магии Капризова. Промахи его партнеров стали бы преступлением против всего хоккейного человечества.

Наконец, фактор под номером три, который оказался ключевым. Невероятная игра 22-летнего форварда Андрея Кузьменко.

До сих пор сложно понять позицию руководства ЦСКА по отношению к собственному воспитаннику. Отправка такого игрока в фарм-клуб для поездок в Учалы и Нижний Тагил воспринималась как издевательство над последними остатками здравого смысла.

Хорошо, что это уже в прошлом. В настоящем Кузьменко кладет три (!) невероятные шайбы в ворота команды главного тренера сборной России Олега Знарка. Намек, предполагаю, понятный.