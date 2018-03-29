СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард
В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина. В невероятном по уровню хоккея и интриги матче ЦСКА победил в
В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина. В невероятном по уровню хоккея и интриги матче ЦСКА победил в
Михаил ЗИСЛИС
СКА проиграл. Зато победили все остальные. Финал Запада начался феноменально. Глаза разбегались от ярчайших моментов, где проявлялись опыт Дацюка, мастерство Гусева и гений Капризова. И это — только если пройтись по верхам.
Блестящая во всех отношениях игра, в которой победы в равной степени заслуживали оба соперника. На секунду мелькнула невероятная мысль, что если серия будет протекать так и дальше, то армейским клубам можно будет ненадолго простить их безумную гонку вооружений на трансферном рынке. Свои миллиарды они потратили даже с запасом.
Уровень хоккея, интригующий сюжет, овертайм прекрасные голы — все это присутствовало в полном объеме. Что еще можно было пожелать?
Перед началом серии ЦСКА остался без захворавших Шалунова и Шумакова. Казалось, что в такой ситуации москвичи еще больше сосредоточатся на обороне. На протяжении всего
И гости поразили в приятном смысле. Прежде всего — своей активностью. Эпизодов, когда
Второй — передачи Капризова. С самой яркой молодой звездой лиги после Нового года произошло
Наконец, фактор под номером три, который оказался ключевым. Невероятная игра 22-летнего форварда Андрея Кузьменко.
Хорошо, что это уже в прошлом. В настоящем Кузьменко кладет три (!) невероятные шайбы в ворота команды главного тренера сборной России Олега Знарка. Намек, предполагаю, понятный.
Расписывать в ярких красках действия ЦСКА обязывает расклад перед серией. В нем шансы петербуржцев казались кратно выше. Отсутствие Шипачева в первой игре показалось сомнительным. Понятно, что он не большой любитель лезть в стыки и упираться до кровавых мальчиков в обороне. Однако умение выдать фантастический пас частенько стоит дороже. Капризов не даст соврать. Ждем возвращения Вадима в основу СКА и матчей, которые перебьет по крутости сегодняшнюю, без всяких сомнений лучшую игру этого
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Микко Коскинен
|Илья Сорокин
|1-й период
|06:36
|Павел Дацюк (Арт. Зуб, Н. Гусев)
|Никита Нестеров
|08:42
|10:59
|Виктор Тихонов
|15:14
|Виктор Тихонов
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Попов, К. Капризов)
|20:59
|Андрей Кузьменко (К. Петров, Н.Д. Нестеров)
|25:01
|25:13
|Николай Прохоркин (Е. Рыков, А. Барабанов)
|Александр Попов (М. Григоренко, К. Капризов)
|28:39
|Никита Нестеров
|31:19
|32:06
|Никита Гусев (В. Войнов, П. Дацюк)
|36:26
|Антон Белов
|3-й период
|Андрей Кузьменко (А. Светлаков)
|49:20
|50:41
|Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Андрей Кузьменко (Г. Скотт, Б. Киселевич)
|66:35
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)