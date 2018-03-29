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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард

В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина. В невероятном по уровню хоккея и интриги матче ЦСКА победил в Санкт-Петербурге СКА (5:4 ОТ) благодаря хет-трику 22-летнего форварда Андрея Кузьменко.

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС

СКА проиграл. Зато победили все остальные. Финал Запада начался феноменально. Глаза разбегались от ярчайших моментов, где проявлялись опыт Дацюка, мастерство Гусева и гений Капризова. И это — только если пройтись по верхам.

Блестящая во всех отношениях игра, в которой победы в равной степени заслуживали оба соперника. На секунду мелькнула невероятная мысль, что если серия будет протекать так и дальше, то армейским клубам можно будет ненадолго простить их безумную гонку вооружений на трансферном рынке. Свои миллиарды они потратили даже с запасом.

В заявки не попали три человека, чьи фамилии начинаются на букву «Ш»: Шипачев, Шалунов и Шумаков. Но и без них, совсем не последних игроков в КХЛ, матч смотрелся.

Уровень хоккея, интригующий сюжет, овертайм прекрасные голы — все это присутствовало в полном объеме. Что еще можно было пожелать?

Перед началом серии ЦСКА остался без захворавших Шалунова и Шумакова. Казалось, что в такой ситуации москвичи еще больше сосредоточатся на обороне. На протяжении всего плей-офф столичные армейцы только и делали, что доводили до совершенства свою игровую модель. Работа без шайбы в средней и своей зонах заслуживает только комплиментов. Только разве этим удивишь фаворита? Такой финал должен становиться особенным и запоминаться надолго. Самоотдача, пахота в обороне, заблокированные своими телами могучие броски — это неплохо, но, извините, для этого не надо набирать кучу звезд по российским меркам, сойдут и работяги.

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И гости поразили в приятном смысле. Прежде всего — своей активностью. Эпизодов, когда два-три игрока ЦСКА глубоко заезжали к чужим воротам с целью помешать развитию атак соперника, было немало. Это один штрих.

Второй — передачи Капризова. С самой яркой молодой звездой лиги после Нового года произошло что-то неладное. Золотой гол в олимпийском финале — это здорово. Но зарплату Капризов получает в клубе и нельзя сказать, что в последние пару месяцев он ее полностью отрабатывает. За два феноменальных паса, которыми мог гордиться даже Дацюк, нападающему москвичей можно простить многое, если не все. Хотел бы я в тех моментах оказаться на месте Григоренко и Попова, чтобы прикоснуться к магии Капризова. Промахи его партнеров стали бы преступлением против всего хоккейного человечества.

Наконец, фактор под номером три, который оказался ключевым. Невероятная игра 22-летнего форварда Андрея Кузьменко.

До сих пор сложно понять позицию руководства ЦСКА по отношению к собственному воспитаннику. Отправка такого игрока в фарм-клуб для поездок в Учалы и Нижний Тагил воспринималась как издевательство над последними остатками здравого смысла.

Хорошо, что это уже в прошлом. В настоящем Кузьменко кладет три (!) невероятные шайбы в ворота команды главного тренера сборной России Олега Знарка. Намек, предполагаю, понятный.

Расписывать в ярких красках действия ЦСКА обязывает расклад перед серией. В нем шансы петербуржцев казались кратно выше. Отсутствие Шипачева в первой игре показалось сомнительным. Понятно, что он не большой любитель лезть в стыки и упираться до кровавых мальчиков в обороне. Однако умение выдать фантастический пас частенько стоит дороже. Капризов не даст соврать. Ждем возвращения Вадима в основу СКА и матчей, которые перебьет по крутости сегодняшнюю, без всяких сомнений лучшую игру этого плей-офф?

СКА 4:5 ОТ
(1:0, 2:3, 1:1)
ЦСКА
29.03.2018, 19:30 Зрители: 12351 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин
1-й период
06:36 Павел Дацюк (Арт. Зуб, Н. Гусев)
Никита Нестеров 08:42
10:59 Виктор Тихонов
15:14 Виктор Тихонов
2-й период
Михаил Григоренко (А. Попов, К. Капризов) 20:59
Андрей Кузьменко (К. Петров, Н.Д. Нестеров) 25:01
25:13 Николай Прохоркин (Е. Рыков, А. Барабанов)
Александр Попов (М. Григоренко, К. Капризов) 28:39
Никита Нестеров 31:19
32:06 Никита Гусев (В. Войнов, П. Дацюк)
36:26 Антон Белов
3-й период
Андрей Кузьменко (А. Светлаков) 49:20
50:41 Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, Арт. Зуб)
Овертайм
Андрей Кузьменко (Г. Скотт, Б. Киселевич) 66:35
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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