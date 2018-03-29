Новый Кузя. ЦСКА обыграл СКА в дополнительное время и повел в серии

Источник: Советский спорт

Теперь фирменное прозвище Кузя — это не только Евгений Кузнецов?

Когда в ЦСКА бушует эпидемия свинки, даже страшно подходить к игрокам. Болезнь-то заразная. Неделю — температура 40 градусов, инкубационный период — до 23 дней. Рассказывали, что у московских армейцев уже четверо перенесли эту заразу. Андрей Светлаков вернулся в состав, оказавшись в четвертом звене. Но нет бывших «сибиряков» — Константина Окулова, Сергея Шумакова, Максима Шалунова.

Очень серьезные потери у ЦСКА! И казалось бы, что могут москвичи в такой ситуации противопоставить машине СКА? Но игра получилась на загляденье.

На седьмой минуте счет открыл умница Павел Дацюк, неуловимым кистевым движением добив шайбу из-под защитника.

Но после перерыва ЦСКА перевернул все. Сначала отличился Михаил Григоренко, а через пять минут все великолепно исполнил 22-летний Андрей Кузьменко. Его плотно опекал крепкий защитник Андрей Зубарев. Но молодой кабанчик Кузьменко продавил его, будто не замечая — и завел шайбу в сетку.

В следующей атаке, уже через 12 секунд, Александр Барабанов продавил защиту ЦСКА, и момент завершил Николай Прохоркин.

Это не хоккей, а какая-то феерия, бразильский карнавал. Чуть помедленнее, кони! Вы куда столько голов забиваете? Мы не успеваем записывать…

Но вот игру покинул Прохоркин, который пошел на силовой прием — кажется, против Капризова, и повредил плечо. Ушел в раздевалку Коля, а вместе с ним — врач Егор Козлов, для оказания скорой медицинской помощи. Козлов-то вернулся, а вот Прохоркин — нет…

Помните, как у Хармса? А старушки все падали и падали. В этом же матче шайбы все залетали и залетали в сетку. Форварды явно переигрывали защитников.

Вот уже ветеран Александр Попов забил, а через три с половиной минуты на это в большинстве ответил Гусев. Бросок с такого же угла, как в финале Олимпиады, когда Никита сделал счастливой всю страну.

Вот уже в нападение рвется Светлаков. Бросок — и гол! Это на него так свинка подействовала? Пошла на пользу? Шайбу записывают на Кузьменко, который оформляет дубль. Молодой нападающий, на которого уже сейчас охотятся две трети клубов НХЛ. Матерые генменеджеры кусают локти, что на прошлом драфте могли взять Кузьменко даже в седьмом раунде. И не взяли!

Но через 81 секунду уже Сергей Плотников успевает на добивание, делая счет 4:4. Какая же красота, какой искрометный хоккей! Кто там говорил, что ему не интересна битва клубов-олигархов? Как можно не влюбиться в такую игру? Это ведь наши доморощенные «Барселона» и мадридский «Реал»! Лео Гусев против Криштиану Кузьменко.

Запахло дополнительным временем. Но вряд ли тут была бы ночевка на трибунах, осоловелые зрители полвторого ночи, пятый овертайм как у ЦСКА с «Йокеритом». Атака у двух команд — острая как лезвие бритвы.