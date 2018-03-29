ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ

Основное время матча завершилось вничью — 4:4. За СКА шайбы забросили Павел Дацюк (7-я минута), Николай Прохоркин (26), Никита Гусев (33), Сергей Плотников (51). В составе ЦСКА отличились Михаил Григоренко (21), Андрей Кузьменко (26, 50), Александр Попов (29). Победный гол на 7-й минуте овертайма забросил Кузьменко.

В матче не участвовали игроки СКА Вадим Шипачев, Патрик Херсли, Максим Карпов и Патрик Торесен, хоккеисты ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков пропустили игру из-за заболевания свинкой.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта.

ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, впервые это произошло в первом раунде плей-офф сезона-2011/12. В том розыгрыше СКА, заняв первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, одолел московских армейцев в серии до четырех побед со счетом 4−1. В первом раунде розыгрыша плей-офф сезона-2013/14 СКА снова обыграл ЦСКА (4−0), но уже на следующей стадии уступил ярославскому «Локомотиву» (2−4).

Год спустя, команды встретились уже в полуфинале плей-офф. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3−0. Однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0−3 в серии плей-офф. В финале СКА переиграл казанский «Ак Барс» (4−1) и впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.