ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ

Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Основное время матча завершилось вничью — 4:4. За СКА шайбы забросили Павел Дацюк (7-я минута), Николай Прохоркин (26), Никита Гусев (33), Сергей Плотников (51). В составе ЦСКА отличились Михаил Григоренко (21), Андрей Кузьменко (26, 50), Александр Попов (29). Победный гол на 7-й минуте овертайма забросил Кузьменко.
В матче не участвовали игроки СКА Вадим Шипачев, Патрик Херсли, Максим Карпов и Патрик Торесен, хоккеисты ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков пропустили игру
ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, впервые это произошло в первом раунде
Год спустя, команды встретились уже в полуфинале
В сезоне-2015/16 клубы снова встретились в полуфинале Кубка Гагарина, столичной команде удалось взять реванш (4−0), однако в финальной серии ЦСКА в семи матчах уступил магнитогорскому «Металлургу». В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Микко Коскинен
|Илья Сорокин
|1-й период
|06:36
|Павел Дацюк (Арт. Зуб, Н. Гусев)
|Никита Нестеров
|08:42
|10:59
|Виктор Тихонов
|15:14
|Виктор Тихонов
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Попов, К. Капризов)
|20:59
|Андрей Кузьменко (К. Петров, Н.Д. Нестеров)
|25:01
|25:13
|Николай Прохоркин (Е. Рыков, А. Барабанов)
|Александр Попов (М. Григоренко, К. Капризов)
|28:39
|Никита Нестеров
|31:19
|32:06
|Никита Гусев (В. Войнов, П. Дацюк)
|36:26
|Антон Белов
|3-й период
|Андрей Кузьменко (А. Светлаков)
|49:20
|50:41
|Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Андрей Кузьменко (Г. Скотт, Б. Киселевич)
|66:35
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)