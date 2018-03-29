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22:37 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в овертайме со счетом 5:4 в первом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Основное время матча завершилось вничью — 4:4. За СКА шайбы забросили Павел Дацюк (7-я минута), Николай Прохоркин (26), Никита Гусев (33), Сергей Плотников (51). В составе ЦСКА отличились Михаил Григоренко (21), Андрей Кузьменко (26, 50), Александр Попов (29). Победный гол на 7-й минуте овертайма забросил Кузьменко.

В матче не участвовали игроки СКА Вадим Шипачев, Патрик Херсли, Максим Карпов и Патрик Торесен, хоккеисты ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков пропустили игру из-за заболевания свинкой.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта.

ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, впервые это произошло в первом раунде плей-офф сезона-2011/12. В том розыгрыше СКА, заняв первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, одолел московских армейцев в серии до четырех побед со счетом 4−1. В первом раунде розыгрыша плей-офф сезона-2013/14 СКА снова обыграл ЦСКА (4−0), но уже на следующей стадии уступил ярославскому «Локомотиву» (2−4).

Год спустя, команды встретились уже в полуфинале плей-офф. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3−0. Однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0−3 в серии плей-офф. В финале СКА переиграл казанский «Ак Барс» (4−1) и впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.

В сезоне-2015/16 клубы снова встретились в полуфинале Кубка Гагарина, столичной команде удалось взять реванш (4−0), однако в финальной серии ЦСКА в семи матчах уступил магнитогорскому «Металлургу». В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).

СКА 4:5 ОТ
(1:0, 2:3, 1:1)
ЦСКА
29.03.2018, 19:30 Зрители: 12351 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин
1-й период
06:36 Павел Дацюк (Арт. Зуб, Н. Гусев)
Никита Нестеров 08:42
10:59 Виктор Тихонов
15:14 Виктор Тихонов
2-й период
Михаил Григоренко (А. Попов, К. Капризов) 20:59
Андрей Кузьменко (К. Петров, Н.Д. Нестеров) 25:01
25:13 Николай Прохоркин (Е. Рыков, А. Барабанов)
Александр Попов (М. Григоренко, К. Капризов) 28:39
Никита Нестеров 31:19
32:06 Никита Гусев (В. Войнов, П. Дацюк)
36:26 Антон Белов
3-й период
Андрей Кузьменко (А. Светлаков) 49:20
50:41 Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, Арт. Зуб)
Овертайм
Андрей Кузьменко (Г. Скотт, Б. Киселевич) 66:35
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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