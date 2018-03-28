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21:26 (мск), источник: Р-Спорт

Министр спорта Самарской области назвал исключение «Лады» из КХЛ ударом ниже пояса

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин назвал исключение тольяттинской «Лады» из Континентальной хоккейной лиги ударом ниже пояса для региона.

Источник: РИА "Новости"

Совет директоров КХЛ исключил «Ладу» и ханты-мансийскую «Югру» из числа участников следующего сезона. «Лада» завершила регулярный чемпионат текущего сезона на предпоследнем месте в Восточной конференции.

«Решение исключить “Ладу” стало шоком для нашего региона и ударом для всего российского хоккея. У нас не все получалось, но за четыре года мы сумели встать на ноги — построили арену, возродили школу, стали возвращаться тренеры. Появились условия — финансирование, инфраструктура. Город жил и живет хоккеем. И сегодня мы получаем реальный удар ниже пояса», — сказал Шляхтин РИА Новости по телефону.

«Я убежден, что Континентальная хоккейная лига должна была предоставить “Ладе” один год переходного периода, сохранив за клубом место в лиге. А не так резко рубить по живому», — добавил министр. По его словам, «этот год (сезон-2018/19) нужен для изменения и экономической, и спортивной ситуации, потому что за четыре года невозможно сотворить чудеса и сразу вернуться в элиту».

«Плюс необходимо учитывать традиции “Лады”, связанные как с прошлыми результатами клуба, так и с его воспитанниками, — отметил собеседник агентства. — В чем была специфика тольяттинской “Лады”? В том, что она на протяжении всей своей истории жила за счет собственных воспитанников. Мы никогда не хватали звезд с неба в плане финансов, жили по средствам, которые имелись».

«Это же касается и женского гандбольного клуба “Лада”, воспитанницы которого завоевали девять золотых олимпийских медалей Рио-2016. Пятеро девчонок накануне Олимпиады уехали в Ростов. Это говорит о том, что Тольятти умеет готовить спортсменов самого высокого уровня, это касается и хоккея. Хоккейная школа всегда позволяла нам удерживать результаты на высоком уровне без больших финансовых затрат. Нам нужны еще два-три года, чтобы создать клуб с большими задачами, но основу которого составляли бы местные воспитанники», — подчеркнул Шляхтин.

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