Министр спорта Самарской области назвал исключение «Лады» из КХЛ ударом ниже пояса

Источник: РИА "Новости"

Совет директоров КХЛ исключил «Ладу» и ханты-мансийскую «Югру» из числа участников следующего сезона. «Лада» завершила регулярный чемпионат текущего сезона на предпоследнем месте в Восточной конференции.

«Решение исключить “Ладу” стало шоком для нашего региона и ударом для всего российского хоккея. У нас не все получалось, но за четыре года мы сумели встать на ноги — построили арену, возродили школу, стали возвращаться тренеры. Появились условия — финансирование, инфраструктура. Город жил и живет хоккеем. И сегодня мы получаем реальный удар ниже пояса», — сказал Шляхтин РИА Новости по телефону.

«Я убежден, что Континентальная хоккейная лига должна была предоставить “Ладе” один год переходного периода, сохранив за клубом место в лиге. А не так резко рубить по живому», — добавил министр. По его словам, «этот год (сезон-2018/19) нужен для изменения и экономической, и спортивной ситуации, потому что за четыре года невозможно сотворить чудеса и сразу вернуться в элиту».

«Плюс необходимо учитывать традиции “Лады”, связанные как с прошлыми результатами клуба, так и с его воспитанниками, — отметил собеседник агентства. — В чем была специфика тольяттинской “Лады”? В том, что она на протяжении всей своей истории жила за счет собственных воспитанников. Мы никогда не хватали звезд с неба в плане финансов, жили по средствам, которые имелись».