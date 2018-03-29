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02:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отверженные. Исключение «Лады» и «Югры» — удар по нашему хоккею или верный шаг КХЛ?

В среду совет директоров КХЛ принял ряд важных решений о будущем лиги. Главное из них — исключение из числа участников чемпионата «Лады» и «Югры». «СЭ» рассуждает о последствиях этого события.

Источник: Спорт-Экспресс

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Подход руководства КХЛ к эволюции лиги, основанный на принципах социального дарвинизма, когда выживают сильнейшие, а бедных сбрасывают с несущегося к светлому будущему поезда, мне совершенно не по душе. «Ладу» и «Югру» очень жаль. Как было и с Новокузнецком год назад. Минус три региональных центра развития российского хоккея. В Ханты-Мансийске подрастает шикарное поколение юниоров, но куда им теперь деваться? Разберут топ-клубы, которые и собственной молодежи дают шанс крайне редко.

Без присутствия команды в элитном дивизионе хоккей в городе начинает постепенно загибаться. История не даст соврать: через это уже проходили тот же Тольятти, Воскресенск, Пермь и московские «Крылья Советов». Еще раньше Челябинск, которому удалось вернуться, но сколько было потеряно за семь лет пребывания в «Вышке»? Уже не сосчитать. Сам я уверен в том, что рано или поздно ошибочность нынешнего решения станет очевидной. Сейчас остается только разводить руками. Для двух городов, особенно для Тольятти, — это настоящая драма.

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Но за сегодняшнее решение лигу стоит и похвалить. Главный плюс жестокой позиции со стороны КХЛ очевиден. Она — эта позиция — последовательно продвигается в жизнь. Если так пойдет и дальше, то можно даже будет говорить о системности. Том самом факторе, который в российском спорте отсутствует. Про отечественный футбол в данном контексте даже говорить неудобно. Год назад КХЛ разработала стратегию, клубы ее утвердили и дальше стали работать в заданном направлении. Все знали, что сокращение неизбежно, и каждый мог изменить собственную судьбу. В последние недели, правда, шли упорные слухи о том, что никакого исключения клубов не будет. Якобы за Тольятти и Ханты-Мансийск заступятся авторитетные люди на самом верху. К счастью для руководства КХЛ, ничего такого в реальности не произошло. Иначе всю стратегию можно было бы выкинуть на свалку.

СТРАННЫЙ РЕЙТИНГ

Сожалея об исключении «Лады» и «Югры», не стоит забывать про их недавнего, как казалось, собрата по несчастью. «Северсталь» подобно лягушке из притчи билась за жизнь в кувшине с молоком до последнего и спаслась. Сказать то же самое про неудачников я не готов. Они смирились со своей судьбой слишком покорно. Хотя невозможно понять, как с учетом всех достижений, начиная со спортивного результата, и роста интереса к телетрансляциям с участием череповецкой команды, о чем заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, клуб не только не поднялся, а опустился в рейтинге на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Это нонсенс!

Допустим, «Амур» мог опередить «Северсталь», поскольку сам впервые за шесть лет забрался в плей-офф и радовал телекартинкой идеального качества. Но за счет чего рывок должен был совершить «Куньлунь»? Китайский новодел и по результатам (важнейшей составляющей рейтинга) провалился, и посещаемостью «блистал» такой, что становилось неловко. Изначально планировалось сокращение лиги на три клуба, поэтому исключение «Северстали» выглядело бы натуральным беспределом. Череповчане могут перевести дух. Но только на время. В следующем сезоне им будет не легче, особенно в свете реальной потери лучшего игрока — Дмитрия Кагарлицкого.

По ходу текущего сезона на справедливую критику со стороны коллег представители КХЛ реагировали спокойно. Тот же Чернышенко выказывался в духе, что в олимпийский год ничего изменить нельзя, поэтому лига сделает все «для фронта и победы». А вот уж потом развернется. Прекрасно, что слова с делом не разошлись. На 11-й год существования турнира у него, кажется, появится близкий к идеальному календарь. Надо еще посмотреть, как составители расписания смогут уйти от длинных домашних и выездных серий. Но в этом направлении работа ведется.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ?

Точно известно, что в плей-офф уйдут от спаренных матчей. А также и от кубковых игр одной конференции, запиханных в один день. Две встречи на «Востоке» и две на «Западе» с учетом разницы часовых поводов — отличный вариант, чтобы успеть худо-бедно поглядеть за всем самым интересным.

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А вот перекрестный плей-офф между командами двух конференций, начиная с полуфиналов, выглядит необоснованной идеей. Большинство клубов проголосовали за такой вариант — и он может быть принят в ближайшее время. Но где логика? Если бы во вторник «Салават Юлаев» справился с «Трактором», то в финале «Востока» мы получили бы роскошное «зеленое дерби». На «Западе» пара подобралась тоже интересная — два армейских клуба-олигарха, готовых рубиться насмерть. Разве это не интересно?!

Очевидно, что в изменении состоявшейся схемы больше всего заинтересован ЦСКА. Встречаться с мощным СКА раньше финала у москвичей нет никакого желания. Зато Кубок Гагарина взять хочется. Петербуржцы против такого варианта тоже не будут возражать, поскольку восточные топ-клубы сейчас объективно слабее. В то же время можно представить вполне реалистичный вариант следующего сезона. Обновленный «Куньлунь» доходит до третьего раунда, где встречается с ЦСКА. Тогда как СКА летает не дальше Уфы или Казани. Да московские армейцы первые взвоют, говоря о несправедливости. Еще хуже будет, если на их месте окажется «Йокерит». Девять часов в полете в одну сторону. А когда же восстанавливаться?

И ОПЯТЬ ЦСКА

КХЛ сохраняет гибкость и видоизменяет первоначально строгие планы. В частности, касательно потолка зарплат. Введение жесткой верхней границы сдвинуто еще на год. В ближайшие два сезона этого не произойдет. За превышение отметки в 850 миллионов рублей в ближайшем чемпионате придется платить 20 процентов с каждого последующего рубля. Через год будут 800 миллионов и 30 процентов. Жесткий потолок в размере 900 миллионов введут только с сезона-2020/21. Нынешнюю корректировку объясняют ситуацией с ЦСКА.

Как будто там никто не знал про действующий регламент, но «в интересах сборной» подписывал много новичков с огромные деньги на три года. Хотя можно было спокойно на два. За армейским клубом стоит серьезный административный ресурс, с которым КХЛ приходится считаться. На этом фоне даже интересная идея с выводом контрактов игроков не старше 21 года из-под потолка выглядит преждевременной. Она может быть эффективной только при жестких рамках. Да и за исключением армейца Капризова в нынешнем сезоне никто из молодежи не получал пока больших денег.

Последовательность в решениях — это по-настоящему здорово, и КХЛ старается этого придерживаться. Промежуточные шаги тоже выглядят неплохо. Однако говорить о правильности выбранного стратегии можно будет только через три года, когда количество участников, если верить текущим заявлением, застынет на отметке «24», а жесткий потолок не позволит топ-клубам скупать на корню всех достойных игроков из середняков и аутсайдеров.

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