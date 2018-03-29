«Барыс» проведет как минимум 62 матча в новом сезоне КХЛ

Все клубы КХЛ в следующем сезоне проведет по 62 матча. Об этом заявил президент лиги Дмитрий Чернышенко, сообщает «Р-Спорт».

«Матчей будет 62. Будем добирать за счет принципиальных матчей внутри дивизиона. Надеюсь, к середине июня мы опубликуем календарь», — сказал Чернышенко.

Отметим, что в прошедшем сезоне клубы провели в регулярном чемпионате КХЛ по 56 матчей. В новом сезоне не выступят два клуба Восточной конференции — «Лада» и «Югра», которые будут переведены в ВХЛ.

Добавим, что «Барыс» выступает в дивизионе Чернышева, в который входят «Авангард», «Адмирал», «Амур», «Куньлунь Ред Стар», «Салават Юлаев» и «Сибирь». Все эти клубы представляют Восточную конференцию.