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17:07 (мск), источник: Прессбол

Минское «Динамо» при подготовке к сезону проведет спарринг с «Сибирью» и примет участие в двух турнирах

Минское «Динамо» при подготовке к сезону-2018/19 проведут спарринг с «Сибирью» и примут участие в двух турнирах.

Источник: РИА "Новости"

Согласно регламенту КХЛ, начнет наша команда предсезонную подготовку не ранее, чем за 50 дней до начала сезона, который стартует 1 сентября. При этом 2 августа динамовцы в Минске проведут товарищеский матч с новосибирской «Сибирью», отмечает официальный сайт «зубров».

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C 5 по 11 августа «Динамо-Минск» отправится на Кубок губернатора Нижегородской области, в котором, помимо минчан, сыграют хозяева, «Торпедо» (Нижний Новгород), московское и рижское «Динамо», «Спартак» и «Автомобилист». С 21 по 26 августа нашу команду ждет традиционный турнир в Риге.

Как предполагается, соперниками «зубров» станут рижское «Динамо», ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс» и, предположительно, еще один клуб из Европы. Даты и время проведения 10 предсезонных спаррингов будут уточняться.

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