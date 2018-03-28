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00:25 (мск), источник: ТАСС

Руководство КХЛ определит команды, которые покинут лигу по итогам нынешнего сезона

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заседание совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в среду в Москве. Руководство лиги должно определить, какие команды покинут КХЛ по итогам нынешнего сезона.

Главными претендентами являются «Югра» из Ханты-Мансийска и тольяттинская «Лада». Год назад совет директоров КХЛ принял концепцию развития лиги на период до 2023 года, согласно которой количество участников открытого чемпионата России должно быть сокращено до 24 команд. Перед началом нынешнего сезона их количество сократилось до 27, покинули КХЛ хорватский клуб «Медвешчак», а также новокузнецкий «Металлург».

Критерии выхода клубов из состава КХЛ — спортивно- финансовые. Помимо результатов выступления команд, совет директоров учитывает такие факторы, как расходы на оплату труда игроков, в том числе и при помощи государственного финансирования, привлекательность телевизионных трансляция домашних матчей, заполняемость арены, наличие долгов перед игроками и персоналом, а также потенциал локального рынка.

В мае 2017 года КХЛ объявила собственный рейтинг, основанный на этих критериях, где три последних места занимали «Югра», «Лада» и хабаровский «Амур». Главным кандидатом на выход из КХЛ остается «Югра» из Ханты- Мансийска, команда заняла последнее место в регулярном чемпионате нынешнего сезона, одержав в 56 матчах лишь 11 побед. Средняя посещаемость 28 домашних матчей «Югры» составила 2873 зрителя, меньше болельщиков ходило лишь в Шанхае на «Куньлунь».

«Югра» была основана в 2006 году, а в КХЛ клуб выступает с 2010 года, лишь в первые два сезона пробившись в плей-офф — под руководством Сергея Шепелева. Шесть последующих сезонов «Югра» оставалась без серии плей-офф.

У «Лады» есть шансы остаться

Другим кандидатом на выход из КХЛ остается тольяттинская «Лада», хотя в ситуации с этим клубом, в отличие от «Югры», далеко не все однозначно. «Лада» также давно не может похвастаться успешными результатами, однако в автозаводском городе, в отличие от Ханты-Мансийска, к хоккею болельщики неравнодушны. Команда заняла предпоследнее место в Восточной конференции, набрав лишь на два очка больше, чем «Югра», однако средняя посещаемость домашних матчей составила 5455 зрителей.

К тому же «Лада» — первый провинциальный чемпион страны. В чемпионатах СССР побеждали исключительно московские клубы, «Лада» же в 1994 году выиграла Межнациональную хоккейную лигу — открытый чемпионат России, повторив этот успех через два года. В 1997 году «Лада» завоевала Кубок Европы.

В 2010 году клуб уже покидал КХЛ — из-за несоответствия регламенту домашней арены, однако после строительства шеститысячной «Лада-Арены» в 2014 году тольяттинцы вернулись в главную хоккейную лигу страны. При этом в плей- офф «Лада» играла лишь в 2009 году, уступив в 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА.

Против исключения «Лады» выступают как руководители региона, так и болельщики, которые выпустили видеообращение, адресованное совету директоров КХЛ, на мотив песни группы «Любэ» «Не губите, мужики!».

«Амур» и «Северсталь» «под защитой» плей-офф

Прошедший сезон заметно улучшил положение хабаровского «Амура», который сумел выйти в плей-офф. Средняя посещаемость домашних матчей — 6571 зритель. В числе команд, которые могут покинуть КХЛ, также назывались череповецкая «Северсталь», подмосковный «Витязь» и «Адмирал» из Владивостока. Однако череповчане также сумели в нынешнем сезоне выйти в плей-офф, заметно подняв посещаемость и интерес к команде в городе, тогда как «Витязь» не стал объединяться с московским «Динамо», о чем ходили разговоры в кулуарах.

ХК «Адмирал» вступил в КХЛ в 2013 году, за пять сезонов трижды пробившись в плей-офф. Однако в прошлом сезоне у команды были серьезные финансовые проблемы, накопились долги перед игроками, некоторые лидеры безо всякой компенсации покинули Владивосток. «Адмирал» занял 11-е место в Восточной конференции, при этом средняя посещаемость «Фетисов-Арены» снизилась до 4264 человек.

Вячеслав Фетисов был куратором создания хоккейного клуба уровня КХЛ в Приморье, к тому же он входит в состав совета директором КХЛ. Однако на заседании в среду Фетисов объявит о выходе из него — из-за юридических тонкостей. Фетисову, как депутату Госдумы РФ, запрещено заниматься коммерческой деятельностью, а участие в совете директоров лиги подходит под это понятие.

Лига определит календарь сезона

Совет директоров КХЛ в среду также определится с календарем будущего сезона. В зависимости от количества команд они могут сыграть в регулярном чемпионате вплоть до 62 матчей. Согласно принятой год назад концепции, в лиге должны выступать 24 команды, при этом в 2019 и 2020 годах намечена ротация за счет замены четырех российских клубов на иностранные.

Стратегия также предполагает введение принципов финансового «фэйр-плей» — одного из стимулов по наращиванию доли коммерческих доходов и финансовой устойчивости команд. Ожидается, что со следующего сезона потолок зарплат составит 850 млн рублей (вместо нынешних 900 млн), а с 2019 года будет введен жесткий потолок, который к 2021 году будет снижен до 600 млн рублей с исключением из расчета двух звезд на команду.

Совет директором является главным руководящим органом КХЛ, его председателем является президент петербургского СКА Геннадий Тимченко. Председателем правления является глава КХЛ Дмитрий Чернышенко, заместителем председателя — первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. В совет директоров также входят глава ФХР Владислав Третьяк, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, вице-президент КХЛ Валерий Каменский, главный арбитр лиги Артем Анисимов, директор департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Морозов.

Членами совета директоров также являются представители клубов и главных спонсоров лиги — Виктор Рашников, Геннадий Величкин, Игорь Есмантович, Яри Курри, Наиль Маганов, Юрис Савицкис, Кирилл Фастовский, Игорь Шуневич.

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