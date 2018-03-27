Полыгалов остался в списке травмированных и другие изменения в составах КХЛ
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал список изменений в составах команд лиги.
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал список изменений в составах команд лиги.
«Ак Барс»:
— переведён из клуба ВХЛ «Барс» защитник Мусин Дамир
«Амур»:
— продлено нахождение в списке травмированных Атюшова Виталия (по 30.04.2018)
«Лада»:
— переведён в список травмированных защитник Гуркин Ефим (по 10.04.2018)
— продлено нахождение в списке травмированных Валуйского Семёна по 15.04.2018)
— продлено нахождение в списке травмированных Новотны Иржи (по 30.04.2018)
— переведён из списка травмированных защитник Ежов Денис
«Локомотив»:
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Юртайкин Данил
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Коваленко Николай
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Каюмов Артур
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Иванов Георгий
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Денисенко Григорий
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Коновалов Илья
— переведён в клуб МХЛ «Локо» защитник Ковалёв Иван
«Металлург» Мг:
— переведён в клуб ВХЛ «Зауралье» защитник Игошев Александр
— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Загидулин Артём
«Нефтехимик»:
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Бикмуллин Рафаэль
«Салават Юлаев»:
— переведён в список травмированных защитник Гончаров Максим (по 09.04.2018)
— переведён из списка травмированных защитник Гареев Станислав
— переведён из клуба ВХЛ «Торос» защитник Петрищев Руслан
— продлено нахождение в списке травмированных Зубова Ильи (по 30.04.2018)
«Северсталь»:
— переведён из списка травмированных защитник Корнеев Константин
— переведён из списка травмированных нападающий Кагарлицкий Дмитрий
— переведён из списка травмированных защитник Стасенко Николай
СКА:
— переведён в список травмированных защитник Рундблад Давид (по 02.04.2018)
— переведён из списка травмированных защитник Хафизуллин Динар
«Трактор»:
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Подкорытов Александр
— переведён в клуб МХЛ «Белые Медведи» защитник Алексеев Дмитрий
— переведён в клуб МХЛ «Белые Медведи» вратарь Сухачёв Владислав
— переведён в список травмированных нападающий Полыгалов Игорь (по 30.03.2018)
— переведён из клуба МХЛ «Белые Медведи» вратарь Мыльников Сергей
ХК «Динамо» М:
— переведён из Списка травмированных нападающий Бойд Дастин
ЦСКА:
— возвращён в клуб ВХЛ защитник Сергеев Артём
— возвращён из клуба ВХЛ «Звезда» защитник Науменков Михаил.