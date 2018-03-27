Полыгалов остался в списке травмированных и другие изменения в составах КХЛ

«Ак Барс»:

— переведён из клуба ВХЛ «Барс» защитник Мусин Дамир



«Амур»:

— продлено нахождение в списке травмированных Атюшова Виталия (по 30.04.2018)



«Лада»:

— переведён в список травмированных защитник Гуркин Ефим (по 10.04.2018)

— продлено нахождение в списке травмированных Валуйского Семёна по 15.04.2018)

— продлено нахождение в списке травмированных Новотны Иржи (по 30.04.2018)

— переведён из списка травмированных защитник Ежов Денис



«Локомотив»:

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Юртайкин Данил

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Коваленко Николай

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Каюмов Артур

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Иванов Георгий

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Денисенко Григорий

— возвращён в клуб МХЛ вратарь Коновалов Илья

— переведён в клуб МХЛ «Локо» защитник Ковалёв Иван



«Металлург» Мг:

— переведён в клуб ВХЛ «Зауралье» защитник Игошев Александр

— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Загидулин Артём



«Нефтехимик»:

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Бикмуллин Рафаэль



«Салават Юлаев»:

— переведён в список травмированных защитник Гончаров Максим (по 09.04.2018)

— переведён из списка травмированных защитник Гареев Станислав

— переведён из клуба ВХЛ «Торос» защитник Петрищев Руслан

— продлено нахождение в списке травмированных Зубова Ильи (по 30.04.2018)



«Северсталь»:

— переведён из списка травмированных защитник Корнеев Константин

— переведён из списка травмированных нападающий Кагарлицкий Дмитрий

— переведён из списка травмированных защитник Стасенко Николай



СКА:

— переведён в список травмированных защитник Рундблад Давид (по 02.04.2018)

— переведён из списка травмированных защитник Хафизуллин Динар



«Трактор»:

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Подкорытов Александр

— переведён в клуб МХЛ «Белые Медведи» защитник Алексеев Дмитрий

— переведён в клуб МХЛ «Белые Медведи» вратарь Сухачёв Владислав

— переведён в список травмированных нападающий Полыгалов Игорь (по 30.03.2018)

— переведён из клуба МХЛ «Белые Медведи» вратарь Мыльников Сергей



ХК «Динамо» М:

— переведён из Списка травмированных нападающий Бойд Дастин



ЦСКА:

— возвращён в клуб ВХЛ защитник Сергеев Артём

— возвращён из клуба ВХЛ «Звезда» защитник Науменков Михаил.