Шведский вратарь сборной Казахстана продлил контракт с «Барысом»

«Недавно я подписал двухлетний контракт с «Барысом». Это хорошая возможность остаться в КХЛ и оставаться кандидатом в национальную сборную. Легионеры хорошо зарабатывают в «Барысе», но больше чем у половины остальной команды по меркам КХЛ откровенно низкие зарплаты. Платят нам не в долларах, а в национальной валюте, которую потом нужно менять.

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Она стабильна уже два года, до этого были трудности, когда рухнул рубль и возникли проблемы с импортом некоторых товаров. Я не хочу играть на курсах валют и отправляю деньги домой в долларах. Мне нравится в Астане, это большой, хороший город. У нас лучший стадион в лиге, в городе много отличных мест.