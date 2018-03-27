Шведский вратарь сборной Казахстана продлил контракт с «Барысом»
Шведский вратарь Хенрик Карлссон продлил контракт с астанинским «Барысом» на два сезона.
Шведский вратарь Хенрик Карлссон продлил контракт с астанинским «Барысом» на два сезона.
«Недавно я подписал двухлетний контракт с «Барысом». Это хорошая возможность остаться в КХЛ и оставаться кандидатом в национальную сборную. Легионеры хорошо зарабатывают в «Барысе», но больше чем у половины остальной команды по меркам КХЛ откровенно низкие зарплаты. Платят нам не в долларах, а в национальной валюте, которую потом нужно менять.
Она стабильна уже два года, до этого были трудности, когда рухнул рубль и возникли проблемы с импортом некоторых товаров. Я не хочу играть на курсах валют и отправляю деньги домой в долларах. Мне нравится в Астане, это большой, хороший город. У нас лучший стадион в лиге, в городе много отличных мест.
Да, немного далеко от Швеции, здесь другая культура, но Астана — город современный. Многие морщатся, когда говоришь, что играешь в Казахстане. Это понятно, потому что у людей нет представления о жизни здесь, а есть ассоциации с советскими временами, но здесь действительно здорово, — приводит слова Карлссона Hockeynews.se.