Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
172-килограммовая девочка стала королевой красоты
Паника, отсутствие оповещения: очевидцы - о пожаре в Кемерове
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.03
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Трактор2
Хоккей. НХЛ
28.03
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.03
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
28.03
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.03
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.03
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
28.03
Даллас Старз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.03
Эдмонтон Ойлерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
28.03
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
Все события
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Капелло - один из претендентов на пост тренера «Арсенала»
Тутберидзе: Загитовой не хватило опыта
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
21:08 (мск), источник: Sports.kz

Шведский вратарь сборной Казахстана продлил контракт с «Барысом»

Шведский вратарь Хенрик Карлссон продлил контракт с астанинским «Барысом» на два сезона.

«Недавно я подписал двухлетний контракт с «Барысом». Это хорошая возможность остаться в КХЛ и оставаться кандидатом в национальную сборную. Легионеры хорошо зарабатывают в «Барысе», но больше чем у половины остальной команды по меркам КХЛ откровенно низкие зарплаты. Платят нам не в долларах, а в национальной валюте, которую потом нужно менять.

Читайте также
Доус заявил, что не хочет работать с действующим руководством клуба

Она стабильна уже два года, до этого были трудности, когда рухнул рубль и возникли проблемы с импортом некоторых товаров. Я не хочу играть на курсах валют и отправляю деньги домой в долларах. Мне нравится в Астане, это большой, хороший город. У нас лучший стадион в лиге, в городе много отличных мест.

Да, немного далеко от Швеции, здесь другая культура, но Астана — город современный. Многие морщатся, когда говоришь, что играешь в Казахстане. Это понятно, потому что у людей нет представления о жизни здесь, а есть ассоциации с советскими временами, но здесь действительно здорово, — приводит слова Карлссона Hockeynews.se.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Стоилов высказался о матче с Болгарией и дал оценку команде
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы
Капризов СКА не боится. Москвичи готовятся к полуфиналу
Капелло - один из претендентов на пост тренера «Арсенала»
Тутберидзе: Загитовой не хватило опыта
Конец веселью? «Салават» больше не король седьмых матчей
В среду «Ладу» и «Югру» исключат из КХЛ. Шансов на спасение нет
Сборные Германии и Бразилии объявили стартовые составы
Новости
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь