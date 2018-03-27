Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
В России набирает популярность «медленное кесарево»
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Трактор2
Хоккей. НХЛ
28.03
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.03
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.03
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
28.03
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.03
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.03
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
28.03
Даллас Старз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.03
Эдмонтон Ойлерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
28.03
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
Все события
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Капризов СКА не боится. Москвичи готовятся к полуфиналу
Джикия прошёл плановое обследование в римской клинике
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
19:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В среду «Ладу» и «Югру» исключат из КХЛ. Шансов на спасение не осталось

28 марта состоится совет директоров КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

По информации «СЭ», чемпионат КХЛ покинут два клуба.

Читайте также
Вдовин: Руководство гарантировало «Ладе» бюджет в 800 млн рублей на сезон-2018/19

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ БЫЛ НЕИЗВЕСТЕН ДО ПОСЛЕДНЕГО

Весь сезон КХЛ интриговала участников турнира и болельщиков ключевым вопросом — кто же покинет лигу по итогам сезона? Если в начале чемпионата планировалось, что его покинут три клуба, причем на основании специально созданного для этой цели рейтинга, то в течение сезона все перевернулось с ног на голову. В кулуарах появлялись новости о совершенно разных командах (назывались как минимум пять претендентов), которых должны исключить из КХЛ — решение в верхах менялось практически каждую неделю.

На старт сезона в «расстрельной тройке» были «Югра», «Лада» и «Северсталь». Однако череповецкий клуб сделал очень сильный рывок в исправлении всех недостатков, а затем и попал в плей-офф, сильно повысив свое место в том самом виртуальном рейтинге. Почему виртуальном? Многие представители клубов разводили руками, когда я просил объяснить его принцип. Никто ничего не понимал.

При этом «Северсталь» выбыла из числа кандидатов на вылет еще до того, как определились участники плей-офф. По всем компонентам они не только догнали других аутсайдеров лиги, но и превзошли их.

Около месяца назад, по нашим данным, из лиги собирались «убрать» «Югру» и два иностранных клуба (кандидатами были рижское «Динамо» и «Слован»), затем клубы-легионеры сменились на проблемный «Адмирал». Единственная неизменная позиция — наличие в списке клуба из Ханты-Мансийска.

А все почему? Разверни «Югра» такую же активность, как та же «Северсталь», у нее были бы шансы спастись. Но в этом клубе ничего не делали, ведь год назад, на Совете директоров КХЛ их представители сами попросили последний год в лиге, пообещав через сезон добровольно покинуть лигу.

«Лада», кроме слабых спортивных результатов, убила свои шансы наличием бюджетного финансирования. 30 или 40 процентов от «АвтоВаза» никого обмануть не могли. Государство отказывается от финансирования спорта. Все понимают, что напрямую от этого уйти нельзя из-за того, что чистый и доходный бизнес так или иначе связан с бюджетными деньгами. Однако можно было сделать хотя бы формальные попытки для «очищения».

При этом буквально на днях ситуация могла измениться: представители ФХР написали письмо в КХЛ, в котором рекомендовали никого не отстранять от турнира с предлогом, что российские клубы лучше трогать. Однако предложение на совете директоров принято не будет. Его прочитали, приняли к сведению, но пожали плечами. Ничего не изменилось. Сегодня про исключение двух клубов должны объявить официально.

Читайте также
КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?

КАКИМ БУДЕТ КАЛЕНДАРЬ

Помимо состава участников на собрании будет обсуждаться и другой важнейший вопрос — параметры календаря. Он будет составлен для 25 команд, которые проведут 60−62 матча в регулярном чемпионате. Лига откажется от двух игр за два дня в плей-офф, что является серьезной проблемой не только для качества хоккея, но и для популярности вида спорта. Главная интрига — удастся ли сократить время пауз в чемпионате на Евротур?

Есть и третий вопрос: дебаты по нему будут происходить прямо на совете директоров, так как пока никого решения не принято. Что делать с потолком зарплат? Вводить ли жесткий со следующего сезона или подождать, как просит ЦСКА? А, может быть, сразу ввести тот, который является конечной целью «600 миллионов и 2 звезды вне «потолка»? Что делать в таком случае армейским командам и «Ак Барсу»? А ничего. Меняйте хоккеистов, расторгайте с ними контракты, придумывайте что-нибудь. Это радикально, но справедливо.

В руководстве КХЛ, да и в самом совете директоров, уже поняли, что нынешняя ситуация очень сильно бьет по имиджу турнира, по интересу болельщиков и потенциальных спонсоров.

Зачем вкладывать деньги в команду, если два клуба все равно могут собрать всех лучших, а на рынке у них будет один козырь — завалить деньгами? Если исключить вероятность такой ситуации искусственно, то появится надежда на увеличение интриги в чемпионате. Хотя сам потолок, конечно, не панацея от всех бед.

АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕНКО

Лада
НовостиМатчиСоставСтатистика
Югра
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Простите нас, дети". Пост спортсмена о трагедии в Кемерове
Капризов СКА не боится. Москвичи готовятся к полуфиналу
Джикия прошёл плановое обследование в римской клинике
Капелло - один из претендентов на пост тренера «Арсенала»
Тутберидзе: Загитовой не хватило опыта
Конец веселью? «Салават» больше не король седьмых матчей
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Францией
Новости
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь