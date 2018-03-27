В среду «Ладу» и «Югру» исключат из КХЛ. Шансов на спасение не осталось

Источник: РИА "Новости"

По информации «СЭ», чемпионат КХЛ покинут два клуба.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ БЫЛ НЕИЗВЕСТЕН ДО ПОСЛЕДНЕГО

Весь сезон КХЛ интриговала участников турнира и болельщиков ключевым вопросом — кто же покинет лигу по итогам сезона? Если в начале чемпионата планировалось, что его покинут три клуба, причем на основании специально созданного для этой цели рейтинга, то в течение сезона все перевернулось с ног на голову. В кулуарах появлялись новости о совершенно разных командах (назывались как минимум пять претендентов), которых должны исключить из КХЛ — решение в верхах менялось практически каждую неделю.

На старт сезона в «расстрельной тройке» были «Югра», «Лада» и «Северсталь». Однако череповецкий клуб сделал очень сильный рывок в исправлении всех недостатков, а затем и попал в плей-офф, сильно повысив свое место в том самом виртуальном рейтинге. Почему виртуальном? Многие представители клубов разводили руками, когда я просил объяснить его принцип. Никто ничего не понимал.

При этом «Северсталь» выбыла из числа кандидатов на вылет еще до того, как определились участники плей-офф. По всем компонентам они не только догнали других аутсайдеров лиги, но и превзошли их.

Около месяца назад, по нашим данным, из лиги собирались «убрать» «Югру» и два иностранных клуба (кандидатами были рижское «Динамо» и «Слован»), затем клубы-легионеры сменились на проблемный «Адмирал». Единственная неизменная позиция — наличие в списке клуба из Ханты-Мансийска.

А все почему? Разверни «Югра» такую же активность, как та же «Северсталь», у нее были бы шансы спастись. Но в этом клубе ничего не делали, ведь год назад, на Совете директоров КХЛ их представители сами попросили последний год в лиге, пообещав через сезон добровольно покинуть лигу.

«Лада», кроме слабых спортивных результатов, убила свои шансы наличием бюджетного финансирования. 30 или 40 процентов от «АвтоВаза» никого обмануть не могли. Государство отказывается от финансирования спорта. Все понимают, что напрямую от этого уйти нельзя из-за того, что чистый и доходный бизнес так или иначе связан с бюджетными деньгами. Однако можно было сделать хотя бы формальные попытки для «очищения».

При этом буквально на днях ситуация могла измениться: представители ФХР написали письмо в КХЛ, в котором рекомендовали никого не отстранять от турнира с предлогом, что российские клубы лучше трогать. Однако предложение на совете директоров принято не будет. Его прочитали, приняли к сведению, но пожали плечами. Ничего не изменилось. Сегодня про исключение двух клубов должны объявить официально.

КАКИМ БУДЕТ КАЛЕНДАРЬ

Помимо состава участников на собрании будет обсуждаться и другой важнейший вопрос — параметры календаря. Он будет составлен для 25 команд, которые проведут 60−62 матча в регулярном чемпионате. Лига откажется от двух игр за два дня в плей-офф, что является серьезной проблемой не только для качества хоккея, но и для популярности вида спорта. Главная интрига — удастся ли сократить время пауз в чемпионате на Евротур?

Есть и третий вопрос: дебаты по нему будут происходить прямо на совете директоров, так как пока никого решения не принято. Что делать с потолком зарплат? Вводить ли жесткий со следующего сезона или подождать, как просит ЦСКА? А, может быть, сразу ввести тот, который является конечной целью «600 миллионов и 2 звезды вне «потолка»? Что делать в таком случае армейским командам и «Ак Барсу»? А ничего. Меняйте хоккеистов, расторгайте с ними контракты, придумывайте что-нибудь. Это радикально, но справедливо.

В руководстве КХЛ, да и в самом совете директоров, уже поняли, что нынешняя ситуация очень сильно бьет по имиджу турнира, по интересу болельщиков и потенциальных спонсоров.

Зачем вкладывать деньги в команду, если два клуба все равно могут собрать всех лучших, а на рынке у них будет один козырь — завалить деньгами? Если исключить вероятность такой ситуации искусственно, то появится надежда на увеличение интриги в чемпионате. Хотя сам потолок, конечно, не панацея от всех бед.