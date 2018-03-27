В среду «Ладу» и «Югру» исключат из КХЛ. Шансов на спасение не осталось
28 марта состоится совет директоров КХЛ.
28 марта состоится совет директоров КХЛ.
По информации «СЭ», чемпионат КХЛ покинут два клуба.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ БЫЛ НЕИЗВЕСТЕН ДО ПОСЛЕДНЕГО
Весь сезон КХЛ интриговала участников турнира и болельщиков ключевым вопросом — кто же покинет лигу по итогам сезона? Если в начале чемпионата планировалось, что его покинут три клуба, причем на основании специально созданного для этой цели рейтинга, то в течение сезона все перевернулось с ног на голову. В кулуарах появлялись новости о совершенно разных командах (назывались как минимум пять претендентов), которых должны исключить из КХЛ — решение в верхах менялось практически каждую неделю.
На старт сезона в «расстрельной тройке» были «Югра», «Лада» и «Северсталь». Однако череповецкий клуб сделал очень сильный рывок в исправлении всех недостатков, а затем и попал в
При этом «Северсталь» выбыла из числа кандидатов на вылет еще до того, как определились участники
А все почему? Разверни «Югра» такую же активность, как та же «Северсталь», у нее были бы шансы спастись. Но в этом клубе ничего не делали, ведь год назад, на Совете директоров КХЛ их представители сами попросили последний год в лиге, пообещав через сезон добровольно покинуть лигу.
«Лада», кроме слабых спортивных результатов, убила свои шансы наличием бюджетного финансирования. 30 или 40 процентов от «АвтоВаза» никого обмануть не могли. Государство отказывается от финансирования спорта. Все понимают, что напрямую от этого уйти нельзя
При этом буквально на днях ситуация могла измениться: представители ФХР написали письмо в КХЛ, в котором рекомендовали никого не отстранять от турнира с предлогом, что российские клубы лучше трогать. Однако предложение на совете директоров принято не будет. Его прочитали, приняли к сведению, но пожали плечами. Ничего не изменилось. Сегодня про исключение двух клубов должны объявить официально.
КАКИМ БУДЕТ КАЛЕНДАРЬ
Помимо состава участников на собрании будет обсуждаться и другой важнейший вопрос — параметры календаря. Он будет составлен для 25 команд, которые проведут 60−62 матча в регулярном чемпионате. Лига откажется от двух игр за два дня в
Есть и третий вопрос: дебаты по нему будут происходить прямо на совете директоров, так как пока никого решения не принято. Что делать с потолком зарплат? Вводить ли жесткий со следующего сезона или подождать, как просит ЦСКА? А, может быть, сразу ввести тот, который является конечной целью «600 миллионов и 2 звезды вне «потолка»? Что делать в таком случае армейским командам и «Ак Барсу»? А ничего. Меняйте хоккеистов, расторгайте с ними контракты, придумывайте
Зачем вкладывать деньги в команду, если два клуба все равно могут собрать всех лучших, а на рынке у них будет один козырь — завалить деньгами? Если исключить вероятность такой ситуации искусственно, то появится надежда на увеличение интриги в чемпионате. Хотя сам потолок, конечно, не панацея от всех бед.
АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕНКО