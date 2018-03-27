Конец веселью? «Салават» больше не король седьмых матчей!
«Трактор» оставил розыгрыш Кубка Гагарина без самой весёлой команды.
«Трактор» оставил розыгрыш Кубка Гагарина без самой весёлой команды.
Считать, что 7:1 в прошлом матче
«Салават» вообще так себе соперник для седьмого матча. Из семи подобных поединков в истории Кубка Гагарина, которые всегда стоят особняком, они выиграли шесть. У «Трактора», если считать в процентном соотношении, статистика даже лучше. Челябинцы не проиграли ни одной седьмой игры, в которой принимали участие, но таковых было всего две. С уфимским опытом не сравнить.
Утром в день матча могло показаться, что и без того изощрённые в кубковых баталиях юлаевцы пустили в дело запрещённые приёмы. Из стана «Трактора» донеслась странная информация о том, что ни маскота клуба белого мишку, ни девушек из группы поддержки не пустили на арену. Причём, никак не объяснив решение. Подобное поведение в
«Салават Юлаев» в принципе отказался от
Первые пять минут матча проходили в гробовой тишине. То ли траурная обстановка тому поспособствовала, то ли напряжение седьмой игры, которое перекинулось на трибуны. Так или иначе, Линус Умарк долго это терпеть не мог. Швед, которому как никому другому нужны эмоции, чтобы зажигать себя и других, взял дело в свои руки. Он просто взял и постучал клюшкой по стеклу, где располагается
Трибуны тут же завелись, а вместе с ними и команда Эркки Вестерлунда. Одна волна за другой накрывала Павла Францоуза, а чешский вратарь только и успевал отбиваться. Особенно усердствовал Теему Хартикайнен, который примерил на себя роль диспетчера. С его роскошных передач обязаны были забивать сначала Умарк, а затем и подключившийся к атаке Захар Арзамасцев. Однако шайба, которая открыла счёт в седьмом матче, представляла собой сольное представление одного известного художника.
Вот Артём Пеньковский теряет шайбу у борта в зоне атаки. Кто первый на подборе? Умарк. Пеньковский пытается исправить свою ошибку и отправляется в погоню, но ему уверенно ставят корпус. Кто это? Снова Умарк. Линуса встречают два защитника «Трактора», но сквозь Бородкина он пролетает, словно тот приведение Каспер, а
Это он заподозрил офсайд у своего соотечественника Рикарда Йюнге,
Минул перерыв, а на уфимском льду творили всё те же кружева. Умарк, которого хлебом не корми — нагрузи ответственностью, продолжал играть
«Бум!», — примерно так впору было озвучивать приём, который на Филипе Ларсене применил Александр Черников. Первая уфимская пятёрка в полном составе начала привычную для себя карусель, а датский защитник уже готов был нанести бросок, но ведущий чекер
Несмотря на то, что визуально преимущество уфимцев никуда не делось, от двукратного перевеса по броскам, зафиксированного в первом периоде, не осталось и следа. «Трактор» сначала научился тормозить уфимцев на подступах к воротам, затем сбил темп, который больше выгоден хозяевам, а ближе к концу второго периода сам взялся за дело. Шайба после бросков Черникова и Кравцова разве что чудом разминулась с воротами…
И ему свойственны мальчишечьи эмоции. Загубив шикарный момент, Виталий дрогнул и отправил шайбу на трибуны. Две минуты!
Секундная слабость вундеркинда чуть было не стоила «Трактору» слишком многого. Реализуй уфимцы большинство и, возможно, своего бы уже не отдали. Да только Кравцов, похоже, не только большой талант, но и везунчик. Как только он выбежал со скамейки штрафников, так сразу зацепился за свой шанс. Григорий Панин только ценой фола смог остановить юниора. Буллит? Нет, всего лишь малый штраф. Да только «Салавату» это не помогло. Связка Йюнге — Виделль использовала первое же большинство в матче.
Стоит ли говорить, что на третий период «Салават» вышел как на последний? Да только проводить затяжные смены, напоминающие бесперебойный штурм, челябинцы им почти не позволяли. Уфимцы выстреливали эпизодами, отдельными штыковыми атаками. Вот Майоров выскакивает
Перед тем, как всё же прописаться в зоне «Трактора», уфимцы чуть было сами себя не похоронили. Сначала от конька Арзамасцева шайба срикошетила в штангу, а меньше, чем через минуту Скривенс так нервно сыграл ловушкой, что переполненная «Уфа Арена» единодушно ахнула. После этого челябинцы даже не смотрели в сторону чужих ворот, зато свои владения держали на чугунном замке. Команда Анвара Гатиятулина героически выстояла, выбив из
Оставшимся четырём командам придётся сильно постараться, чтобы заменить в наших сердцах безумную команду из столицы Башкирии.
Дмитрий Ерыкалов
|Салават Юлаев
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1:2
(1:1, 0:1, 0:0)
|Трактор
|Эркка Вестерлунд
|Анвар Гатиятулин
|Бен Скривенс 58:25
|Павел Францоуз
|1-й период
|05:26
|Антон Бурдасов
|Пол Щехура
|05:26
|12:55
|Линус Умарк
|Рихард Гюнге (П. Щехура, Н. Бэйлен)
|18:18
|2-й период
|Виталий Кравцов
|35:04
|37:24
|Григорий Панин
|Линус Виделль (П. Щехура, Р. Гюнге)
|38:00
|Иван Вишневский
|38:27
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)