Конец веселью? «Салават» больше не король седьмых матчей!

Источник: РИА "Новости"

Считать, что 7:1 в прошлом матче что-либо гарантируют «Трактору» в решающей битве, могли только особо наивные челябинские болельщики. Что бывает, если громишь «Салават Юлаев» перед игрой № 7, они могли спросить у казанцев. «Ак Барс» два года назад вколотил в ворота уфимцев восемь шайб, что не помешало им через пару дней официально завершить сезон.

«Салават» вообще так себе соперник для седьмого матча. Из семи подобных поединков в истории Кубка Гагарина, которые всегда стоят особняком, они выиграли шесть. У «Трактора», если считать в процентном соотношении, статистика даже лучше. Челябинцы не проиграли ни одной седьмой игры, в которой принимали участие, но таковых было всего две. С уфимским опытом не сравнить.

Утром в день матча могло показаться, что и без того изощрённые в кубковых баталиях юлаевцы пустили в дело запрещённые приёмы. Из стана «Трактора» донеслась странная информация о том, что ни маскота клуба белого мишку, ни девушек из группы поддержки не пустили на арену. Причём, никак не объяснив решение. Подобное поведение в плей-офф не редкость, чего только стоит прошлогодний случай в Омске, когда на пятую игру не пустили казанского барсика.

Как оказалось, война по всем фронтам — это не уфимский случай.

«Салават Юлаев» в принципе отказался от какой-либо шоу программы, а участие в матче не принимал не только челябинский маскот, но и уфимские куницы. Таким образом, юлаевцы решили почтить память погибших в Кемерово. На трибунах, помимо всего прочего, появился соответствующий баннер со словами поддержки. Казус с маскотом, видимо, не более, чем следствие нарушенной коммуникации между клубами.

Первые пять минут матча проходили в гробовой тишине. То ли траурная обстановка тому поспособствовала, то ли напряжение седьмой игры, которое перекинулось на трибуны. Так или иначе, Линус Умарк долго это терпеть не мог. Швед, которому как никому другому нужны эмоции, чтобы зажигать себя и других, взял дело в свои руки. Он просто взял и постучал клюшкой по стеклу, где располагается фан-сектор «Салавата». Зелёная торисда всё поняла с полуслова.



Трибуны тут же завелись, а вместе с ними и команда Эркки Вестерлунда. Одна волна за другой накрывала Павла Францоуза, а чешский вратарь только и успевал отбиваться. Особенно усердствовал Теему Хартикайнен, который примерил на себя роль диспетчера. С его роскошных передач обязаны были забивать сначала Умарк, а затем и подключившийся к атаке Захар Арзамасцев. Однако шайба, которая открыла счёт в седьмом матче, представляла собой сольное представление одного известного художника.



Вот Артём Пеньковский теряет шайбу у борта в зоне атаки. Кто первый на подборе? Умарк. Пеньковский пытается исправить свою ошибку и отправляется в погоню, но ему уверенно ставят корпус. Кто это? Снова Умарк. Линуса встречают два защитника «Трактора», но сквозь Бородкина он пролетает, словно тот приведение Каспер, а из-под Климонтова бросает настолько резко, что тому оставалось только любоваться голом с VIP-мест.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец», — переведите это на шведский язык и подарите Умарку футболку с такой подписью. Ему подойдёт. Линус не только заводил фанатов и брал игру в свои руки, но и пытался помогать судьям.

Это он заподозрил офсайд у своего соотечественника Рикарда Йюнге, когда-то сравнивал счёт. Уфимский швед побежал к Вестерлунду, чтобы сигнализировать ему: «коуч, берите челлендж!». Да только зрение Линуса подвело, и шайбу челябинского шведа судьи засчитали. Тотальное невезение Йюнге словно испарилось. Судьба начала отдавать ему долги.



Минул перерыв, а на уфимском льду творили всё те же кружева. Умарк, которого хлебом не корми — нагрузи ответственностью, продолжал играть по-мальчишечьи раскованно. В первой же смене во втором периоде он пошёл в обыгрыш, и чуть было не оставил в дураках Алексея Петрова. Чуть-чуть докрути, и вышел бы финт-шедевр. Ещё немного, и гол-красавец. А уже в ответной атаке своё алаверды Умарку попытался соорудить его тёзка Виделль. Именно так, на встречных курсах, и продолжалась эта безумная по эмоциям игра.

«Бум!», — примерно так впору было озвучивать приём, который на Филипе Ларсене применил Александр Черников. Первая уфимская пятёрка в полном составе начала привычную для себя карусель, а датский защитник уже готов был нанести бросок, но ведущий чекер чёрно-белых сыграл против него одновременно жёстко и цепко. Только так можно было притормозить поймавший кураж «Салават».

Несмотря на то, что визуально преимущество уфимцев никуда не делось, от двукратного перевеса по броскам, зафиксированного в первом периоде, не осталось и следа. «Трактор» сначала научился тормозить уфимцев на подступах к воротам, затем сбил темп, который больше выгоден хозяевам, а ближе к концу второго периода сам взялся за дело. Шайба после бросков Черникова и Кравцова разве что чудом разминулась с воротами…

Мы восхищаемся игрой 18-летнего Кравцова, который даже для поклонников своего таланта неожиданно стал одним из лучших снайперов этого розыгрыша Кубка Гагарина. Однако любуясь его голами и передачами, мы порой забываем, что под номером 74 в составе «Трактора» играет ещё совсем мальчишка.



И ему свойственны мальчишечьи эмоции. Загубив шикарный момент, Виталий дрогнул и отправил шайбу на трибуны. Две минуты!

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Секундная слабость вундеркинда чуть было не стоила «Трактору» слишком многого. Реализуй уфимцы большинство и, возможно, своего бы уже не отдали. Да только Кравцов, похоже, не только большой талант, но и везунчик. Как только он выбежал со скамейки штрафников, так сразу зацепился за свой шанс. Григорий Панин только ценой фола смог остановить юниора. Буллит? Нет, всего лишь малый штраф. Да только «Салавату» это не помогло. Связка Йюнге — Виделль использовала первое же большинство в матче.

Стоит ли говорить, что на третий период «Салават» вышел как на последний? Да только проводить затяжные смены, напоминающие бесперебойный штурм, челябинцы им почти не позволяли. Уфимцы выстреливали эпизодами, отдельными штыковыми атаками. Вот Майоров выскакивает из-за спин защитников, и бросает мимо, а вот его трюк повторяет Ткачёв, но отправляет шайбу точно в ловушку, которая у Францоуза расположена с неудобной стороны.



Перед тем, как всё же прописаться в зоне «Трактора», уфимцы чуть было сами себя не похоронили. Сначала от конька Арзамасцева шайба срикошетила в штангу, а меньше, чем через минуту Скривенс так нервно сыграл ловушкой, что переполненная «Уфа Арена» единодушно ахнула. После этого челябинцы даже не смотрели в сторону чужих ворот, зато свои владения держали на чугунном замке. Команда Анвара Гатиятулина героически выстояла, выбив из плей-офф королей седьмых матчей.

Для «Салавата» это конец сезона. Конец ли это веселью в юбилейном розыгрыше Кубка Гагарина?

Оставшимся четырём командам придётся сильно постараться, чтобы заменить в наших сердцах безумную команду из столицы Башкирии.