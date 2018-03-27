Капризов СКА не боится. Москвичи готовятся к полуфиналу

Источник: Советский спорт

БИЛЕТЫ — С 31 МАРТА

«Продажа билетов на финал Западной конференции начнется 31 марта». Этим объявлением встречают посетителей спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте наглухо закрытые кассы. Можно только представить, какое столпотворение ждет желающих попасть на серию, которую во вчерашнем интервью «Советскому спорту» тренер-победитель Вячеслав Быков не постеснялся назвать скрытым финалом.

В самом дворце тишина. Сотрудник пресс-службы ЦСКА проводит экскурсию для семьи — папа, мама, подросток…

Гости задерживаются у фото «Красной Армии», впервые завоевавшей в 2012 году Кубок Харламова. Там есть на кого посмотреть: два Никиты — Кучеров и Гусев, Сергей Андронов, Роман Любимов, Алексей Марченко, Михаил Пашнин…

Оказалось, этот парень — сирота из Хабаровска, а пара хочет его усыновить. Теперь против ЦСКА сыграет его земляк Сергей Плотников, который во время локаута в НХЛ выдал вместе с ярославским «Локомотивом» здесь же, на Ленинградке, спектакль. На глазах главного тренера сборной Зинэтулы Билялетдинова и его помощника Дмитрия Юшкевича. Ныне последний в штабе ЦСКА, правая рука наставника Игоря Никитина.

Юшкевича на льду нет. Вместо него с защитниками занимается… глава скаутской службы клуба Алексей Трощинский.

Также отсутствуют «сибиряки» — Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов. Все они здоровы, рвутся в бой. А пока занимаются в тренажерном зале.

— Команда собралась только в понедельник вечером и провела тренировку, который носила скорее восстановительный характер, — объясняет руководитель пресс-службы армейцев Владимир Герасимов. — Поэтому не стоит уделять много внимания сочетаниям игроков в звеньях.

Одна тройка, признаться, вызвала любопытство — вместе с двумя не самыми габаритными Андреями — Светлаковым и Кузьменко работал… гренадер-тяжеловес Кирилл Петров.

Раньше всех покинул лед Илья Сорокин. Вратарь, который претендует на звание MVP плей-офф, не снимая маски, хотел было уйти в раздевалку незамеченным. Но в силу воспитанности кивнул автору этих строк.

АНДРОНОВ: У СКА МАСТЕРОВ ВЫШЕ КРЫШИ

Тем временем Кирилл Капризов усиленно с ползоны отрабатывал щелчки в одной касание — уантаймеры. Все шайбы ложились точно в цель, заставляя трещать сетку. И кто запустил мульку, что у героя Пхенчхана слабый бросок?

А Кузьменко, открывший в субботу в Хельсинки личный голевой счет, тренировал то, что, как могло показаться, нельзя отрепетировать-отшлифовать. MVP Кубка Харламова-2017 слета переправлял шайбы в ворота, которые набрасывал от синей линии Артем Блажиевский.

— Неужели рассчитываете так забить и СКА? — поинтересовался я потом у Кузьменко.

— Я же три раза так забил в регулярном чемпионате. А со СКА… Надо много тренироваться, чтобы пробить Коскинена. Он хороший вратарь.

— Сколько вы ему и СКА забили?

— Ноль, — засмеялся армеец.

Под конец занятия с трибуны на лед спустился Сергей Федоров, теперь советник главы «Роснефти» Игоря Сечина. Чтобы дать традиционный в плей-офф мастер-класс центрфорвардам.

Тема — как выигрывать вбрасывания. Капитан красно-синих Сергей Андронов эти уроки усвоил на «отлично». Почти все единоборства на точке — его. А еще голы, причем победные, забивает.

— Сергей, два года назад в Питере вы забросили решающую шайбу в овертайме четвертого матча и закрыли серию…

— Это уже история, — отрезал капитан.

— Четырех дней достаточно для восстановления и подготовки?

— Вполне. Хорошо отдохнули, теперь два дня поработаем и в бой.

— Драться, как «Локомотив», со СКА будете?

— За той серией я не следил. Но если ситуация потребует, придется драться.

— СКА для вас это…

— Крутая кубковая команда с крутыми игроками. Мастеров выше крыши. С ними интересно будет играть.

— То, что команда Олега Знарка выиграла регулярку, сыграет против нее? — попытался свернуть на дорожку примет-предрассудков репортер из питерской газеты.

— Да ерунда все это. И как это может повлиять на исход игр? — олимпийский чемпион даже повысил голос.

— Вашему звену наверняка придется выходить против Ильи Ковальчука…

— А вот это я не знаю. Не знаю, кого и как будут выпускать наши тренеры.

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КАПРИЗОВ: ЧЕГО ЗАВИДОВАТЬ ТОЛВАНЕНУ?

С другим олимпиоником Алексеем Марченко мы обсудили новый вариант розыгрыша большинства, когда защитник замыкает штангу после диагональной передачи от противоположного борта. Марченко в Хельсинки, правда, не замкнул, угодил в стойку. В серии СКА пообещал скорректировать прицел.

Без предрассудков и автор золотого олимпийского гола Кирилл Капризов. Согласился ответить на вопросы «Советского спорта».

— Безголевая серия из 17 матчей не давила?

— Да старался об этом не думать. Главное, команда побеждала. Остальное — без разницы.

— Эли Толванену не завидуете? Финн едет в НХЛ, за Кубком Стэнли…

— У него своя карьера, у меня — своя. Чего завидовать?

— Что для вас СКА?

— СКА? Команда, которая будет против нас играть, — смеется.

— В Пхенчхане секреты у базового клуба сборной подсмотрели?

— Да не до этого было.

— А со своим олимпийским партнером Никитой Гусевым на связи?

— Сейчас нет. Плей-офф ведь!