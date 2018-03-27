Сорокин и Капризов против терминаторов. СКА vs ЦСКА: чей состав сильнее?

Источник: Спорт-Экспресс

Матчи пройдут 29 и 31 марта в Санкт-Петербурге, 2 и 4 апреля в Москве, и при необходимости 6 апреля (Санкт-Петербург), 8 апреля (Москва) и 10 апреля (Санкт-Петербург).

ВРАТАРИ

По ходу сезона к Илье Сорокину были претензии. Нет, он не провалился. Просто играл не столь ярко, как пару лет назад. По ключевому вратарскому показателю — проценту отраженных бросков — он стал только десятым. Год назад и вовсе был 14-м. Тот факт, что на Олимпиаде позицию стартового вратаря отдали не вратарю ЦСКА, а Василию Кошечкину из «Магнитки», — не стечение обстоятельств.

С нынешнего сезона с Сорокиным в клубе работает очень толковый специалист Константин Власов. Итоги совместного труда стали заметны уже в плей-офф, где уроженец Междуреченска показывают игру, близкую к идеалу: 0,73 в среднем пропущенных шайбы за матч, 96,4 процента отраженных бросков и пять «сухарей» в 10 матчах! Эти цифры не объясняешь только стилем армейской команды. Более того, Сорокин остается холодным и ему приходится нечасто вступать в дело. В такой ситуации вратарям приходится еще сложнее.

Замена в шестом матче серии с «Йокеритом» после двух пропущенных шайб скорее связана с тренерской ошибкой. После семи полных периодов в пятой игре голкиперу надо было дать передышку. В идеальном мире вратарский дуэт СКА в составе Микко Коскинена и Игоря Шестеркина сильнее всех на евроазийском пространстве. В действительности финн вполне справляется с нагрузкой в одиночку и очень хорошо.

ЗАЩИТНИКИ

Подбор игроков в этой линии у СКА таков, что травма Давида Рундблада никого не пугает. Вместо него можно выпустить Антона Белова. Что уж говорить про давнее отсутствие Романа Рукавишникова. О нем в Санкт-Петербурге, похоже, забыли до следующего сезона. Олимпийского чемпиона Егора Яковлева спокойно могут отправить в запас, ведь выздоровел Динар Хафизуллин. Единственным защитником, которому сложно найти замену, является Вячеслав Войнов. Он проводит почти 22 с половиной минуты в среднем за матч. У второго по этому показателю Патрика Херсли на три минуты меньше.

Ключевой момент — игроки в линии обороны в СКА собраны разноплановые, и тренеры разрешают им многое. Тогда как в московском клубе строгая схема душит атакующие замыслы защитников уже в зародыше. Кажется, что Никита Нестеров и Алексей Марченко даже сдали. ЦСКА опирается на большую четверку, где компанию вышеуказанным игрокам составляют Мэт Робинсон и Богдан Киселевич. Они провели в плей-офф по все 10 матчей, находясь на льду по 22−23 минуты. В третьей паре в основном появляются два Михаила — Пашнин и Науменков. Однако их функционал в рамках игрового стиля ограничен.

НАПАДАЮЩИЕ

Если в КХЛ и есть что-то идеальное, но это линия атаки СКА. На уровне нашей лиги с ней никто не сравнится. Есть звезды, есть универсалы, есть рабочие лошадки. Каждый их них обладает таким уровнем мастерства, что способен решить судьбу матча самостоятельно. Например, Виктор Тихонов, который давно не блистал и превратился в середняка, в четвертой игре с «Локомотивом» сделал дубль, забросив шикарные по исполнению шайбы. В девяти матчах плей-офф Олег Знарок задействовал 15 нападающих. Из них только Илья Ковальчук идет по графику «очко за игру». Зато 11 человек отметились заброшенными шайбами, а остальные четверо записали себе в актив голевые передачи.

Форварды ЦСКА в этом плане выглядят куда хуже. Тем более что поставленной игры в атаке у команды нет. Сергей Андронов и Михаил Григоренко забросили по пять шайб. Однако в серии с «Йокеритом» пропало с радаров ударное звено Шумаков — Шалунов — Капризов, да и еще и левый форвард тройки получил травму. Единственный отрадный момент заключается в том, что Капризов прервал серию из 17 игр без заброшенных шайб.

Остальные нападающие до посинения правильно действуют по заданию, помогают обороне и держат себя в руках, не поддаваясь на провокации. Но одновременно повеяло чем-то знакомым из прошлого времен Дмитрия Квартальнова. Действия в атаке очень шаблонны, а из защитников инициативу в свои руки изредка берет только Робинсон. Быть может, по именам ЦСКА уступает сопернику не слишком много, как и по длине скамейки. Однако потенциал нападения в плей-офф раскрыт от силы наполовину.

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Олег Знарок силен не только харизмой и умением по-мужицки завести команду в раздевалке, но и помощниками — Харийсом Витолиньшем, Рашитом Давыдовым, Владимиром Федосовым. Каждый из них отвечает за свой участок и претензий не заслужил. Игра у команды очень разносторонняя, в чем можно было убедиться в плей-офф. СКА в сериях с «Северсталью» и «Локомотивом» был фаворитом, но после Олимпиады его хоккеисты находились не в лучшем состоянии. Однако терпеть и действовать строго по установке петербургские звезды могут не хуже дисциплинированных середняков. Разве что Сергей Плотников однажды вышел из себя, получив двухматчевую дисквалификацию за атаку в голову ярославца Владислава Картаева.

В штабе ЦСКА помимо Игоря Никитина работают еще два бывших защитника — Владимир Чебатуркин и Дмитрий Юшкевич. Со стороны сложно оценить, кто из них вносит больший вклад постановку игры. У ЦСКА нет проблем в действиях без шайбы. Среднюю и свою зону армейцы заколачивают наглухо и пробиться к их воротам с минимальными потерями невероятно сложно. Однако для правильного баланса необходима поставленная игра впереди. С этим серьезные проблемы. Форварды действуют слишком схематично и упрощенно. До сих пор нельзя сказать, что реанимирован Капризов. Возможно, Никитин что-то придумает и поставит СКА в сложное положение. В регулярном чемпионате ему это не удавалось: 2:4 в Санкт-Петербурге и 2:5 в Москве.

СПЕЦБРИГАДЫ

Хваленое большинство СКА в плей-офф работает с перебоями — всего 13,6 процента и общее девятое место. Тогда как в гладком чемпионате петербуржцы по этому показателю были безоговорочно первыми (27,3) и заметно опережали ближайшего преследователя в лице «Йокерита» (24,1). В этом плане у них есть резерв для возвращения на прежний уровень. Тогда как ЦСКА держится на примерно одном уровне. Как было 11-е место в регулярке, так и в плей-офф точно такое же. Хотя процент реализации просел с 19,4 до 12,8.

В меньшинстве СКА первую строчку не отдает. В плей-офф в этом компоненте его спецбригады демонстрируют почти безупречную игру: всего одна пропущенная шайба в 33 попытках. ЦСКА прибавил по сравнению с регулярным чемпионатом, поднявшись с 11-й на 4-ю строчку. Текущие 90,6 процента «убийства» меньшинства — очень достойные цифры.

ИТОГ

На бумаге шансов у москвичей затянуть серию не очень много. Хотя именно такой сценарий им подходит больше всего, если не думать о фантастических раскладах типа 4−0 и 4−1 в пользу ЦСКА. В затяжном противостоянии может сказаться эмоциональная выхолощенность после победы на Олимпиады. От нее, кажется, до конца в СКА еще не все отошли.