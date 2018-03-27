Сорокин и Капризов против терминаторов. СКА vs ЦСКА: чей состав сильнее?
В четверг стартует финальная серия Западной конференции — СКА — ЦСКА. «СЭ» сравнил составы, тренерские штабы и спецбригады армейских команд.
В четверг стартует финальная серия Западной конференции — СКА — ЦСКА. «СЭ» сравнил составы, тренерские штабы и спецбригады армейских команд.
Матчи пройдут 29 и 31 марта в
ВРАТАРИ
По ходу сезона к Илье Сорокину были претензии. Нет, он не провалился. Просто играл не столь ярко, как пару лет назад. По ключевому вратарскому показателю — проценту отраженных бросков — он стал только десятым. Год назад и вовсе был 14-м. Тот факт, что на Олимпиаде позицию стартового вратаря отдали не вратарю ЦСКА, а Василию Кошечкину из «Магнитки», — не стечение обстоятельств.
С нынешнего сезона с Сорокиным в клубе работает очень толковый специалист Константин Власов. Итоги совместного труда стали заметны уже в
Замена в шестом матче серии с «Йокеритом» после двух пропущенных шайб скорее связана с тренерской ошибкой. После семи полных периодов в пятой игре голкиперу надо было дать передышку. В идеальном мире вратарский дуэт СКА в составе Микко Коскинена и Игоря Шестеркина сильнее всех на евроазийском пространстве. В действительности финн вполне справляется с нагрузкой в одиночку и очень хорошо.
ЗАЩИТНИКИ
Подбор игроков в этой линии у СКА таков, что травма Давида Рундблада никого не пугает. Вместо него можно выпустить Антона Белова. Что уж говорить про давнее отсутствие Романа Рукавишникова. О нем в
Ключевой момент — игроки в линии обороны в СКА собраны разноплановые, и тренеры разрешают им многое. Тогда как в московском клубе строгая схема душит атакующие замыслы защитников уже в зародыше. Кажется, что Никита Нестеров и Алексей Марченко даже сдали. ЦСКА опирается на большую четверку, где компанию вышеуказанным игрокам составляют Мэт Робинсон и Богдан Киселевич. Они провели в
НАПАДАЮЩИЕ
Если в КХЛ и есть
Форварды ЦСКА в этом плане выглядят куда хуже. Тем более что поставленной игры в атаке у команды нет. Сергей Андронов и Михаил Григоренко забросили по пять шайб. Однако в серии с «Йокеритом» пропало с радаров ударное звено Шумаков — Шалунов — Капризов, да и еще и левый форвард тройки получил травму. Единственный отрадный момент заключается в том, что Капризов прервал серию из 17 игр без заброшенных шайб.
Остальные нападающие до посинения правильно действуют по заданию, помогают обороне и держат себя в руках, не поддаваясь на провокации. Но одновременно повеяло
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
Олег Знарок силен не только харизмой и умением
В штабе ЦСКА помимо Игоря Никитина работают еще два бывших защитника — Владимир Чебатуркин и Дмитрий Юшкевич. Со стороны сложно оценить, кто из них вносит больший вклад постановку игры. У ЦСКА нет проблем в действиях без шайбы. Среднюю и свою зону армейцы заколачивают наглухо и пробиться к их воротам с минимальными потерями невероятно сложно. Однако для правильного баланса необходима поставленная игра впереди. С этим серьезные проблемы. Форварды действуют слишком схематично и упрощенно. До сих пор нельзя сказать, что реанимирован Капризов. Возможно, Никитин
СПЕЦБРИГАДЫ
Хваленое большинство СКА в
В меньшинстве СКА первую строчку не отдает. В
ИТОГ
На бумаге шансов у москвичей затянуть серию не очень много. Хотя именно такой сценарий им подходит больше всего, если не думать о фантастических раскладах типа 4−0 и 4−1 в пользу ЦСКА. В затяжном противостоянии может сказаться эмоциональная выхолощенность после победы на Олимпиады. От нее, кажется, до конца в СКА еще не все отошли.
На стороне ЦСКА есть два фактора — лучшая в жизни форма вратаря Сорокина и потерявшееся в прошлом раунде ведущее звено с Шалуновым и Капризовым. Если эти козыри сработают на все 100, то сенсация может оказаться гораздо реальнее, чем представляется сейчас. Тут не обойтись без тренерской работы. Хоккеисты СКА, попав в некомфортные для себя условия, как это было в серии с «Локомотивом», уже не кажутся неуязвимыми терминаторами. Способен ли на это Игорь Никитин и его ассистенты?