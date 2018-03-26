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Игрокам «Сочи» выплатили часть долгов по зарплате
Как стало известно «СЭ», хоккеистам «Сочи» выплатили часть зарплаты за предыдущие месяцы.
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Как стало известно «СЭ», хоккеистам «Сочи» выплатили часть зарплаты за предыдущие месяцы.
Все хоккеисты получили деньги за ноябрь и декабрь, однако, когда будет выплачена остальная задолженность, пока неизвестно.
По итогам сезона клуб занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции и проиграл «Йокериту» в первом раунде