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21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игрокам «Сочи» выплатили часть долгов по зарплате

Как стало известно «СЭ», хоккеистам «Сочи» выплатили часть зарплаты за предыдущие месяцы.

Источник: РИА "Новости"

Все хоккеисты получили деньги за ноябрь и декабрь, однако, когда будет выплачена остальная задолженность, пока неизвестно.

По итогам сезона клуб занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции и проиграл «Йокериту» в первом раунде плей-офф. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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