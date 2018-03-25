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17:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» в Челябинске разгромил «Салават Юлаев», счёт в серии — 3−3

«Трактор» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции со счётом 7:1 разгромил «Салават Юлаев».

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Анвара Гатиятулина сравняли счёт в серии — 3−3. Решающая игра состоится послезавтра, 27 марта, в Уфе.

Точными бросками в составе хозяев отметились Александр Черников, Рикард Йюнге, Александр Шинин, Алексей Кручинин, Семён Кокуёв, Ник Бэйлен и Александр Рыбаков. Второй период хозяева выиграли со счётом 6:1 и повторили рекорд плей-офф КХЛ. Примечательно, что шайбы Черникова и Бэйлена разделили между собой меньше 14 минут. Единственный гол в составе гостей на счету Филиппа Ларсена.

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После третьей пропущенной шайбы главный тренер уфимского клуба Эркка Вестерлунд произвёл замену вратаря. Вместо Бена Скривенс последний рубеж занял Андрей Кареев, пропустивший в итоге четыре шайбы.

Защитник хозяев Шинин отличился в официальном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги впервые за 4,5 года. Рыбаков прервал безголевую серию из 21-го матча, Кокуёв и Черников — из 17.

Трактор 7:1
(0:0, 6:1, 1:0)
Салават Юлаев
25.03.2018, 14:30 Плей-офф: 1/2 финала конференций ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Эркка Вестерлунд
Вратари
Павел Францоуз Бен Скривенс 27:19 (А. Кареев 27:19)
2-й период
20:47 Александр Черников
22:47 Рихард Гюнге (Н. Бэйлен, А.П. Шаров)
27:19 Александр Шинин (Л. Виделль)
27:41 Константин Климонтов
Игорь Макаров 27:41
29:17
Филип Ларсен (Л. Умарк) 30:45
Григорий Панин 31:27
32:35 Алексей Кручинин
32:52 Семен Кокуев (А. Рыбаков)
34:32 Ник Бэйлен (Р. Гюнге, П. Щехура)
3-й период
50:52 Александр Рыбаков (С. Кокуев)
58:21 Алексей Петров
58:21 Алексей Петров
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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