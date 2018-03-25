«Трактор» в Челябинске разгромил «Салават Юлаев», счёт в серии — 3−3
«Трактор» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции со счётом 7:1 разгромил «Салават Юлаев».
«Трактор» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции со счётом 7:1 разгромил «Салават Юлаев».
Подопечные Анвара Гатиятулина сравняли счёт в серии — 3−3. Решающая игра состоится послезавтра, 27 марта, в Уфе.
Точными бросками в составе хозяев отметились Александр Черников, Рикард Йюнге, Александр Шинин, Алексей Кручинин, Семён Кокуёв, Ник Бэйлен и Александр Рыбаков. Второй период хозяева выиграли со счётом 6:1 и повторили рекорд
После третьей пропущенной шайбы главный тренер уфимского клуба Эркка Вестерлунд произвёл замену вратаря. Вместо Бена Скривенс последний рубеж занял Андрей Кареев, пропустивший в итоге четыре шайбы.
Защитник хозяев Шинин отличился в официальном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги впервые за 4,5 года. Рыбаков прервал безголевую серию из 21-го матча, Кокуёв и Черников — из 17.
|Трактор
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7:1
(0:0, 6:1, 1:0)
|Салават Юлаев
|Анвар Гатиятулин
|Эркка Вестерлунд
|Павел Францоуз
|Бен Скривенс 27:19 (А. Кареев 27:19)
|2-й период
|20:47
|Александр Черников
|22:47
|Рихард Гюнге (Н. Бэйлен, А.П. Шаров)
|27:19
|Александр Шинин (Л. Виделль)
|27:41
|Константин Климонтов
|Игорь Макаров
|27:41
|29:17
|Филип Ларсен (Л. Умарк)
|30:45
|Григорий Панин
|31:27
|32:35
|Алексей Кручинин
|32:52
|Семен Кокуев (А. Рыбаков)
|34:32
|Ник Бэйлен (Р. Гюнге, П. Щехура)
|3-й период
|50:52
|Александр Рыбаков (С. Кокуев)
|58:21
|Алексей Петров
|58:21
|Алексей Петров
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)