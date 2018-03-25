Одной из лучших команд в истории КХЛ нужна перезагрузка. Иначе все будет очень плохо

Источник: Спорт-Экспресс

КОЗЛОВА БРОСИЛИ ПОСРЕДИ ОКЕАНА

«Металлург» получил по заслугам. Нынешний результат наглядно отражает силу и потенциал команды. При определенном стечении обстоятельств и большом везении уральцы могли пройти дальше. Но и вылет в первом раунде от «Автомобилиста» не стал бы сенсацией. «Магнитка» по игре не была сильнее екатеринбуржцев и победила только за счет кубкового опыта своих лидеров, которые умеют доставать из себя максимум в решающий момент. В серии с соперником более высокого уровня, как «Ак Барс», этого оказалось маловато.

Ставка на героев вчерашних дней и не могла сработать. Чемпионат КХЛ — серьезное соревнование, требующее максимальной выкладки сил для любой команды. За исключением, наверное, СКА. Помочь ветеранам оказалось некому. Молодых, голодных и мотивированных в «Металлурге» почти не было. Как и главного тренера, способного выжать из команды максимум. Канадский ассистент Майк Пелино никуда не делся, его роль в победах при Майке Кинэне и Илье Воробьеве была велика. Но на скамейке и в раздевалке нужна фигура. Человек, способный зажечь игроков. Виктор Козлов, кажется, слишком мягкий по натуре человек. Вдобавок его бросили посреди океана и потребовали добраться до берега на шлюпке. К таким испытаниям он еще не готов.

Для клуба, который два последних года доходил до финала Кубка Гагарина, второй раунд — это неудачное выступление. В регулярном чемпионате команду лихорадило, Воробьева, с чем именем связаны все успехи последних лет, отправили в отставку, игроков на ведущие позиции приглашали по ходу сезона. Если бы прошлым летом в клубе начали перестройку, начав подтягивать молодежь, то небольшое отступление выглядело бы логичным и оправданным ходом.

ВЕЛИЧКИН ПРОСПАЛ ОБНОВЛЕНИЕ

После титула в 2007 году «Магнитка» на протяжении шести сезонов не могла выйти даже в финал. Зато после серии ошибочных решений команда обновилась на всех уровнях, руководство сделало выводы, грамотно сформировав костяк и серьезно вложившись в контракты будущих победителей — Мозякина, Кошечкина, Ли, Коваржа, довело до приличного уровня собственных воспитанников. В итоге — два чемпионства и еще один выход в финал за пять лет. Блестящий результат!

Жизнь любой команды циклична, рано или поздно требуется обновление. Но Геннадий Величкин этот момент проспал. Более того, он фактически подставил Воробьева и свалил ответственность за неудачный старт в нынешнем сезоне на главного тренера, уведя огонь от себя. Хотя игроки были готовы работать с этим специалистом и дальше.

В СМИ даже мелькали слухи, что Воробьева звали обратно по ходу сезона. При всей нелепости в них можно поверить, зная манеру поведения Величкина. Только после ухода главного тренера вице-президент развернул бурную деятельность, снова подписав контракты с Ли и Береглазовым, которые тщетно пытались покорить Северную Америку, и толково избавился от самой серьезной селекционной ошибки последних лет — защитника Ника Шауса, обменяв его в «Куньлунь» на Войтека Вольски. С последним в межсезонье «Магнитка» не смогла найти общий язык. Этих шагов хватило только для попадания в плей-офф.

Кошечкин и Мозякин еще способны помочь команде, и продление контракта с последним на два года кажется адекватным шагом, если забыть о колоссальной сумме (480 миллионов рублей с бонусами за выполнение реалистичных задач). Однако рассчитывать, что ветераны снова вытянут команду на самый верх — это высшая степень наивности. Им нужна помощь.

Центрфорвард первого звена Ян Коварж не первый год поглядывает в сторону НХЛ, но этот сезон провалил -не очень понятно, будет ли он востребован в Северной Америке. Деньги для того, чтобы оставить чеха, у «Металлурга» имеются. Только осталась ли у игрока хоть какая-нибудь мотивация в Магнитогорске? Верится с трудом. То же самое касается и финна Оскара Осалы, не оставляющего мечты еще раз попробовать свои силы за океаном. Не факт, что останутся в команде Евгений Тимкин и Денис Кокарев.

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЕКЦИИ

Величкин — менеджер высочайшего уровня. На мой взгляд, вообще сильнейший из тех, кто работает в КХЛ, — если оценивать по совокупным качествам. Но он, как и вся команда, сдал. Главная проблема кроется в другом аспекте. Рядом с ним не осталось хоккейных людей, обладающих достаточной компетенцией и серьезным опытом, чтобы помочь в строительстве команды.

Такими, например, были в разное время Олег Куприянов, Сергей Гомоляко, Андрей Яковенко. С подачи последнего в свое пять лет назад в команде появились Ли и Коварж. Неплохо, правда? После ухода Яковенко ни одного стопроцентного попадания. Мэтт Эллисон неплохо провел нынешний регулярный чемпионат, но в плей-офф ни сейчас, ни ранее в других комбедах не был большим помощником. В августе ему исполнится 35, а его контракт на миллион с лишним долларов действует еще год.

По бюджету клуб уступает только СКА, ЦСКА и «Ак Барсу». Но селекция в последние пару лет — смех и слезы. Даже неплохое, на первый взгляд, приглашение Никиты Пивцакина стало возможным только потому, что он был восьмым-девятым защитником в ЦСКА. «Магнитка» раньше могла закидывать потенциальных новичков деньгами. В свое время конкуренцию за Кошечкина и Мозякина удалось выиграть у СКА и «Авангарда». Сейчас это нереально.

В прошлое межсезонье «Металлург» облизывался на Шалунова и Шумакова, был готов платить им большие деньги. Но если в борьбе за этих игроков ЦСКА опередил сам СКА, то уральцам ловить изначально было нечего. Уже в этом сезоне вынужденную распродажу устроил «Адмирал». Тут «Магнитке» сам бог велел идти на траты, чтобы заполучить Ткачева и компанию. Снова ничего не вышло. Леонид Вайсфельд в «Салавате» опередил конкурентов, что не спасло его от увольнения.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Наконец, собственная молодежь, которой так любит козырять Величкин. Защитник Григорий Дронов обещает вырасти в большого игрока. На этом все! Алексей Береглазов вернется в «Рейнджерс», который отпустил игрока на год в аренду. Виктор Антипин пока без особого успеха пытается стать своим в «Баффало» и еще как минимум год продолжит эти попытки. Нападающий Владислав Каменев намерен стать игроком основного состава в «Колорадо».

В линии нападения «Металлурга» никто по большому счету не раскрылся — ни Ярослав Косов, обменянный в «Ак Барс», ни Евгений Григоренко, который заканчивал этот сезон в ВХЛ, ни Богдан Потехин, ни Павел Здунов. Зато свои воспитанники, на которых поставили крест в Магнитогорске, стали лидерами в других клубах — Алексей Бывальцев в «Амуре» и Павел Варфоломеев в «Югре». Сейчас они бы очень пригодились «Магнитке» во втором звене. Но есть ли у них желание возвращаться? Бывальцев открытым текстом заявил, что в первую очередь будет рассматривать другие варианты.

«Металлург» — не бедный клуб. Только сейчас даже с Найджелом Доусом, который со скандалом уходит из «Барысом» договориться не получается — поэтому в нынешней ситуации естьтолько один выход. Он не даст немедленного результата, чего опасается Величкин, который боится потерять свое кресло. В то же время президент клуба Виктор Рашников должен понимать, что клубу нужна перезагрузка на один-два сезона как минимум. Серьезное обновление неизбежно.

«Магнитка» должна сосредоточить внимание на приглашении молодых, уже состоявшихся игроках, которые обладают потенциаломдля роста. Заявки СКА и ЦСКА — не резиновые, но опережать Уфу, Омск и Ярославль в борьбе на рынке «Магнитке» вполне по силам. Если Величкину этого сделать не удастся, то тогда точно ему придется задуматься о пенсии.