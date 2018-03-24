СКА — ЦСКА: олимпийская битва

Источник: Спорт-Экспресс

Матчи пройдут 29 и 31 марта в Санкт-Петербурге, 2 и 4 апреля в Москве, и при необходимости 6 апреля (Петербург), 8 апреля (Москва) и 10 апреля (Петербург).

Михаил ЗИСЛИС

Этот финал Запада обязан войти в историю. Потенциально более яркого и запоминающего события за 10 лет существования КХЛ еще не было. Желательны семь матчей, хотя бы пара овертаймов, невероятные сюжеты, фантастические голы, драки, судейские скандалы (куда без них?) и все, что мы любим. Иначе хоккейная Россия как минимум не поймет, а как максимум возмутится. Обласканные властью, деньгами и звездами армейские команды имеют все необходимое для того, чтобы противостояние двух столиц оказалось эпическим.

За девять предыдущих сезонов СКА и ЦСКА в Кубке Гагарина встречались трижды. По разу соперники закончили серию сухой победой. Джону Торчетти не помогло даже наличие Александра Радулова в составе: в марте 2014 года его ЦСКА вчистую проиграл сопернику, который тогда тренировал Юкка Ялонен.

Через пару лет его преемник Дмитрий Квартальнов закрыл СКА Сергея Зубова в тех же четырех матчах. А вот весна 2015-го подарила первый и пока единственный камбэк в Кубке Гагарина со счета 0−3 в серии. Вячеслав Быков на пути к первому в истории СКА титулу сотворил чудо, выбив слишком рано уверовавших в успех москвичей.

В чем-то новое противостояние даже интереснее. Игроки армейских клубов почти на 100 процентов составили олимпийскую сборную, которая принесла стране первое олимпийское золото за четверть века. Недавние триумфаторы Пхенчхана теперь оказались в разных лагерях, закрутив интригу до предела.

Кому отдаст решающий пас Гусев? Капризов ведь в ЦСКА. Где его словно прокляли — до пятого матча с «Йокеритом» он не забивал на протяжении 17 игр! Для самого талантливого молодого игрока России — это провал. Кто там жалел, что парень еще два года не уедет в заурядную «Миннесоту»? В КХЛ незакрытых долгов у Капризова хватает — на сезон еще как минимум. Время и соперник для того, чтобы смахнуть с себя постолимпийское оцепенение, самые подходящие. А если золотую (а точнее, серебряную — финал то еще впереди) передачу ему на этот раз выдаст Шалунов, то Капризов, уверен, нисколько не огорчится.

Мотивация у обеих команд обязана зашкаливать и находиться на одном уровне с олимпийским настроем. За клубами стоят мощные корпорации и великие города. Разве серия может быть обычной? Нет! Верните нам 2015-й с его невероятной развязкой. А еще лучше — сделайте что-нибудь еще круче.

Год назад этому помешал «Локомотив», который опрокинул в плей-офф ЦСКА и отправил в отставку Дмитрия Квартальнова. Жизнь — удивительная штука, и сейчас он уже сам вел на битву ярославцев. Они устроили действующему обладателю Кубка Гагарина самое серьезное кубковое испытание за два года. Заведенный СКА, которого раскачали как следует, в разы интереснее именно в таком состоянии, чем в моменты, когда с академизмом реализует свое огромное превосходство в классе и дожимает соперника. Петербуржцам в финале Запада придется провернуть с самим собой давно позабытую акцию — сыграть на 100 процентов.

В августе почти никто сомневался в том, что пути двух фаворитов в плей-офф пересекутся. Два года подряд чудеса не случаются. Для нынешней лиги, прогнувшейся под планы национальной команды, нет лучше варианта, чтобы заставить говорить о себе по обе стороны Атлантики.

Собирать максимальные телевизионные рейтинги и большую кассу — это даже не обсуждается, обязательная программа. В течение получаса после победной шайбы президент ЦСКА Игорь Есмантович должен был поручить соответствующим структурам клуба связаться с руководством арены в Парке Легенд и «Мегаспорта».

Аренда и временный переезд — хлопотное дело. Но сейчас на это надо идти. Ажиотаж ожидается фантастический. Устаревший армейский дворец — совсем не подходящее место для битвы десятилетия. Сколько лож можно продать на такие матчи, ясно без глубоких познаний в спросе, предложении и маркетинге. Запрос на классный хоккей есть даже в пресыщенной развлечениями Москве. Олимпийским чемпионам не с руки катать вату и оправдываться усталостью.