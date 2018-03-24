СКА — ЦСКА: олимпийская битва
ЦСКА в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина справился с «Йокеритом» (4:3). Теперь московский клуб встретится в финале Западной конференции с действующим чемпионом КХЛ — СКА.
ЦСКА в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина справился с «Йокеритом» (4:3). Теперь московский клуб встретится в финале Западной конференции с действующим чемпионом КХЛ — СКА.
Матчи пройдут 29 и 31 марта в
Михаил ЗИСЛИС
Этот финал Запада обязан войти в историю. Потенциально более яркого и запоминающего события за 10 лет существования КХЛ еще не было. Желательны семь матчей, хотя бы пара овертаймов, невероятные сюжеты, фантастические голы, драки, судейские скандалы (куда без них?) и все, что мы любим. Иначе хоккейная Россия как минимум не поймет, а как максимум возмутится. Обласканные властью, деньгами и звездами армейские команды имеют все необходимое для того, чтобы противостояние двух столиц оказалось эпическим.
За девять предыдущих сезонов СКА и ЦСКА в Кубке Гагарина встречались трижды. По разу соперники закончили серию сухой победой. Джону Торчетти не помогло даже наличие Александра Радулова в составе: в марте 2014 года его ЦСКА вчистую проиграл сопернику, который тогда тренировал Юкка Ялонен.
Через пару лет его преемник Дмитрий Квартальнов закрыл СКА Сергея Зубова в тех же четырех матчах. А вот весна 2015-го подарила первый и пока единственный камбэк в Кубке Гагарина со счета 0−3 в серии. Вячеслав Быков на пути к первому в истории СКА титулу сотворил чудо, выбив слишком рано уверовавших в успех москвичей.
Кому отдаст решающий пас Гусев? Капризов ведь в ЦСКА. Где его словно прокляли — до пятого матча с «Йокеритом» он не забивал на протяжении 17 игр! Для самого талантливого молодого игрока России — это провал. Кто там жалел, что парень еще два года не уедет в заурядную «Миннесоту»? В КХЛ незакрытых долгов у Капризова хватает — на сезон еще как минимум. Время и соперник для того, чтобы смахнуть с себя постолимпийское оцепенение, самые подходящие. А если золотую (а точнее, серебряную — финал то еще впереди) передачу ему на этот раз выдаст Шалунов, то Капризов, уверен, нисколько не огорчится.
Мотивация у обеих команд обязана зашкаливать и находиться на одном уровне с олимпийским настроем. За клубами стоят мощные корпорации и великие города. Разве серия может быть обычной? Нет! Верните нам 2015-й с его невероятной развязкой. А еще лучше — сделайте
Год назад этому помешал «Локомотив», который опрокинул в
В августе почти никто сомневался в том, что пути двух фаворитов в
Собирать максимальные телевизионные рейтинги и большую кассу — это даже не обсуждается, обязательная программа. В течение получаса после победной шайбы президент ЦСКА Игорь Есмантович должен был поручить соответствующим структурам клуба связаться с руководством арены в Парке Легенд и «Мегаспорта».
Аренда и временный переезд — хлопотное дело. Но сейчас на это надо идти. Ажиотаж ожидается фантастический. Устаревший армейский дворец — совсем не подходящее место для битвы десятилетия. Сколько лож можно продать на такие матчи, ясно без глубоких познаний в спросе, предложении и маркетинге. Запрос на классный хоккей есть даже в пресыщенной развлечениями Москве. Олимпийским чемпионам не с руки катать вату и оправдываться усталостью.
Так что, мужики, не подведите.
|Юкка Ялонен
|Игорь Никитин
|Райан Запольски 58:08
|Илья Сорокин 20:00 (Л. Юханссон 20:00)
|1-й период
|07:10
|Эли Толванен
|Андрей Кузьменко (А. Марченко)
|12:35
|17:20
|Томми Хухтала (М. Ниеми, М. Анттила)
|18:11
|Эли Толванен (Б. О`Нилл, Н. Йенсен)
|19:28
|Марко Анттила
|2-й период
|Михаил Григоренко
|20:38
|23:10
|Йон Норман (П. Йормакка, О. Лауридсен)
|Кирилл Петров (А. Попов)
|27:24
|27:55
|Йессе Йоэнсуу
|Богдан Киселевич
|27:55
|Сергей Андронов
|32:48
|33:47
|Томми Хухтала
|33:47
|Томми Хухтала
|33:47
|Кирилл Петров
|39:55
|Кирилл Петров
|39:55
|38
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1