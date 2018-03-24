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20:16 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Йокерит» и вышел в ½ финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 24 марта. Московский ЦСКА одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 4:3 в шестом матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Финляндии.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (13-я минута), Михаил Григоренко (21), Кирилл Петров (28) и Сергей Андронов (33). В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Томми Хухтала (18), Эли Толванен (19) и Джон Норман (24).

Нападающий ЦСКА Иван Телегин провел свой 200-й матч в КХЛ, он выступал в игре с «Йокеритом» в третьем звене и не отметился результативными действиями. Его одноклубник нападающий Александр Попов также провел юбилейную (100-ю) игру в лиге, отметившись в матче голевой передачей на Петрова.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу ЦСКА, который сыграет в финале Западной конференции с санкт-петербургским СКА. Первая игра состоится 29 марта в Санкт-Петербурге.

Йокерит 3:4
(2:1, 1:3, 0:0)
ЦСКА
24.03.2018, 17:00 Плей-офф: 1/2 финала конференций Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Игорь Никитин
Вратари
Райан Запольски 58:08 Илья Сорокин 20:00 (Л. Юханссон 20:00)
1-й период
07:10 Эли Толванен
Андрей Кузьменко (А. Марченко) 12:35
17:20 Томми Хухтала (М. Ниеми, М. Анттила)
18:11 Эли Толванен (Б. О`Нилл, Н. Йенсен)
19:28 Марко Анттила
2-й период
Михаил Григоренко 20:38
23:10 Йон Норман (П. Йормакка, О. Лауридсен)
Кирилл Петров (А. Попов) 27:24
27:55 Йессе Йоэнсуу
Богдан Киселевич 27:55
Сергей Андронов 32:48
33:47 Томми Хухтала
33:47 Томми Хухтала
33:47
Кирилл Петров 39:55
Кирилл Петров 39:55
Статистика
38 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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