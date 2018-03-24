ЦСКА победил «Йокерит» и вышел в ½ финала плей-офф КХЛ
ТАСС, 24 марта. Московский ЦСКА одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 4:3 в шестом матче серии ¼ финала
ТАСС, 24 марта. Московский ЦСКА одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 4:3 в шестом матче серии ¼ финала
В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (13-я минута), Михаил Григоренко (21), Кирилл Петров (28) и Сергей Андронов (33). В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Томми Хухтала (18), Эли Толванен (19) и Джон Норман (24).
Нападающий ЦСКА Иван Телегин провел свой 200-й матч в КХЛ, он выступал в игре с «Йокеритом» в третьем звене и не отметился результативными действиями. Его одноклубник нападающий Александр Попов также провел юбилейную (100-ю) игру в лиге, отметившись в матче голевой передачей на Петрова.
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу ЦСКА, который сыграет в финале Западной конференции с
|Юкка Ялонен
|Игорь Никитин
|Райан Запольски 58:08
|Илья Сорокин 20:00 (Л. Юханссон 20:00)
|1-й период
|07:10
|Эли Толванен
|Андрей Кузьменко (А. Марченко)
|12:35
|17:20
|Томми Хухтала (М. Ниеми, М. Анттила)
|18:11
|Эли Толванен (Б. О`Нилл, Н. Йенсен)
|19:28
|Марко Анттила
|2-й период
|Михаил Григоренко
|20:38
|23:10
|Йон Норман (П. Йормакка, О. Лауридсен)
|Кирилл Петров (А. Попов)
|27:24
|27:55
|Йессе Йоэнсуу
|Богдан Киселевич
|27:55
|Сергей Андронов
|32:48
|33:47
|Томми Хухтала
|33:47
|Томми Хухтала
|33:47
|Кирилл Петров
|39:55
|Кирилл Петров
|39:55
|38
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1