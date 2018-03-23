Дальше без Зарипова? Казань выходит в финал Востока
В 10 из 11 матчей нынешнего
В 10 из 11 матчей нынешнего
— Отступать «Магнитке» некуда, — напомнили журналисты Виктору Козлову перед началом пятого матча полуфинала Востока в Казани. — Будете рисковать?
— Попробуем и так, и так, — уклончиво ответил наставник «Металлурга».
Кто же будет раскрывать секреты, когда на кону такие ставки?
Казань встречает гостей ледяным душем — в первой же смене удаление хватает Бирюков. И меньше чем через полминуты Ткачев точно стреляет в ближний угол. Шайба летит над плечом Кошечкина —
Болельщики «Металлурга» переживают дежавю — в первой домашней игре «сталевары» уже пропускали на 51-й секунде! И тут же казанцы закрепляют успех. У Косова не получается бросок, но форварду помогает это самое несчастье. Шайба бабочкой перелетает Кошечкина, который просто не ожидает такой «подставы» от бывшего одноклубника. Кроме всего прочего, в этой серии «Магнитке» временами банально не везет! А Косов из трех голов в Кубке Гагарина два забивает «Металлургу»…
Находясь перед началом матча на краю пропасти, при счете «0:2» «сталевары» уже одной ногой в бездне. Но суровые парни со стальным уральским характером без боя не сдадутся! Мозякин выдает роскошный пас Вольскому и тот распечатывает Гарипова. 2:1 — «Металлург» вновь отправляется в погоню!
Но старт игровых отрезков никак не удается магнитогорцам. Секач на 23-й минуте обыгрывает сразу двоих защитников и раскладывает Кошечкина — 3:1. В середине второго периода «Магнитка» получает шанс на спасение — Свитов в одном эпизоде дважды подсекает разных хоккеистов гостей, за что на четыре минуты садится в бокс штрафников. Но у «Металлурга» не идет даже большинство.
В концовке второй трети Зарипов попадает в коробочку — старого знакомого встречают Денисов с Терещенко. Ветеран — в нокдауне. Под руки уезжает на лавку, но в раздевалку не уходит.
— Медицинский корпус «Ак Барса» принял решение не выпускать Зарипова на третий период, — официальное заявление хозяев в перерыве. Такие удары бесследно не проходят.
В дебюте заключительной 20-минутки магнитогорцы снова играют в большинстве, и снова — вхолостую. На последних минутах «Магнитка» снимает вратаря, устраивает финальный штурм, несмотря на то, что играет вчетвером. Но времени слишком мало. Казань — в финале конференции, «Металлург» — завершает сезон.
|Ак Барс
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3:1
(2:1, 1:0, 0:0)
|Металлург Мг
|Зинэтула Билялетдинов
|Виктор Козлов
|Эмиль Гарипов
|Василий Кошечкин 58:42
|1-й период
|Евгений Бирюков
|00:25
|00:51
|Владимир Ткачев (Д. Зарипов, А. Марков)
|04:39
|Ярослав Косов (А. Яруллин, Р. Клинкхаммер)
|Войтек Вольски (С. Мозякин, К. Ли)
|06:50
|2-й период
|Григорий Дронов
|22:03
|22:24
|Иржи Секач (Дж. Азеведо, А. Охтамаа)
|27:54
|Алексей Потапов
|Григорий Дронов
|27:54
|32:57
|Александр Свитов
|32:57
|Александр Свитов
|34:50
|Ярослав Косов
|Сергей Терещенко
|34:50
|39:04
|3-й период
|43:02
|Андрей Марков
|Андрей Чибисов
|56:49
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)