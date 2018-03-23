Дальше без Зарипова? Казань выходит в финал Востока

Источник: Советский спорт

— Отступать «Магнитке» некуда, — напомнили журналисты Виктору Козлову перед началом пятого матча полуфинала Востока в Казани. — Будете рисковать?

— Попробуем и так, и так, — уклончиво ответил наставник «Металлурга».

Кто же будет раскрывать секреты, когда на кону такие ставки?

Казань встречает гостей ледяным душем — в первой же смене удаление хватает Бирюков. И меньше чем через полминуты Ткачев точно стреляет в ближний угол. Шайба летит над плечом Кошечкина — голкипер-богатырь слишком рано падает на колени и не успевает прижаться к штанге. 1:0 — злой гений «Магнитки», Данис Зарипов, снова набирает ассистентский балл.

Болельщики «Металлурга» переживают дежавю — в первой домашней игре «сталевары» уже пропускали на 51-й секунде! И тут же казанцы закрепляют успех. У Косова не получается бросок, но форварду помогает это самое несчастье. Шайба бабочкой перелетает Кошечкина, который просто не ожидает такой «подставы» от бывшего одноклубника. Кроме всего прочего, в этой серии «Магнитке» временами банально не везет! А Косов из трех голов в Кубке Гагарина два забивает «Металлургу»…

Находясь перед началом матча на краю пропасти, при счете «0:2» «сталевары» уже одной ногой в бездне. Но суровые парни со стальным уральским характером без боя не сдадутся! Мозякин выдает роскошный пас Вольскому и тот распечатывает Гарипова. 2:1 — «Металлург» вновь отправляется в погоню!

Но старт игровых отрезков никак не удается магнитогорцам. Секач на 23-й минуте обыгрывает сразу двоих защитников и раскладывает Кошечкина — 3:1. В середине второго периода «Магнитка» получает шанс на спасение — Свитов в одном эпизоде дважды подсекает разных хоккеистов гостей, за что на четыре минуты садится в бокс штрафников. Но у «Металлурга» не идет даже большинство.

В концовке второй трети Зарипов попадает в коробочку — старого знакомого встречают Денисов с Терещенко. Ветеран — в нокдауне. Под руки уезжает на лавку, но в раздевалку не уходит.

— Медицинский корпус «Ак Барса» принял решение не выпускать Зарипова на третий период, — официальное заявление хозяев в перерыве. Такие удары бесследно не проходят.