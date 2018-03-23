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23 марта, источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

ТАСС, 23 марта. Казанский «Ак Барс» вышел в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пятом матче четвертьфинальной серии «Ак Барс» на своей площадке победил магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1.

Источник: РИА "Новости"

В составе «Металлурга» отличился Войтек Вольски (7-я минута). За «Ак Барс» шайбы забросили Владимир Ткачев (1), Ярослав Косов (5), Иржи Секач (23). Счет в серии до четырех побед стал 4−1.

Во втором периоде защитник «Металлурга» Сергей Терещенко применил силовой прием против нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, из-за чего игрок казанской команды упал на спину и ударился головой об лед. Зарипов сумел подняться только при помощи врачей и не смог продолжить встречу. Судьи не стали наказывать удалением Терещенко.

В полуфинале «Ак Барс» сыграет с победителем серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором», счет в серии 3−2 в пользу клуба из Уфы.

Ак Барс 3:1
(2:1, 1:0, 0:0)
Металлург Мг
23.03.2018, 19:00 Зрители: 8890 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Виктор Козлов
Вратари
Эмиль Гарипов Василий Кошечкин 58:42
1-й период
Евгений Бирюков 00:25
00:51 Владимир Ткачев (Д. Зарипов, А. Марков)
04:39 Ярослав Косов (А. Яруллин, Р. Клинкхаммер)
Войтек Вольски (К. Ли, С. Мозякин) 06:50
2-й период
Григорий Дронов 22:03
22:24 Иржи Секач (Дж. Азеведо, А. Охтамаа)
27:54 Алексей Потапов
Григорий Дронов 27:54
32:57 Александр Свитов
34:50 Ярослав Косов
Сергей Терещенко 34:50
34:57 Александр Свитов
39:04
3-й период
43:02 Андрей Марков
Андрей Чибисов 56:49
Статистика
12 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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