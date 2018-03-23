«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Металлурга» отличился Войтек Вольски (7-я минута). За «Ак Барс» шайбы забросили Владимир Ткачев (1), Ярослав Косов (5), Иржи Секач (23). Счет в серии до четырех побед стал 4−1.

Во втором периоде защитник «Металлурга» Сергей Терещенко применил силовой прием против нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, из-за чего игрок казанской команды упал на спину и ударился головой об лед. Зарипов сумел подняться только при помощи врачей и не смог продолжить встречу. Судьи не стали наказывать удалением Терещенко.