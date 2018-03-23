«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
ТАСС, 23 марта. Казанский «Ак Барс» вышел в полуфинал
ТАСС, 23 марта. Казанский «Ак Барс» вышел в полуфинал
В составе «Металлурга» отличился Войтек Вольски (7-я минута). За «Ак Барс» шайбы забросили Владимир Ткачев (1), Ярослав Косов (5), Иржи Секач (23). Счет в серии до четырех побед стал 4−1.
Во втором периоде защитник «Металлурга» Сергей Терещенко применил силовой прием против нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова,
В полуфинале «Ак Барс» сыграет с победителем серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором», счет в серии 3−2 в пользу клуба из Уфы.
|Ак Барс
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3:1
(2:1, 1:0, 0:0)
|Металлург Мг
|Зинэтула Билялетдинов
|Виктор Козлов
|Эмиль Гарипов
|Василий Кошечкин 58:42
|1-й период
|Евгений Бирюков
|00:25
|00:51
|Владимир Ткачев (Д. Зарипов, А. Марков)
|04:39
|Ярослав Косов (А. Яруллин, Р. Клинкхаммер)
|Войтек Вольски (К. Ли, С. Мозякин)
|06:50
|2-й период
|Григорий Дронов
|22:03
|22:24
|Иржи Секач (Дж. Азеведо, А. Охтамаа)
|27:54
|Алексей Потапов
|Григорий Дронов
|27:54
|32:57
|Александр Свитов
|34:50
|Ярослав Косов
|Сергей Терещенко
|34:50
|34:57
|Александр Свитов
|39:04
|3-й период
|43:02
|Андрей Марков
|Андрей Чибисов
|56:49
|12
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)