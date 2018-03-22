Рекорд КХЛ затмил шедевр Капризова. Как ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю

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Два матча в Хельсинки не получились для ЦСКА лёгкими. «Йокерит» оказал «армейцам» достойное сопротивление, в третьей игре додавив соперника в овертайме. В случае победы в четвёртой встрече «джокеры» могли всерьёз замахнуться на сенсацию, однако более высокий класс москвичей всё же сказался. Ко всему прочему, у «Йокерита» явные кадровые проблемы. Снова не может играть травмированный форвард Антти Пильстрём, есть проблемы в обороне. К примеру, в заявке на четвёртую игру отсутствовал защитник Мэттью Гилрой. Любая дисквалификация или травма для финнов едва ли не смерти подобна и вызывает дополнительную головную боль у тренерского штаба «Йокерита». Хотя официальный список травмированных финского клуба пустует.

У ЦСКА в этом плане всё гораздо проще, скамейка у москвичей самая длинная в лиге. К примеру, болезнь Окулова и Светлакова москвичи переживают без проблем, да и ротация — обычное дело для красно-синих. Здорово выглядит голкипер ЦСКА Илья Сорокин. Молодой вратарь, проводивший в пятницу двухсотый матч в КХЛ, играет надёжно и уверенно. Не помешала бы его уверенность форварду Кириллу Капризову, который не может забросить шайбу 17 матчей подряд. По всей видимости, у форварда серьёзные проблемы психологического характера, хотя на Олимпиаде в Корее именно его бросок в овертайме в ворота немцев оказался решающим.

В составе ЦСКА отсутствовал Сергей Шумаков, попавший под силовой приём в прошлой встрече. По-прежнему лечатся Окулов и Светлаков. А вот Телегин, которому шайба попала в лицо, вышел на лёд в «аквариуме» — специальной защитной маске со стеклом. У «Йокерита» не оказалось в заявке Мяки, Пильстрёма и Гилроя.

Уже на первой минуте гости проверили на прочность штангу ворот Сорокина. Следом две минуты заработал Телегин. Удаление оказалось голевым — Брайан О’Нилл удачно сыграл на добивании на чужом пятаке. Игорь Никитин выглядел растерянным, к такому повороту событий он оказался не готов.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_00e3144b83a835a85113a352587ac2fe_hd/q514949/119899fff05b0fecf2104a5fcb2792ce/4677436225?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жёстко сыграл перед воротами Рямё защитник Кивистё, толкнувший Скотта клюшкой в спину — судейский свисток промолчал.

Вскоре для ЦСКА случилось знаменательное событие. Наконец-то, спустя 17 игр, отличился Капризов.

Да как! Кирилл выехал из-за ворот, упал на лёд, но не стушевался, а хлёстко бросил с неудобной руки. Шайба влетела под перекладину ворот Рямё, который не понял, что произошло. 1:1 — при таком счёте команды отправились в раздевалки.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9877a8e5d21f64ab91b54329f7243540_hd/q514965/b757bead8b66f24b4ee9426dc66a5f8e/4677432809?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая двадцатиминутка началась с удаления Андерсена, однако воспользоваться малым штрафом в составе соперника «армейцы» не сумели. Красивую шайбу с кистей забросил Толванен, поразивший ближнюю девятку ворот Сорокина, однако после просмотра было вынесено решение, что из-за офсайда гола засчитывать нельзя. Молодой финн сразу нервно заморгал на лавке.

«Джокеры» старались перехватить инициативу, но сделать это в гостях с ЦСКА не так-то просто. «Армейцы» регулярно тревожили Рямё, здорово выглядел молодой форвард Кузьменко, несколько раз угрожавший воротам соперника.

Один овертайм в этой серии был, а возвращаться в Хельсинки «армейцам» явно не хотелось. Поэтому на третью двадцатиминутку красно-синие вышли максимально заряженными.

Кузьменко моментально потревожил Рямё — забить не получилось. На скорости вошёл в чужую зону Регин, однако Сорокин прочитал ситуацию, да и защитники хозяев выглядели уверенно. Гораздо опаснее атаковал Мозес, американец мог решить многое.

Непостижимым образом не попал в пустой угол Шалунов, моментально посмотревший в потолок от удивления. Такие моменты Максим обычно щёлкает, как орешки.

В концовке фантастический сейв совершил Рямё, игра перешла в овертайм. В дополнительное время Анттила не реализовал выход один на один, далее «джокеры» загубили ещё один супермомент — Лепистё попал в штангу. Под конец первого овертайма «Йокерит» остался в меньшинстве за нарушение численного состава, чем был сильно недоволен Юкка Ялонен. В итоге гости едва не наказали ЦСКА за расточительность — Ниеми, как и его партнёр, не смог перехитрить Сорокина.

Матч перешёл во второй овертайм. Эта встреча стала самой длинной в нынешнем сезоне. Финны не воспользовались удалением Шалунова, затем у «Йокерита» сфолил Иконен, не по правилам остановивший набравшего ход Марченко. Счёт на табло не изменился. Команды отправились в раздевалки, зрителей на трибуне оставалось всё меньше. До третьего овертайма дотерпели не все.

Но и в нём голов не случилось. Зато ЦСКА и «Йокерит» установили личные рекорды по длительности своих матчей, а сама игра стала второй по продолжительности в КХЛ. Рекорд лиги — 126 минут 14 секунд. Именно столько играли друг с другом «Лев» и «Донбасс» в 2014 году.

Интересно, что для игрока «Йокерита» Петтери Виртанена отчётный матч стал вторым с четырьмя овертаймами в КХЛ. Первый — проигранный за «Донбасс». Такого же достижения добился главный арбитр Роман Гофман, обслуживавший обе встречи. Игру между «Донбассом» и «Львом» вместе с ним судил нынешний главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

В четвёртом овертайме (матч, кстати, уже растянулся на двое суток) был установлен рекорд КХЛ по продолжительности встречи. История творилась на наших глазах. Уже после него забил Роман Любимов, в упор затолкавший шайбу за ленточку. У Рямё слетел шлем, голкипер начал спорить с судьями. В итоге Роман Гофман гол не засчитал, после просмотра зафиксировав блокировку вратаря. Игорь Никитин был очень недоволен, но судьи своего вердикта не изменили.

Две минуты получил Лауридсен, но даже у ЦСКА уже закончились силы на реализацию лишнего. Очередной выход один на один не реализовал «Йокерит» — на сей раз момент упустил Толванен. Уж если он не забивает, то кому это делать?

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Свой рекорд установил и голкипер Кари Рямё. Вратарь «Йокерита» преодолел отметку в 81 бросок и побил достижение Кёртиса Сэнфорда.

25 февраля 2013 канадец совершил 80 спасений во встрече «Локомотива» с «Северсталью».

В начале пятого овертайма Ниеми развернулся, накрутил Блажиевского и с кистей расстрелял Сорокина с пятака. 2:1 на табло — серия возвращается в Хельсинки.

Матч получился просто фантастическим по всем показателям. Судьи просмотрели момент на положение «вне игры», но гол справедливо был засчитан.

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