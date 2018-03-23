Матч ЦСКА — «Йокерит» стал самым продолжительным в истории КХЛ

Матч, который до сих пор не закончился, преодолел прежний рекорд длительности игры — 126 минут и 14 секунд, установленный во время розыгрыша Кубка Гагарина-2014 украинским «Донбассом» и пражским «Львом».



Встреча ЦСКА и «Йокерита» началась в 19:30 мск и добралась до четвёртого овертайма. Таким образом, команды провели на льду по времени уже больше двух стандартных матчей.