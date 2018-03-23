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00:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч ЦСКА — «Йокерит» стал самым продолжительным в истории КХЛ

Пятая игра серии плей-офф между московским ЦСКА и финским «Йокеритом» стала самой длительной в истории Континентальной хоккейной лиги.

Источник: РИА "Новости"

Матч, который до сих пор не закончился, преодолел прежний рекорд длительности игры — 126 минут и 14 секунд, установленный во время розыгрыша Кубка Гагарина-2014 украинским «Донбассом» и пражским «Львом».

Встреча ЦСКА и «Йокерита» началась в 19:30 мск и добралась до четвёртого овертайма. Таким образом, команды провели на льду по времени уже больше двух стандартных матчей.

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