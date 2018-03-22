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22 марта, источник: Советский спорт

«Эмоции у меня всегда бурлят!» СКА понравилась серия с «Локомотивом»

Веселый СКА, спокойный Квартальнов: серия СКА — «Локомотив» закончилась, несите следующую.

Источник: Советский спорт

Из раздевалки СКА доносились победные крики — видимо, одна из традиций во время плей-офф. В прошлом сезоне игроки забивали гвоздями шайбы в бревно, что в этом — пока секрет. После оттуда вышел тренерский штаб и руководство во главе с президентом Тимченко. Он разговаривал с Андреем Зубаревым, приветствовал журналистов, а потом в чем-то убеждал Илью Ковальчука. Все пошутили: гипнотизировал, чтобы тот не уезжал в НХЛ. Зачем ему этот Запад…

Большая часть журналистского пула на хоккее — девушки, но переживать в раздевалке СКА особо не за что. Хоккеисты заботливо сообщали о том, что на них лучше не смотреть, хотя все были целомудренно одеты в амуницию. Николай Прохоркин, который шутил громче всех, видимо стеснялся своих желтых носков, и разговаривать не стал. Павел Дацюк о чем-то серьезно разговаривал с Патриком Херсли, и только Виктор Тихонов, как всегда, был рад вниманию.

— Так может с Прохоркиным? — уточнил форвард.

— Он не хочет, — вздохнули мы. — Николай, может хоть партнера похвалите?

Но Николай был непреклонен.

— Много крови «Локомотив» у вас выпил? — вопрос Тихонову с подвохом.
— Крови? Да нет, наоборот, добавили нам стимул. Последняя игра добавила нас сплотила, зарядила. Сегодня уверенно играли, много моментов создали. Но и вратарь у них здорово сыграл. Они держались до конца, создавали опасные моменты. Сегодня больше в хоккей играли. Игра была не такая жесткая, как прошлая.

— Сегодня драться хотел Александр Барабанов. Вы его плохому научили?
— Он занимается, ходит в зал единоборств. У него есть уверенность, он может за себя постоять. Когда кто-то на него накидывается, он не будет убегать. Будет биться, он молодец, — похвалил партнера Тихонов.

— А еще напишите, что Николай — хороший партнер! — вернулся к теме Прохоркина Виктор.

Илья Ковальчук: Эмоции у меня всегда бурлят!

Ковальчук все свои эмоции оставил на льду и с журналистами общался максимально серьезно.

— Хорошая серия, «Локомотив» здорово играл, особенно дома агрессивно. Показали хороший хоккей. Нам было физически легче играть с ярославцами, чем с «Северсталью», потому что успели восстановиться после четырех игр. Поднабрались эмоций, потренировались, с каждой игрой прибавляли. Сегодня сыграли так, как мы должны играть постоянно.

— Много попили крови ярославцы?
— Когда был молодым, занимался тем же самым. Я их прекрасно понимаю. Продолжал бы на их месте в том же духе.

— Кажется, и у вас в этой серии бурлили эмоции, прям чересчур.
— Они у меня всегда бурлят, — все-таки усмехнулся форвард.

Антон Белов: Решение дисциплинарного комитета не оспариваю

Главное журналистское открытие плей-офф — Антон Белов, который из «не даю интервью до конца сезона» превратился в главного шутника и спикера Кубка Гагарина.

— Тяжелая серия, энергозатратная, — сказал Белов, для которого это был первый матч в серии с «Локомотивом». — Все матчи в стык — пас отдал, в тебя втыкаются. Команды Квартальнова так играют, можно вспомнить ЦСКА.

— После перерыва сложно вернуться в игру такой серии?
— Тяжело было, особенно в первом периоде. Когда постоянно играешь, хорошо себя чувствуешь. Довольно тяжело для ног после перерыва, забиваются. Тяжело смотреть со стороны, сидишь в ложе, нервничаешь. С другой стороны, сверху гораздо лучше видно, как играет соперник, можно что-то подметить для себя.

— Согласны с дисквалификацией?
— Я не буду обсуждать, принимаю решение дисциплинарного комитета и не оспариваю.

— Не было желания провести перед игрой дополнительные занятия с грушей?
— Мы все-таки настраиваемся играть в хоккей, у нас в команде все ребята могут за себя постоять.

— Кого хотите в соперники: ЦСКА или «Йокерит»?
— Наверное, все ждут ЦСКА, эту игру все обсуждают. Обе команды не подарок на этой стадии, просто ждем соперника, — заключил защитник.

Дмитрий Квартальнов: СКА сильнее, что говорить

— Эта команда пока сильнее, что говорить. Все по делу, будем работать. У молодых появляется опыт. Посмотрели, как играть против такого соперника, — удивительно спокойный Дмитрий Квартальнов подвел итог серии.

— Появилась информация, что «Локомотив» продлил с вами контракт. Это правда?
— Спрашивайте у руководителей, — после долгой паузы сказал Квартальнов.

— Показалось, что ближе к концу кончились силы. Команда устала?
— Это и не только в концовке. СКА владел инициативой, вратарь нас держал. Здесь матч нам многим не удался.

Олег Знарок: «Локомотив» был хорошо подготовлен

— Тяжелая серия получилась, соперник хорошо подготовлен. У них играла молодежь, вратарь неплохо действовал. Сегодня у нас было много моментов. В серии мы показали свою игру, хотелось бы подтянуть большинство — это основной фактор победы, — Олег Знарок себе не изменил и был немногословным.

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