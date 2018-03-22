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22:16 (мск), источник: Советский спорт

СКА все доказал и сэкономил силы на ЦСКА

Армейцы без проблем и потерь взяли пятый матч серии и гораздо легче будущего соперника по финалу конференции прошли в следующий раунд.

Источник: Советский спорт

За полчаса до начала пятого матча серии неподалеку от Ледового дворца мы пересеклись с Константином Горовиковым. Этот двукратный обладать Кубка Гагарина в составе «Динамо» карьеру перед нынешним сезоном закончил, а теперь работает тренером в системе СКА. Его подопечных 2001 года рождения уже привлекают в МХЛ, но матчу молодежного плей-офф «СКА-1946» — «Спартак» Горовиков предпочел игру главной команды СКА. И его выбор понятен: здесь серия могла закончиться, а молодежь проводила только вторую встречу.

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На первую смену в матче Олег Знарок вдруг выпустил звено с Ильей Каблуковым и Евгением Кетовым — олимпийских чемпионов, которые больше всех из форвардов подходят на роль бойцов. После жесткой концовки предыдущей встречи, когда ко льду обеспокоенно подходили даже руководители СКА, это объяснимо. Но «Локомотив», конечно же, драться с первых минут и не собирался.

КХЛ в паузе между четвертым и пятым матчем даже отдельно разбирала эпизод с приходом вице-президента Романа Ротенберга и гендиректора Андрея Точицкого на скамейку своей команды. Официальное решение — предупреждение клубу. Об этом и в соцсетях, и во дворце накануне матча много дискутировали.

Те, кому по убеждениям или по должности положено отстаивать интересы СКА, пытались доказать: Ротенберг и Точицкий были рядом с лавкой, но непосредственно к команде не проходили. Однако это пустой разговор, да и вообще сам факт КХЛ не отрицала: лига подтвердила, что нарушение статьи регламента, где очерчен круг лиц на скамейке, было. Но вынесла почему-то именно предупреждение, а не штраф. Хотя и искать в этом предвзятость, излишнюю лояльность к СКА — глупо.

На петербургские матчи в последнее время, в плей-офф, приходит не только Геннадий Тимченко, но и Алексей Миллер. На более родной «Зенит» ему сейчас смотреть наверняка больно, а на хоккее нет проблем ни с результатом, ни с игрой.
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***

Стаффан Кронвалль, который в предыдущем матче запомнился скорее тем, что почти вписался третьим в драку за молодого партнера, в первой половине первого периода бросил так, что СКА спасла только перекладина. Но это был крайне нетипичный эпизод, потому что количество атак петербуржцев зашкаливало. Броски в створ — 19:2 за двадцать минут! Такая статистика очень далеко от продолжения серии.

Егор Коршков в перерыве признал: «Локо» был виноват сам, что почти не контролировал шайбу, что очень часто отдавал ее сопернику без борьбы. Ярославцы выглядели гораздо менее дерзкими, чем даже «Северсталь».

Гол Ильи Ковальчука, которым СКА реализовал огромное преимущество, сначала мысленно приписали Вадиму Шипачеву — оказалось, что центрфорвард коснулся шайбы, когда она уже была за линией. После повтора казалось, что это Владислав Гавриков забил бывшим партнерам — тоже неправда, потому что в борьбе перед воротами шайбы коснулся только игрок «Локо».

Удивительно, но в топ-15 бомбардиров плей-офф нет игроков СКА. В топе игроки с Востока, у них было банально больше матчей и шансов. А Ковальчук после этого гола стал единолично лучшим в СКА по очкам. Это пока только 8 (5+3), однако активность Ильи намекает на то, что в финале конференции с ЦСКА он будет в огне.

«Локомотив» все-таки напряг армейцев — как раз как «Северсталь». При минимуме бросков, всего с четвертого, ярославцы сравняли счет, причем это сделал седьмой защитник Иван Лекомцев в самом начале второго периода. Правда, глобально к интриге в матче это толком так и не привело. Вадим Шипачев ответил через несколько минут, Илья Каблуков — в начале третьего, и за окончание серии стало совсем спокойно.

Домашнее поражение СКА во втором матче, из-за которого серия вернулась в Петербург, осталось скорее неподтвержденной случайностью.

Победитель регулярного чемпионата вышел в финал конференции без проблем. Следующий, кто может их создать — ЦСКА, которому в полуфинале пришлось потратить на «Йокерит» значительно больше сил.

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Голы: 1:0 Ковальчук 5 (Войнов, Шипачев, 13:41), 1:1 Лекомцев 1 (Апальков, Коршков, 21:40), 2:1 Шипачев 4 (Зуб, Ковальчук, 28:59), 3:1 Каблуков 2 (Кетов, 42:15).

Вратари: Коскинен — Судницин (0:00 — 59:10).

Штраф: 14 — 24.

Счет в серии: 4 — 1.

12 407 зрителей.

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