Игрок челябинского «Трактора» побил рекорд КХЛ
Виталий Кравцов стал самым результативным игроком моложе 19 лет.
Виталий Кравцов стал самым результативным игроком моложе 19 лет.
Нападающий ХК «Трактор» Виталий Кравцов установил новый рекорд КХЛ по результативности среди игроков моложе 19 лет, сообщает
18-летний форвард успел набрать 11 очков (6+5) и таким образом обошёл прежних рекордсменов Евгения Кузнецова (9 очков в сезоне 2011/12) и Валерия Ничушкина (9 очков в
«В рамках чемпионатов России Кравцов превзошел достижение Алексея Яшина, который в сезоне-1992/93 набрал в
Добавим, что в нынешней серии полуфинала Восточной конференции КХЛ «Трактор» 21 марта сравнял счёт, одержав победу над «Салаватом Юлаевым» с результатом 4:1.