Игрок челябинского «Трактора» побил рекорд КХЛ

18-летний форвард успел набрать 11 очков (6+5) и таким образом обошёл прежних рекордсменов Евгения Кузнецова (9 очков в сезоне 2011/12) и Валерия Ничушкина (9 очков в плей-офф 2013 года).

«В рамках чемпионатов России Кравцов превзошел достижение Алексея Яшина, который в сезоне-1992/93 набрал в плей-офф 10 (7+3) очков, и поднялся на 4-е место, сравнявшись с Олегом Квашой (11, 4+7). Больше очков, чем Кравцов, в свое время набрали только Евгений Малкин в сезоне-2005/06 (15, 5+10) и Максим Афиногенов в сезоне-1998/99 (16, 10+6)», — отмечают в пресс-службе клуба.