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11:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Игрок челябинского «Трактора» побил рекорд КХЛ

Виталий Кравцов стал самым результативным игроком моложе 19 лет.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий ХК «Трактор» Виталий Кравцов установил новый рекорд КХЛ по результативности среди игроков моложе 19 лет, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

18-летний форвард успел набрать 11 очков (6+5) и таким образом обошёл прежних рекордсменов Евгения Кузнецова (9 очков в сезоне 2011/12) и Валерия Ничушкина (9 очков в плей-офф 2013 года).

«В рамках чемпионатов России Кравцов превзошел достижение Алексея Яшина, который в сезоне-1992/93 набрал в плей-офф 10 (7+3) очков, и поднялся на 4-е место, сравнявшись с Олегом Квашой (11, 4+7). Больше очков, чем Кравцов, в свое время набрали только Евгений Малкин в сезоне-2005/06 (15, 5+10) и Максим Афиногенов в сезоне-1998/99 (16, 10+6)», — отмечают в пресс-службе клуба.

Добавим, что в нынешней серии полуфинала Восточной конференции КХЛ «Трактор» 21 марта сравнял счёт, одержав победу над «Салаватом Юлаевым» с результатом 4:1.

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