«Сказать, что Олимпиада утомила Ковальчука, нельзя»

Источник: РИА "Новости"

В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) близки к завершению оба полуфинала плей-офф. Сегодня московский ЦСКА примет у себя дома хельсинский «Йокерит», а петербургский СКА — ярославский «Локомотив». После четырех встреч оба армейских коллектива ведут в своих сериях со счетом 3:1. Для выхода в следующую стадию им нужно одержать по четыре победы. Но для СКА после уверенной домашней победы (4:0) в первом матче серия стала очень сложной — «Локомотив» не позволил подопечным Олега Знарка завершить противостояние в минимально необходимые четыре матча, как это было в финале Западной конференции прошлогоднего Кубка Гагарина между этими же коллективами.

— С самого начала было понятно, что «Локомотив» даст бой, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — И по сути ярославцы провалили против СКА только первую игру. Ясно, что Квартальнов и его игроки не оставят в покое питерцев и в пятой встрече вновь навяжут им тот жесткий хоккей, который демонстрировали в трех последних матчах.

Второй матч в Санкт-Петербурге завершился победой команды Дмитрия Квартальнова со счетом 2:1. При этом «железнодорожники» сумели превзойти более звездный коллектив соперника по броскам по воротам.

— Мне понравилось в «Локомотиве», что они очень собранно играли, достаточно вязко, и старались не давать СКА создавать голевые моменты, — поделился мнением с «Известиями» экс-форвард ярославского и питерского клубов Алексей Яшин. — А с учетом того, что гости сделали больше бросков, они заслуженно победили. Команда мобилизовалась после серьезного поражения в первой игре. А вот СКА не хватило собранности, потому что первая игра достаточно легко прошла для них. Они думали, что вторая игра сложится так же. Мне кажется, им не хватило концентрации.

После поражения в первом матче Квартальнов убрал из состава своего лучшего легионера нападающего Брэндона Козуна, самого результативного игрока «Локомотива» прошлого сезона, бронзового призера недавних Олимпийских игр в составе сборной Канады. На его место в заявке был поставлен 17-летний Григорий Денисенко.

— Не могу сказать, что именно эта замена Козуна на Денисенко принесла победу «Локомотиву», — отметил Алексей Яшин. — Тем более, этот мальчик не так много провел времени на площадке во втором матче, поскольку обе команды часто играли в неравных составах, и Квартальнов не рискнул ставить парня в спецбригады. Но в отдельных эпизодах смотрелся он неплохо. А в четвертом матче показал сильные бойцовские качества.

«Локомотив» проиграл обе домашние игры со счетом 0:2 и 1:4. В четвертом матче отметился тот же Денисенко, который в третьем периоде успешно провел силовой прием против форварда СКА, олимпийского чемпиона Николая Прохоркина, а затем достойно смотрелся в драке с Виктором Тихоновым, после которой вскоре между хоккеистами обеих команд произошло еще несколько массовых стычек.

— Для первых игр на взрослом уровне Денисенко замечательно проявил себя, — отметил Александр Кожевников. — Он хорошо вписался в команду, которая имеет и качественных опытных иностранцев, и много своей молодежи. Хорошо, что Денисенко не стушевался в борьбе с признанными звездами СКА.

Петербургский клуб в феврале делегировал свой тренерский штаб и 15 хоккеистов в состав сборной России, которая выиграла золото Олимпийских игр в Пхенчхане. Проблемы в выигранном с сухим счетом противостоянии первого раунда плей-офф против «Северстали» (два матча из четырех были выиграны в овертайме) и нынешней серии с «Локомотивом» многие связывают с физической и эмоциональной усталостью команды после выступления группы хоккеистов за сборную. Но Алексей Яшин с этой точкой зрения не согласен.

— Я не тот человек, который считает, что Олимпиада закончилась — сезон удачный, — резюмировал специалист. — Наоборот, у них была игровая практика. У многих команд ее не было, поэтому игроки СКА имеют преимущество, они должны находиться в хорошей хоккейной форме, в которой они и находятся. Если смотреть на игру Ильи Ковальчука, то по движению он очень здорово смотрится, даже если не забрасывает голы в матчах и не раздает передачи. Сказать, что Олимпиада его утомила, нельзя. Павел Дацюк играет здорово, все единоборства выигрывает. СКА сейчас в хорошем состоянии и является фаворитом, но не исключено, что «Локомотив» найдет новые козыри в следующей игре. Например, я очень жду прорыва от молодого российского звена Егора Коршкова, Павла Красковского и Даниила Апалькова. У них есть талант и уже накоплен опыт, но в этой серии они пока не всегда берут на себя лидерские функции.