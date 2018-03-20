«Сказать, что Олимпиада утомила Ковальчука, нельзя»
Эксперты «Известий» — о предстоящем пятом матче серии СКА и «Локомотива», по итогом которого армейцы могут пройти в финал Западной конференции Кубка Гагарина.
Эксперты «Известий» — о предстоящем пятом матче серии СКА и «Локомотива», по итогом которого армейцы могут пройти в финал Западной конференции Кубка Гагарина.
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— С самого начала было понятно, что «Локомотив» даст бой, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — И по сути ярославцы провалили против СКА только первую игру. Ясно, что Квартальнов и его игроки не оставят в покое питерцев и в пятой встрече вновь навяжут им тот жесткий хоккей, который демонстрировали в трех последних матчах.
Второй матч в
— Мне понравилось в «Локомотиве», что они очень собранно играли, достаточно вязко, и старались не давать СКА создавать голевые моменты, — поделился мнением с «Известиями»
После поражения в первом матче Квартальнов убрал из состава своего лучшего легионера нападающего Брэндона Козуна, самого результативного игрока «Локомотива» прошлого сезона, бронзового призера недавних Олимпийских игр в составе сборной Канады. На его место в заявке был поставлен 17-летний Григорий Денисенко.
— Не могу сказать, что именно эта замена Козуна на Денисенко принесла победу «Локомотиву», — отметил Алексей Яшин. — Тем более, этот мальчик не так много провел времени на площадке во втором матче, поскольку обе команды часто играли в неравных составах, и Квартальнов не рискнул ставить парня в спецбригады. Но в отдельных эпизодах смотрелся он неплохо. А в четвертом матче показал сильные бойцовские качества.
«Локомотив» проиграл обе домашние игры со счетом 0:2 и 1:4. В четвертом матче отметился тот же Денисенко, который в третьем периоде успешно провел силовой прием против форварда СКА, олимпийского чемпиона Николая Прохоркина, а затем достойно смотрелся в драке с Виктором Тихоновым, после которой вскоре между хоккеистами обеих команд произошло еще несколько массовых стычек.
— Для первых игр на взрослом уровне Денисенко замечательно проявил себя, — отметил Александр Кожевников. — Он хорошо вписался в команду, которая имеет и качественных опытных иностранцев, и много своей молодежи. Хорошо, что Денисенко не стушевался в борьбе с признанными звездами СКА.
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— Я не тот человек, который считает, что Олимпиада закончилась — сезон удачный, — резюмировал специалист. — Наоборот, у них была игровая практика. У многих команд ее не было, поэтому игроки СКА имеют преимущество, они должны находиться в хорошей хоккейной форме, в которой они и находятся. Если смотреть на игру Ильи Ковальчука, то по движению он очень здорово смотрится, даже если не забрасывает голы в матчах и не раздает передачи. Сказать, что Олимпиада его утомила, нельзя. Павел Дацюк играет здорово, все единоборства выигрывает. СКА сейчас в хорошем состоянии и является фаворитом, но не исключено, что «Локомотив» найдет новые козыри в следующей игре. Например, я очень жду прорыва от молодого российского звена Егора Коршкова, Павла Красковского и Даниила Апалькова. У них есть талант и уже накоплен опыт, но в этой серии они пока не всегда берут на себя лидерские функции.
Матч в Петербурге начнется в 19:30. В случае победы «Локомотива» команды вернутся в Ярославль, где в субботу проведут шестую игру. Заключительная седьмая встреча, если в ней будет необходимость, состоится в понедельник в Северной столице.
|Дмитрий Квартальнов
|Олег Знарок
|Александр Судницин
|Микко Коскинен
|1-й период
|06:41
|Егор Коршков (Н. Черепанов)
|Николай Прохоркин
|08:12
|Александр Барабанов (Ан. Зубарев, В. Шипачев)
|18:58
|2-й период
|Илья Ковальчук (В. Гавриков, А. Барабанов)
|26:19
|Патрик Херсли
|27:06
|Виктор Тихонов (П. Торесен)
|31:10
|Виктор Тихонов (П. Торесен, Н. Прохоркин)
|34:46
|3-й период
|43:09
|Якуб Накладал
|48:37
|Стаффан Крунвалль
|48:37
|Григорий Денисенко
|48:37
|Григорий Денисенко
|Виктор Тихонов
|48:37
|Виктор Тихонов
|48:37
|Вячеслав Войнов
|52:58
|56:17
|Николай Коваленко
|56:17
|Денис Мосалев
|Вячеслав Войнов
|56:17
|Илья Ковальчук
|56:17
|57:41
|Якуб Накладал
|57:41
|Якуб Накладал
|Виктор Тихонов
|57:50
|59:07
|Даниил Апальков
|59:07
|Александр Елесин
|59:07
|Александр Елесин
|Андрей Зубарев
|59:07
|Егор Рыков
|59:07
|39
|Штрафное время
|29
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)