«Может быть, Скудра — великий?»

21 марта состоялось заседание правления АНО ХК «Торпедо», в ходе которого были подведены итоги сезона и обсуждались ближайшие планы команды. Правление приняло к сведению отчет главного тренера команды Петериса Скудры о проделанной работе в завершившемся для клуба сезоне. Кроме того, принято решение о введении новой должности в структуре клуба - генерального менеджера. Правление утвердило в должности генерального менеджера Яна Голубовского. Итоги заседания прокомментировал и.о. председателя правления АНО ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский: «Круг задач и полномочий генерального менеджера понятен - он будет отвечать за спортивную стратегию развития клуба, в том числе работу тренерского штаба и комплектование состава. Такая система принята в большинстве клубов КХЛ, пора и «Торпедо» внедрить структуру управления, доказавшую свою эффективность. Правление поручило генеральному менеджеру до 5 апреля подготовить предложения по спортивной структуре клуба, в том числе по формированию тренерского штаба и команды на новый сезон». Вопрос о главном тренере будет рассматриваться в ближайшее время. Контракт Петериса Скудры рассчитан до 30 апреля, сегодня торпедовцы открыли двухнедельный сбор в Нижнем Новгороде. #торпедонн Справка. Ян Валерьевич Голубовский родился 9 марта 1976 года. Выбран на драфте НХЛ 1994 года в первом раунде клубом «Detroit Red Wings». Обладатель Кубка Стэнли в сезоне 1997-1998. Выступал за клубы НХЛ «Detroit Red Wings» и «Florida Panthers». Также Ян Голубовский выступал за клубы из России, Швеции, Белоруссии, Словении, Австрии, Франции. Чемпион Российской высшей лиги, Белоруссии, Словении. После окончания спортивной карьеры занимался развитием игроков и селекционной работой в клубе НХЛ «New York Islanders», привлекался к управленческой работе в шведских и австрийских клубах.

