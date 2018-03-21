«Может быть, Скудра — великий?»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgldYwNHZyE/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:30.952380952380953% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgldYwNHZyE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">21 марта состоялось заседание правления АНО ХК «Торпедо», в ходе которого были подведены итоги сезона и обсуждались ближайшие планы команды. Правление приняло к сведению отчет главного тренера команды Петериса Скудры о проделанной работе в завершившемся для клуба сезоне. Кроме того, принято решение о введении новой должности в структуре клуба - генерального менеджера. Правление утвердило в должности генерального менеджера Яна Голубовского. Итоги заседания прокомментировал и.о. председателя правления АНО ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский: «Круг задач и полномочий генерального менеджера понятен - он будет отвечать за спортивную стратегию развития клуба, в том числе работу тренерского штаба и комплектование состава. Такая система принята в большинстве клубов КХЛ, пора и «Торпедо» внедрить структуру управления, доказавшую свою эффективность. Правление поручило генеральному менеджеру до 5 апреля подготовить предложения по спортивной структуре клуба, в том числе по формированию тренерского штаба и команды на новый сезон». Вопрос о главном тренере будет рассматриваться в ближайшее время. Контракт Петериса Скудры рассчитан до 30 апреля, сегодня торпедовцы открыли двухнедельный сбор в Нижнем Новгороде. #торпедонн Справка. Ян Валерьевич Голубовский родился 9 марта 1976 года. Выбран на драфте НХЛ 1994 года в первом раунде клубом «Detroit Red Wings». Обладатель Кубка Стэнли в сезоне 1997-1998. Выступал за клубы НХЛ «Detroit Red Wings» и «Florida Panthers». Также Ян Голубовский выступал за клубы из России, Швеции, Белоруссии, Словении, Австрии, Франции. Чемпион Российской высшей лиги, Белоруссии, Словении. После окончания спортивной карьеры занимался развитием игроков и селекционной работой в клубе НХЛ «New York Islanders», привлекался к управленческой работе в шведских и австрийских клубах.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/hctorpedo/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ХК Торпедо</a> (@hctorpedo) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-21T12:29:33+00:00">Mar 21, 2018 at 5:29am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПОСТАРАЕМСЯ СОХРАНИТЬ КОМАНДУ ПО-МАКСИМУМУ

— Какие задачи перед вами озвучивали руководители, кроме той, что к 5 апреля вам нужно подготовить план, который вы представите правлению клуба?

— От меня просят план действий, план по структуре. Разобраться с составом, потому что кто-то у нас уже подписан и имеет действующий контракт. А кого-то мы будем переподписывать. При этом постараемся сохранить команду по максимуму. 5 апреля я должен буду показать все это правлению, и будут приниматься решения.

— У всех 10 лучших бомбардиров «Торпедо» заканчиваются соглашения.

— И мы постараемся их оставить в составе.

— Есть ли игроки, которые точно уйдут? Или, наоборот, точно останутся?

— Пока не могу на это ответить. Потому что мне нужно встретиться с тренерским штабом, обсудить все и принять решение.

СО СКУДРОЙ БУДЕМ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ

— Судьба тренерского штаба не менее интересна. Останется ли Петерис Скудра?

— У него контракт до 30 апреля. И мы с ним планируем вести переговоры. А там уже будет видно.

— Переговоры о продлении?

— Да. Плюс есть еще кандидаты на пост главного тренера, с которыми мы разговариваем. 5 апреля мы вынесем направление, и будет принято решение.

Источник: ХК "Торпедо"

— По моей информации, вы ведете переговоры с Александром Андриевским.

— Меня только что утвердили, поэтому я еще ни с кем переговоры не вел.

— А с кем тогда ведете?

— Мы сядем в ближайшее время с руководством и будем эти моменты обсуждать.

— Будет ли Андрей Скабелка в шорт-листе?

— Его не будет. Это я могу точно сказать.

— В каком стиле вы хотите, чтобы играла команда?

— Я хочу, чтобы она играла в современный энергичный атакующий хоккей.

— Хоккей Скудры теперь совсем не вяжется со словом «атакующий».

— Может быть, ему не хватало исполнителей. Тут как раз надо будет разбираться. Но тренеры же тоже растут. Делают выводы. Меняются. Может быть, он поменяет свою тактику.

— Это свойственно исключительно великим тренерам.

— Будет как раз интересно. Может, Петерис как раз — великий тренер.

ТАКОЙ ТЕКУЧКИ, КОТОРАЯ БЫЛА В «ТОРПЕДО», БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

— Как обстоит дело с долгами перед игроками?

— Я пока не обладаю этой информацией.

— Но вам хотя бы озвучили бюджет на следующий сезон?

— Он сейчас в процессе разработки. И я пока не могу ответить на вопрос, будет он ниже или выше.

— В течение сезона через клуб прошло огромное количество игроков.

— Мы планируем это остановить. Такой текучки быть не должно.

— Есть ли ясность по легионерам?

— У нас только у Саболича контракт на следующий сезон. На данном этапе, так как у него действующее соглашение, он остается. А по другим — скорее всего, будут новые ребята.

— То есть Даугавиньш тоже уходит?

— Будем решать. Не могу сейчас ответить на этот вопрос.

С АГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Я ЗАВЯЗАЛ

— Я правильно понимаю, что вы завязали с агентской деятельности?

— Правильно понимаете.

— Не тяжело ли было покидать этот бизнес?

— Нет. Я поработал в этом бизнесе какое-то время и понял для себя, что мне более интересно работать в клубе.

— Будет ли вам это помогать или, наоборот, мешать?

— Думаю, будет больше помогать. Потому что я смотрел очень много хоккея, много игроков. И много контактов появилось. И я ведь немало поиграл. Знаю многих ребят, с которыми играл, против которых играл.

— В некоторых клубах работали бывшие агенты. Ни к чему хорошему это не приводило.

— На этот счет можете не беспокоиться. Тут такого не будет. У меня нет задачи проработать месяц-два. Я хочу работать долго. Мне это интересно.

— Раньше в «Торпедо» все решения по составу принимались Скудрой. Какой управленческая структура будет сейчас?

— Информация будет приходить ко мне. И я буду согласовывать ее с правлением.

— То есть вы будете выше тренера в иерархии.

— На данный момент планируется так.

— А если Петерис останется, он с этим согласится?

— Это уже ему решать.

— Есть ли у вас взаимопонимание со Сватковским?

— Да. Мне кажется, мы прекрасно понимаем друг друга. И говорим на одном языке.

— Ряд болельщиков «Торпедо» беспокоит то, что он работал в других спортивных клубах, и от некоторых из них ничего не осталось.

— Я с этим не согласен. Есть же пример — баскетбольный клуб. Который хорошо играл. Который выходил в финал, где играл с ЦСКА.

— Но с тех пор он пошел вниз.