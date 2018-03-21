Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Может быть, Скудра — великий?»
Ян Голубовский рассказал «СЭ» о своих ближайших планах на новом посту.
Ян Голубовский рассказал «СЭ» о своих ближайших планах на новом посту.
ПОСТАРАЕМСЯ СОХРАНИТЬ КОМАНДУ
— Какие задачи перед вами озвучивали руководители, кроме той, что к 5 апреля вам нужно подготовить план, который вы представите правлению клуба?
— От меня просят план действий, план по структуре. Разобраться с составом, потому что
— У всех 10 лучших бомбардиров «Торпедо» заканчиваются соглашения.
— И мы постараемся их оставить в составе.
— Есть ли игроки, которые точно уйдут? Или, наоборот, точно останутся?
— Пока не могу на это ответить. Потому что мне нужно встретиться с тренерским штабом, обсудить все и принять решение.
СО СКУДРОЙ БУДЕМ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ
— Судьба тренерского штаба не менее интересна. Останется ли Петерис Скудра?
— У него контракт до 30 апреля. И мы с ним планируем вести переговоры. А там уже будет видно.
— Переговоры о продлении?
— Да. Плюс есть еще кандидаты на пост главного тренера, с которыми мы разговариваем. 5 апреля мы вынесем направление, и будет принято решение.
— По моей информации, вы ведете переговоры с Александром Андриевским.
— Меня только что утвердили, поэтому я еще ни с кем переговоры не вел.
— А с кем тогда ведете?
— Мы сядем в ближайшее время с руководством и будем эти моменты обсуждать.
— Будет ли Андрей Скабелка в
— Его не будет. Это я могу точно сказать.
— В каком стиле вы хотите, чтобы играла команда?
— Я хочу, чтобы она играла в современный энергичный атакующий хоккей.
— Хоккей Скудры теперь совсем не вяжется со словом «атакующий».
— Может быть, ему не хватало исполнителей. Тут как раз надо будет разбираться. Но тренеры же тоже растут. Делают выводы. Меняются. Может быть, он поменяет свою тактику.
— Это свойственно исключительно великим тренерам.
— Будет как раз интересно. Может, Петерис как раз — великий тренер.
ТАКОЙ ТЕКУЧКИ, КОТОРАЯ БЫЛА В «ТОРПЕДО», БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
— Как обстоит дело с долгами перед игроками?
— Я пока не обладаю этой информацией.
— Но вам хотя бы озвучили бюджет на следующий сезон?
— Он сейчас в процессе разработки. И я пока не могу ответить на вопрос, будет он ниже или выше.
— В течение сезона через клуб прошло огромное количество игроков.
— Мы планируем это остановить. Такой текучки быть не должно.
— Есть ли ясность по легионерам?
— У нас только у Саболича контракт на следующий сезон. На данном этапе, так как у него действующее соглашение, он остается. А по другим — скорее всего, будут новые ребята.
— То есть Даугавиньш тоже уходит?
— Будем решать. Не могу сейчас ответить на этот вопрос.
С АГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Я ЗАВЯЗАЛ
— Я правильно понимаю, что вы завязали с агентской деятельности?
— Правильно понимаете.
— Не тяжело ли было покидать этот бизнес?
— Нет. Я поработал в этом бизнесе
— Будет ли вам это помогать или, наоборот, мешать?
— Думаю, будет больше помогать. Потому что я смотрел очень много хоккея, много игроков. И много контактов появилось. И я ведь немало поиграл. Знаю многих ребят, с которыми играл, против которых играл.
— В некоторых клубах работали бывшие агенты. Ни к чему хорошему это не приводило.
— На этот счет можете не беспокоиться. Тут такого не будет. У меня нет задачи проработать
— Раньше в «Торпедо» все решения по составу принимались Скудрой. Какой управленческая структура будет сейчас?
— Информация будет приходить ко мне. И я буду согласовывать ее с правлением.
— То есть вы будете выше тренера в иерархии.
— На данный момент планируется так.
— А если Петерис останется, он с этим согласится?
— Это уже ему решать.
— Есть ли у вас взаимопонимание со Сватковским?
— Да. Мне кажется, мы прекрасно понимаем друг друга. И говорим на одном языке.
— Ряд болельщиков «Торпедо» беспокоит то, что он работал в других спортивных клубах, и от некоторых из них ничего не осталось.
— Я с этим не согласен. Есть же пример — баскетбольный клуб. Который хорошо играл. Который выходил в финал, где играл с ЦСКА.
— Но с тех пор он пошел вниз.
— Разные бывают ситуации. Я не в курсе дел, меня только хоккей беспокоит.