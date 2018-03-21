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22:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Может быть, Скудра — великий?»

Ян Голубовский рассказал «СЭ» о своих ближайших планах на новом посту.

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ПОСТАРАЕМСЯ СОХРАНИТЬ КОМАНДУ ПО-МАКСИМУМУ

— Какие задачи перед вами озвучивали руководители, кроме той, что к 5 апреля вам нужно подготовить план, который вы представите правлению клуба?

— От меня просят план действий, план по структуре. Разобраться с составом, потому что кто-то у нас уже подписан и имеет действующий контракт. А кого-то мы будем переподписывать. При этом постараемся сохранить команду по максимуму. 5 апреля я должен буду показать все это правлению, и будут приниматься решения.

— У всех 10 лучших бомбардиров «Торпедо» заканчиваются соглашения.

— И мы постараемся их оставить в составе.

— Есть ли игроки, которые точно уйдут? Или, наоборот, точно останутся?

— Пока не могу на это ответить. Потому что мне нужно встретиться с тренерским штабом, обсудить все и принять решение.

СО СКУДРОЙ БУДЕМ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ

— Судьба тренерского штаба не менее интересна. Останется ли Петерис Скудра?

— У него контракт до 30 апреля. И мы с ним планируем вести переговоры. А там уже будет видно.

— Переговоры о продлении?

— Да. Плюс есть еще кандидаты на пост главного тренера, с которыми мы разговариваем. 5 апреля мы вынесем направление, и будет принято решение.

Источник: ХК "Торпедо"

— По моей информации, вы ведете переговоры с Александром Андриевским.

— Меня только что утвердили, поэтому я еще ни с кем переговоры не вел.

— А с кем тогда ведете?

— Мы сядем в ближайшее время с руководством и будем эти моменты обсуждать.

— Будет ли Андрей Скабелка в шорт-листе?

— Его не будет. Это я могу точно сказать.

— В каком стиле вы хотите, чтобы играла команда?

— Я хочу, чтобы она играла в современный энергичный атакующий хоккей.

— Хоккей Скудры теперь совсем не вяжется со словом «атакующий».

— Может быть, ему не хватало исполнителей. Тут как раз надо будет разбираться. Но тренеры же тоже растут. Делают выводы. Меняются. Может быть, он поменяет свою тактику.

— Это свойственно исключительно великим тренерам.

— Будет как раз интересно. Может, Петерис как раз — великий тренер.

ТАКОЙ ТЕКУЧКИ, КОТОРАЯ БЫЛА В «ТОРПЕДО», БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

— Как обстоит дело с долгами перед игроками?

— Я пока не обладаю этой информацией.

— Но вам хотя бы озвучили бюджет на следующий сезон?

— Он сейчас в процессе разработки. И я пока не могу ответить на вопрос, будет он ниже или выше.

— В течение сезона через клуб прошло огромное количество игроков.

— Мы планируем это остановить. Такой текучки быть не должно.

— Есть ли ясность по легионерам?

— У нас только у Саболича контракт на следующий сезон. На данном этапе, так как у него действующее соглашение, он остается. А по другим — скорее всего, будут новые ребята.

— То есть Даугавиньш тоже уходит?

— Будем решать. Не могу сейчас ответить на этот вопрос.

С АГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Я ЗАВЯЗАЛ

— Я правильно понимаю, что вы завязали с агентской деятельности?

— Правильно понимаете.

— Не тяжело ли было покидать этот бизнес?

— Нет. Я поработал в этом бизнесе какое-то время и понял для себя, что мне более интересно работать в клубе.

— Будет ли вам это помогать или, наоборот, мешать?

— Думаю, будет больше помогать. Потому что я смотрел очень много хоккея, много игроков. И много контактов появилось. И я ведь немало поиграл. Знаю многих ребят, с которыми играл, против которых играл.

— В некоторых клубах работали бывшие агенты. Ни к чему хорошему это не приводило.

— На этот счет можете не беспокоиться. Тут такого не будет. У меня нет задачи проработать месяц-два. Я хочу работать долго. Мне это интересно.

— Раньше в «Торпедо» все решения по составу принимались Скудрой. Какой управленческая структура будет сейчас?

— Информация будет приходить ко мне. И я буду согласовывать ее с правлением.

— То есть вы будете выше тренера в иерархии.

— На данный момент планируется так.

— А если Петерис останется, он с этим согласится?

— Это уже ему решать.

— Есть ли у вас взаимопонимание со Сватковским?

— Да. Мне кажется, мы прекрасно понимаем друг друга. И говорим на одном языке.

— Ряд болельщиков «Торпедо» беспокоит то, что он работал в других спортивных клубах, и от некоторых из них ничего не осталось.

— Я с этим не согласен. Есть же пример — баскетбольный клуб. Который хорошо играл. Который выходил в финал, где играл с ЦСКА.

— Но с тех пор он пошел вниз.

— Разные бывают ситуации. Я не в курсе дел, меня только хоккей беспокоит.

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