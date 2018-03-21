Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
У «Салавата» в команде нет дисциплины, «Магнитка» в шаге от пропасти
Обзор четвертых матчей Восточной конференции.
Обзор четвертых матчей Восточной конференции.
1−3 — ПРИГОВОР ДЛЯ «МАГНИТКИ?
Перед четвертыми играми главные тренеры «Трактора» и «Магнитки» не просто удивили. Шокировали! Наверное, в челябинском регионе
Сложно понять, если дело только не в состоянии здоровья, зачем сажать в запас олимпийского чемпиона Кошечкина. Он все доказал за последние годы на разных уровнях. Неудачи не выбивали его из седла, и вратарь быстро реабилитировался. Роль Кошечкина в успехах «Металлурга» огромна. Не уверен, что молодой Самсонов — одной ногой уже находящийся в «Вашингтоне», с которым подпишет контракт по окончании
В нынешней ситуации «Металлургу» отступать некуда. Но средств для спасения серии у него кот наплакал. Ветераны при всем уважении к их прошлым титулам не могут вывозить на своем хребте остальных. Глубина состава на фоне соперника оставляет желать лучшего. Собственные «чернорабочие» из
Нашелся у Зинэтулы Билялетдинова и джокер в рукаве. Опытнейший Зарипов, введенный в состав после поражения в первом матче, в трех следующих встречах набирал очки, выходя в номинально четвертом звене. Бурмистров, начинавший сезон в НХЛ, в родном клубе после возращения играет нестабильно. Однако мастерства у него выше крыши. Шикарный пас
ВЕСТЕРЛУНД НЕ МОЖЕТ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО РОССИЯН
В случае с «Трактором» вратарская рокировка оказалась оправданной. Возможно, Француозу, на которого каждый кубковый матч выпадала колоссальная нагрузка, просто нужна пауза, чтобы подзарядить батареи. Самое главное даже не это. Весь «Трактор» учел свои прежние ошибки и сумел без провалов провести все 60 минут. Демченко подтащил, когда его партнеры при счете 2:1 в большинстве упустили Майорова, убежавшего один на один. В остальном голкиперу надо было просто ловить свое. Уфимцы волшебным образом спаслись во второй и третьей играх, уступая в счете по ходу третьего периода. Однако никаких выводов главный тренер Эркка Вестерлунд не сделал.
В действиях челябинцев, зачастую неказистых и предсказуемых, была видна железная логика. Более того, они стали играть в более активной манере. А что же «Салават»? Финский специалист до сих пор не может достучаться до русских игроков и найти нужные кнопки, чтобы врубить их потенциал на максимум. Где голы Бурдасова, Ткачева и Лисина? Поневоле задумаешься о целесообразности приглашения иностранных тренеров, не владеющих великим и могучим. Тройка легионеров вроде забивает, но также стабильно и привозит голы, как это было в четвертой игре.
Дисциплина в команде находится на нуле. Уже на третьей минуте матча уфимцы остались втроем против пятерых, а в дальнейшем еще дважды оказывались в таком положении. Девять малых штрафов — это красноречивая характеристика безответственных действий игроков «Салавата». Счет в серии стал равным, и «Трактор» является хозяином положения исключительно с психологической точки зрения. Преимущество своего льда, индивидуальный уровень нападающих — это все от уфимской команды никуда не денется. Но не похоже, что она сможет кардинально изменить свою игру. Так что ставка на выход Челябинска в финал «Востока» выглядит как оправданный риск.