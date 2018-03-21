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21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У «Салавата» в команде нет дисциплины, «Магнитка» в шаге от пропасти

Обзор четвертых матчей Восточной конференции.

1−3 — ПРИГОВОР ДЛЯ «МАГНИТКИ?

Перед четвертыми играми главные тренеры «Трактора» и «Магнитки» не просто удивили. Шокировали! Наверное, в челябинском регионе какая-то особенная аура, влияющая на сознание. Анвар Гатиятулин и Виктор Козлов, словно сговорившись, сделали ставку на вторых вратарей — соответственно Демченко и Самсонова. Значение вратаря в кубковых матчах переоценить сложно. Обычно с первым номером определяются заранее и идут с ним до конца. Даже Майк Кинэн, когда-то в НХЛ менявший голкиперов как перчатки, с возрастом успокоился и начал беречь их нервную систему.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
1/2 финала конференций, 21.03.2018, 17:00
Металлург Мг
2Ак Барс3

Сложно понять, если дело только не в состоянии здоровья, зачем сажать в запас олимпийского чемпиона Кошечкина. Он все доказал за последние годы на разных уровнях. Неудачи не выбивали его из седла, и вратарь быстро реабилитировался. Роль Кошечкина в успехах «Металлурга» огромна. Не уверен, что молодой Самсонов — одной ногой уже находящийся в «Вашингтоне», с которым подпишет контракт по окончании плей-офф — настолько спелся с командой, привыкшей к Василию. Игровая и психологическая совместимость часто важнее, чем техническая оснащенность и природный талант. Иначе Кошечкину бы не доверили позицию первого номера в Пхенчхане. Желание удивить соперника — похвально. Но, кажется, этот не тот случай.

В нынешней ситуации «Металлургу» отступать некуда. Но средств для спасения серии у него кот наплакал. Ветераны при всем уважении к их прошлым титулам не могут вывозить на своем хребте остальных. Глубина состава на фоне соперника оставляет желать лучшего. Собственные «чернорабочие» из третьего-четвертого звеньев не похожи на голодных и злых ребят, которым нужно биться за новые контракты. Поднять темп и включить прессинг уральцы могут только в отдельные отрезки матча. «Ак Барс» слишком хорош в линии нападения от первого до двенадцатого нападающего.

Нашелся у Зинэтулы Билялетдинова и джокер в рукаве. Опытнейший Зарипов, введенный в состав после поражения в первом матче, в трех следующих встречах набирал очки, выходя в номинально четвертом звене. Бурмистров, начинавший сезон в НХЛ, в родном клубе после возращения играет нестабильно. Однако мастерства у него выше крыши. Шикарный пас из-за ворот при первом голе во многом предопределил ход матча. Разве можно представить, чтобы такой фокус в «Металлург» выдали условные Шенфельд или Казионов? Кубковый опыт — это важнейшая штука. Но тот же Самсонов своих шишек еще не набил, сидя за спиной Кошечкина, поэтому и допустил ошибку в третьей шайбе. Счет 1:3 в серии выглядит для «Магнитки» почти безнадежно.

ВЕСТЕРЛУНД НЕ МОЖЕТ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО РОССИЯН

В случае с «Трактором» вратарская рокировка оказалась оправданной. Возможно, Француозу, на которого каждый кубковый матч выпадала колоссальная нагрузка, просто нужна пауза, чтобы подзарядить батареи. Самое главное даже не это. Весь «Трактор» учел свои прежние ошибки и сумел без провалов провести все 60 минут. Демченко подтащил, когда его партнеры при счете 2:1 в большинстве упустили Майорова, убежавшего один на один. В остальном голкиперу надо было просто ловить свое. Уфимцы волшебным образом спаслись во второй и третьей играх, уступая в счете по ходу третьего периода. Однако никаких выводов главный тренер Эркка Вестерлунд не сделал.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
1/2 финала конференций, 21.03.2018, 17:00
Трактор
4Салават Юлаев1

В действиях челябинцев, зачастую неказистых и предсказуемых, была видна железная логика. Более того, они стали играть в более активной манере. А что же «Салават»? Финский специалист до сих пор не может достучаться до русских игроков и найти нужные кнопки, чтобы врубить их потенциал на максимум. Где голы Бурдасова, Ткачева и Лисина? Поневоле задумаешься о целесообразности приглашения иностранных тренеров, не владеющих великим и могучим. Тройка легионеров вроде забивает, но также стабильно и привозит голы, как это было в четвертой игре.

Дисциплина в команде находится на нуле. Уже на третьей минуте матча уфимцы остались втроем против пятерых, а в дальнейшем еще дважды оказывались в таком положении. Девять малых штрафов — это красноречивая характеристика безответственных действий игроков «Салавата». Счет в серии стал равным, и «Трактор» является хозяином положения исключительно с психологической точки зрения. Преимущество своего льда, индивидуальный уровень нападающих — это все от уфимской команды никуда не денется. Но не похоже, что она сможет кардинально изменить свою игру. Так что ставка на выход Челябинска в финал «Востока» выглядит как оправданный риск.

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