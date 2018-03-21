«Трактор» сравнял счет в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
ТАСС, 21 марта. Челябинский «Трактор» дома победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала
ТАСС, 21 марта. Челябинский «Трактор» дома победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала
В составе «Трактора» отличились Ник Бэйлен (8-я минута), Рихард Гюнге (21), Александр Шаров (35), Артем Бородкин (52). За «Салават Юлаев» шайбу забросил Теему Хартикайнен (17).
Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов отметился двумя результативными передачами, форвард записал на свой счет 11-е очко в нынешнем
В активе Кравцова 11 (6+5) баллов в 9 играх. Яшин в сезоне-1992/93 набрал 10 (7+3) очков в 10 играх. Рекорд принадлежит Максиму Афиногенову — 16 (10+6) баллов в 16 играх
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет в Уфе 23 марта.
|Трактор
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4:1
(1:1, 2:0, 1:0)
|Салават Юлаев
|Анвар Гатиятулин
|Эркка Вестерлунд
|Василий Демченко
|Бен Скривенс 57:09
|1-й период
|Максим Гончаров
|01:09
|Захар Арзамасцев
|02:14
|08:01
|Ник Бэйлен (В. Кравцов, Иг. Исаев)
|11:25
|Александр Рыбаков
|Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен, Л. Умарк)
|16:59
|2-й период
|20:11
|Рихард Гюнге (А. Шинин, Н. Бэйлен)
|Максим Гончаров
|21:05
|Максим I Осипов
|32:19
|34:30
|Александр Шаров (В. Кравцов, И. Вишневский)
|39:18
|Вячеслав Солодухин
|39:51
|3-й период
|Владимир Ткачев
|49:26
|51:21
|Артем Бородкин (Н. Бэйлен, В. Демченко)
|Теему Хартикайнен
|52:03
|Дмитрий Саюстов
|52:16
|57:09
|Иван Вишневский
|58:04
|Алексей Петров
|Йоонас Кемппайнен
|58:04
|6
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)