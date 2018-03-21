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20:08 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» сравнял счет в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

ТАСС, 21 марта. Челябинский «Трактор» дома победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе «Трактора» отличились Ник Бэйлен (8-я минута), Рихард Гюнге (21), Александр Шаров (35), Артем Бородкин (52). За «Салават Юлаев» шайбу забросил Теему Хартикайнен (17).

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов отметился двумя результативными передачами, форвард записал на свой счет 11-е очко в нынешнем плей-офф, превзойдя достижение Алексея Яшина по очкам в одном розыгрыше плей-офф чемпионатов России для игроков младше 19 лет.

В активе Кравцова 11 (6+5) баллов в 9 играх. Яшин в сезоне-1992/93 набрал 10 (7+3) очков в 10 играх. Рекорд принадлежит Максиму Афиногенову — 16 (10+6) баллов в 16 играх плей-офф сезона-1998/99.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет в Уфе 23 марта.

Трактор 4:1
(1:1, 2:0, 1:0)
Салават Юлаев
21.03.2018, 17:00 Зрители: 7500 Плей-офф: 1/2 финала конференций ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Эркка Вестерлунд
Вратари
Василий Демченко Бен Скривенс 57:09
1-й период
Максим Гончаров 01:09
Захар Арзамасцев 02:14
08:01 Ник Бэйлен (В. Кравцов, Иг. Исаев)
11:25 Александр Рыбаков
Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен, Л. Умарк) 16:59
2-й период
20:11 Рихард Гюнге (А. Шинин, Н. Бэйлен)
Максим Гончаров 21:05
Максим I Осипов 32:19
34:30 Александр Шаров (В. Кравцов, И. Вишневский)
39:18
Вячеслав Солодухин 39:51
3-й период
Владимир Ткачев 49:26
51:21 Артем Бородкин (Н. Бэйлен, В. Демченко)
Теему Хартикайнен 52:03
Дмитрий Саюстов 52:16
57:09 Иван Вишневский
58:04 Алексей Петров
Йоонас Кемппайнен 58:04
Статистика
6 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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