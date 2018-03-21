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17:39 (мск), источник: Sports.kz

«Когда убрали из состава иностранцев — ребята будто оживились». Мамбеталиев — о непростом сезоне «Барыса»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев в интервью KHL.ru — о причинах непопадания в плей-офф, легионерах, проблемах команды и положительных уроках непростого сезона.

Источник: РИА "Новости"

Перед началом юбилейного сезона КХЛ «Барыс» потерял ключевых игроков Брэндона Боченски и Дастина Бойда и сделал ставку на местных молодых хоккеистов. Старт чемпионата прошёл успешно, на первую паузу в сезоне команда ушла, возглавляя Восточную конференцию. Затем дела у казахстанцев пошли хуже, начались затяжные серии поражений, и в итоге клуб вылетел из восьмёрки. За пару месяцев до конца регулярного чемпионата главного тренера «Барыса» Евгения Корешкова отправили в отставку, а исправлять положение назначили Галыма Мамбеталиева. Он и рассказал о путях выхода из сложившейся ситуации.

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— Как оцените столь неоднозначный для «Барыса» сезон?

— Неплохо начали, провели хорошие сборы. По моему мнению, нужно было больше работать над физической формой во время пауз в чемпионате. Всё-таки нагрузка шла на одних и тех же ребят по ходу сезона, ведь скамейка у нас короткая. Так что одна из причин неудач кроется в неравномерном распределении нагрузки. Вначале потратили много сил, сожгли, если так выразиться, много «бензина», а запасы не восполнили. Команда просела, не пошла игра у первого звена, а они в «Барысе» лидеры, от них многое зависело. Поездки Линдена Вея в сборную Канады выбили его из колеи, игра у него после международных турниров расстроилась, будто наигрался в хоккей.

— На итоговой пресс-конференции было сказано, что Вей якобы берёг себя.

— Мы не можем заглянуть ему в голову и понять, о чём он думал и чего хотел. Но игровые показатели Линдена заметно ухудшились, первое звено будто бы вообще перестало забивать. И, как заявил мой коллега Андрей Назаров, я не психолог, чтобы во всём этом разбираться, а тренер, с которого требуют результат. Когда «Барыс» стал проседать в конце ноября, сколько шайб они забили? 14 за последние 18 матчей, это мало для звена-лидера. Перестали играть с тем азартом, который им характерен, а глядя на них, и другие хоккеисты затормозили. Но есть и плюс: на фоне всего этого раскрылся Роман Старченко — начал забивать. Он нападающий с большим потенциалом.

— Здесь напрашивается вывод: чревато не иметь в команде как минимум двух пятёрок, которые могут сделать результат…

— Естественно. А в идеале — вообще три состава. Но за неимением лучшего стараемся как-то выходить из положения. Плюс не стоит забывать о стратегической задаче «Барыса» — выращивать своих игроков, готовить их для основной сборной Казахстана.

— Вы приняли «Барыс» 1 января, что от вас хотело руководство на том этапе?

— Исправить ситуацию. Чтобы ребята поверили в свои силы, потому как складывалось впечатление, будто с какой-то обреченностью выходят на игру. И пробуждение началось после встреч с дальневосточниками, когда убрали из состава иностранцев — ребята будто оживились. Но это не только из-за таких кардинальных мер, мы провели кратковременную, но плодотворную работу над физикой.

— Какие выходы из непростого положения вы видели?

— В дисциплине! Причем как в личной, так и в игровой. Мы получали много удалений, которых можно было избежать: за разговоры с судьями те, кто не имел на это права, хватали дисциплинарные «десятки». А ведь все в хоккее не первый день, отлично знают — нельзя что угодно арбитру говорить, решение от этого он не изменит. Не спорю, всё это эмоции от желания победить, но нужно тушить их, ведь это вредит команде. Второе — в изменении отношения к работе. Возьмём игру в обороне и то, что творилось у нас на пятаке. Помогать вратарю нужно, тогда и он увереннее играть будет. И обратная связь: уверенная игра голкипера отражается на полевых хоккеистах — всё взаимосвязано. В общем, обратили на это внимание, и заметьте, хоккеисты стали играть самоотверженнее, чаще ложиться под шайбу. Хотя в атаке получалось не всё.

— Важно учиться на ошибках. На ваш взгляд, какой урок «Барысу» стоит извлечь?

— Нужно быть готовыми провести на хорошем уровне все 60 игр сезона вместе с плей-офф, а не 20−30 матчей. А это невозможно без хорошей функциональной подготовки. Вот тогда команда будет идти более менее ровно, без неожиданных провалов и проигрышных серий. Нельзя рассчитывать только на одно звено, необходимо подготовить такие составы наших игроков, где каждый хоккеист смог бы решить исход матча. Если и не будет хватать мастерства, то брать своё работоспособностью, агрессией, скоростью, чтобы превосходить по этим параметрам соперника. Ведь если ты слабее в этом — соперник обязательно это почувствует.

— Вас назначили исполняющим обязанности главного тренера за два месяца до конца регулярного чемпионата. Была ли надежда, что всё-таки удастся оказаться в восьмёрке?

— Каждый тренер будет в это верить, но чудес не бывает. Переделать хоккеистов сложно, особенно потерявших веру в себя и настроенных просто доигрывать сезон. Вроде бы есть старание, есть работа, но чего-то не хватало. Делали ставку и в этот промежуток на первое звено, говорили с ними. Однако они сыграли три важных для турнирного положения матча (с «Югрой» дома и на Дальнем Востоке) откровенно беззубо. Если уж лидеры не могут бросить в большинстве по воротам, это о чём-то говорит. В итоге мы вывели их из состава и дали дорогу нашим молодым ребятам.

— Пока вы сетуете только на нападение, но ведь были проблемы и в обороне. Вратарь Хенрик Карлссон не раз говорил в интервью, что нужно лучше чистить пятак.

— Да, это тоже одна из проблем. Сейчас над этим работаем на сборах, причем следим, чтобы и нападающие помогали защитникам. Опять же мало лидеров в обороне оказалось, которые стали бы примером. Разве что Максим Семёнов достаточно ровно провёл сезон. К тому же его отношение к работе, поведение в быту можно ставить в пример молодым хоккеистам. Даррен Диц хорошо начал сезон, но травма его подвела, после неё он не смог обрести прежнюю форму.

— В начале сезона руководство заявило о ставке на молодых хоккеистов, здесь можно поставить «галочку»?

— Конечно. Вспомните, сначала молодёжь у нас чаще всего подносила снаряды, так сказать, а затем тот же Кирилл Полохов стал заявлять о себе и получать больше игрового времени. У защитника Валерия Орехова большой прогресс за сезон, такое же ему светит и будущее, если не снизит к себе требований. Пусть они и не играли стабильно, что свойственно их возрасту, но большинство из них окрепло и возмужало.

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— Ваши слова о капитане «Барыса» Найджеле Доусе взбудоражили спортивную общественность.

— Найджел — хороший игрок, он тянет команду, показывает пример молодым хоккеистам. Много забивает, много людей приходит смотреть на его игру, и никто не умоляет его заслуг и вклада в успехи «Барыса». Если говорить об этом сезоне, то первую половину он провёл хорошо, а вот во второй части пошли микротравмы, и он не показал той игры, которую мы от него ждали.

— По ходу сезона «Барыс» обменял Мартена Сен-Пьера на Джеймса Райта. Можно ли сказать, что это неравноценная замена и Мартена не хватило в оставшейся части сезона?

— Вообще, сложно рассуждать, равноценная ли была это замена. Останься Сен-Пьер, а мы не войди в плей-офф, тоже бы рассуждали, что кого-то следовало бы убрать и брать кого-то взамен. Тут выход из сложившейся ситуации другой — когда серия поражений началась с конца ноября, всё зависело от того, сможет ли сама команда вновь найти свою игру.

— Давайте и о хорошем. Что осталось в памяти о Неделе Звёзд хоккея?

— Это праздник хоккея, когда просто получаешь удовольствие от этого мероприятия. Необычно, что в помощниках были девушки. У меня оказалась очень энергичная напарница. Дарья Миронова, ответственно подошла к работе, «строила» всех, хотела что-то новое привнести в игру, мне практически ничего не нужно было делать. В целом рад, что Астана всё сделала на уровне и все остались довольны.

— Каковы ваши ближайшие и перспективные планы?

— Далеко не заглядываю, сейчас самое главное хорошо подготовиться к чемпионату мира, чтобы вернуться в элитный дивизион.

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