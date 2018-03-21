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16:19 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный клуб «Торпедо» назначил Голубовского генеральным менеджером

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» ввел должность генерального менеджера и назначил на нее Яна Голубовского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

Решение об учреждении должности генерального менеджера было принято на заседании правления клуба, которое прошло 21 марта. «Круг задач и полномочий генерального менеджера понятен, он будет отвечать за спортивную стратегию развития клуба, в том числе работу тренерского штаба и комплектование состава, — прокомментировал назначение Голубовского председатель правления клуба Дмитрий Сватковский. — Такая система принята в большинстве клубов КХЛ, пора и “Торпедо” внедрить структуру управления, доказавшую свою эффективность».

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42-летний Голубовский является воспитанником новосибирского хоккея. Он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Детройта» и «Флориды», сыграв в общей сложности 56 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 8 очков (1 гол + 7 передач). В России Голубовский выступал за магнитогорский «Металлург», «Сибирь», «Северсталь» и СКА. После завершения карьеры хоккеиста Голубовский занимался селекционной работой в клубе НХЛ «Нью- Йорк Айлендерс», а также работал на управленческих должностях в шведских и австрийских клубах.

Правление поручило Голубовскому подготовить до 5 апреля предложения по спортивной структуре клуба, в том числе по формированию тренерского штаба на следующий сезон. Контракт главного тренера «Торпедо» Петериса Скудры рассчитан до 30 апреля. Скудра возглавляет нижегородский клуб с сезона-2013/14. Под его руководством «Торпедо» пять раз выходило в плей-офф, а в сезоне-2015/16 дошло до полуфинала Западной конференции.

В нынешнем сезоне «Торпедо» заняло пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф клуб уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 0−4 в серии.

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