Хоккейный клуб СКА стал вторым в Европе по посещаемости матчей в сезоне-2017/18
ТАСС, 21 марта.
ТАСС, 21 марта.
В среднем на матчах СКА присутствовало 11847 человек, что составляет 94,78% от вместимости «Ледового дворца» в
Матчи пермского «Молота-Прикамье» в среднем посещают 4031 человек, ангарского «Ермака» — 3862 человек.
Чемпионат Швейцарии является самым посещаемым. В среднем на матчи швейцарского первенства ходит 6833 человека. КХЛ является вторым турниром по посещаемости, на ее игры в среднем ходит 6234 человека.
Средняя посещаемость европейских клубов в сезоне-2017/18:
1. «Берн» (Швейцария) — 16371 человек.
2. СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 11847.
3. «Динамо» (Минск, Белоруссия) — 11738…
11. «Локомотив» (Ярославль, Россия) — 8139.
12. «Авангард» (Омск, Россия) — 7741…
16. «Спартак» (Москва, Россия) — 7493…
21. «Трактор» (Челябинск, Россия) — 7069…
24. «Сибирь» (Новосибирск, Россия) — 6931.
25. «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — 6850…
27. «Амур» (Хабаровск, Россия) — 6571…
29. «Ак Барс» (Казань, Россия) — 6584…
30. «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 6492…
89. «Молот-Прикамье» (Пермь, Россия) — 4031…
94. «Ермак» (Ангарск, Россия) — 3862.