В среднем на матчах СКА присутствовало 11847 человек, что составляет 94,78% от вместимости «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Самой посещаемой командой Европы 17 раз подряд стал швейцарский «Берн». В среднем на матчи швейцарской команды ходит 16371 человек. Третье место в списке занимает клуб КХЛ «Динамо» (Минск), на матчи которого в среднем приходит 11738 болельщиков.