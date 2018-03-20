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rfc_date, источник: Чемпионат.com

Ярославская шпана. Они не побоялись СКА

Эти парни не знают страха.

Источник: Чемпионат.com

Эти парни не знают страха.

Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней. Проводя, возможно, последний домашний матч сезона, «железнодорожники» не давали спуска чемпионам. За проявленный характер они заслужили хоровое скандирование «Молодцы!» от переполненной «Арены-2000». И что примечательно, дрались в основном молодые парни, среди которых был даже юниор-масочник. Кто же они?

Григорий Денисенко, 17 лет

Ярославская школа каждый год выпускает ряд добротных игроков, дорастающих впоследствии до сборной России, но потенциальных суперзвёзд среди них не было очень давно. Григорий Денисенко — как раз тот самый долгожданный ярославский Next One. Во всевозможных рейтингах ему отдаётся место в первом раунде, а то и в топ-15 предстоящего драфта НХЛ. В апреле он отправится в Челябинск на чемпионат мира в качестве лидера юниорской сборной. В конце концов, он стал всего вторым игроком 2000 г.р., который дебютировал в КХЛ в этом сезоне. Свой первый матч за основной состав «Локомотива» Денисенко провёл против СКА, выйдя, ни много ни мало, на месте Брендона Козуна в первом звене.

Впрочем, как и многие выпускники «Локомотива», родился Денисенко не в Ярославле. Вместе со своим старшим братом он начал заниматься хоккеем в родном Новосибирске, а потом они переехали в Тюмень, куда перебрался детский тренер Николая. И уже оттуда братьев Денисенко завербовали скауты «Локомотива», которые традиционно шерстят Россию и ближнее зарубежье на предмет хоккейных талантов. Тот же Егор Коршков в своё время проделал путь Новосибирск — Казахстан — Ярославль. А чего стоят примеры устькаменогорца Константина Руденко или киевлян Виталия Аникеенко и Даниила Собченко? История Денисенко для ярославского хоккея вполне типична.

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Пока Николай Денисенко пытается закрепиться в составе «Тороса», его младший брат не тушуется в битве с олимпийскими чемпионами. Это он чистейшим силовым приёмом против Николая Прохоркина начал тот массовый психоз, который не прекращался вплоть до финальной сирены. 17-летний Денисенко абсолютно по правилам «расколол» победителя Пхёнчхана, попутно наградив того рассечением. Спустя мгновение он принял бой от Виктора Тихонова, который бросился на юниора с кулаками. Для праворукого левого вингера, которого за позицию и привычку возиться с шайбой уже сравнивают с Артемием Панариным, это совершенно нетипичный поступок.

За два сезона МХЛ у него был один большой штраф, пара дисциплинарных «десяток», но в боях Денисенко-младший ранее замечен не был. Не царское это дело. Да только чтобы завоевать уважение Дмитрия Квартальнова, а вместе с тем и место в составе, недостаточно быть просто одарённым технарём, способным накрутить целую пятёрку. Нужно идти в любое пекло, что и сделал Денисенко накануне. Это вообще был лучший матч ярославского вундеркинда за «Локомотив»: 8 с лишним минут, 2 броска, 2 силовых приёма. Чем не повод дать парню провести полноценный матч в Санкт-Петербурге?

Александр Елесин, 22 года

В отличие от Денисенко, этого защитника вряд ли можно отнести к поцелованным богом. На драфт Александра Елесина не выставляли, в юниорские или молодёжные сборные не вызывали. Даже в «Локомотиве"-1996 было полно более талантливых ребят, начиная с Павла Красковского, заканчивая Иваном Проворовым. Михаил Сидоров, ныне играющий у Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе», тоже был в той команде и котировался выше Елесина. В этом сезоне Александр провёл в общей сложности 40 игр за «Локомотив», но путь его в основной состав ярославской команды был долгим и тернистым. Один сезон он провёл в ссылке в Рязани, другой в аренде в Хабаровске. Типичная, в общем-то, история для молодёжи «Локомотива». Да только далеко не все из подобной стажировки возвращались обратно. Кирилл Маслов, считавшийся более талантливым защитником, чем Елесин, так и завяз в болоте под названием Высшая лига.

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Впервые фамилию Елесина произнесли на федеральных каналах в начале декабря. Повод был более чем весомый. Александр стал автором самого быстрого гола в истории КХЛ, переписав на одну секунду достижение своего тёзки Радулова. Любопытно, что и тот, и другой отличились на льду «Уфа-Арены». В случае с Елесиным, выстрелившим аж от красной линии, пострадал великий канадский мученик Бен Скривенс.

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Кроме того, для 21-летнего, на тот момент, защитника эта шайба стала первой в КХЛ. Вторую он забросил в следующем же матче. В Елесине можно было разглядеть нового защитника-бомбардира, а то и вовсе наследника Александра Гуськова, но истинное предназначение этого парня кроется в другом. Сорвав в ярости нагрудник с Егора Рыкова, он показал, кто здесь батя.

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Участие в драке с гостями из Санкт-Петербурга — далеко не первое шоу нового разрушителя всея КХЛ. Два месяца назад он сцепился с Георгием Мишариным и нанёс опытному защитнику «Автомобилиста» несколько плотных ударов. Ещё раньше, в октябрьском матче с ЦСКА, он в первой же смене выключил Сергея Андронова. Капитан «армейцев» ушёл в раздевалку после плотного силового приёма и вернулся в игру только во втором периоде.

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Силовые акции Елесина не всегда проходят по правилам. Так, в игре с «Северсталью» он схлопотал 5+20 за атаку на Даниила Вовченко, но факт остаётся фактом: всего за один сезон молодой защитник завоевал репутацию игрока, с которым лишний раз никто связываться не захочет. И всё это при достаточно скромных габаритах! 181 см и 87 кг — это явно не параметры Терминатора. Так думали все жертвы Елесина.

Николай Коваленко, 19 лет

Пока над Андреем Коваленко нависла угроза уголовного дела за избиение арбитра, его старший сын получал удар за ударом от Вячеслава Войнова, который не понаслышке знает, что такое тюрьма. 18-летний Коваленко, в отличие от Елесина, в своём бою не победил, но держался достойно. А главное, не побоялся выйти один на один с олимпийским чемпионом. Несмотря на юный возраст, сын Русского Танка обладает крепким характером. Помимо драки с Войновым в матче № 4 он отметился сразу тремя силовыми приёмами. И это при том, что до отцовских габаритов ему ой как далеко.

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Николай Коваленко — один из трёх сыновей главы профсоюза КХЛ, чей свитер висит под сводами «Арены-2000». Родился он в американском городе Роли, где на тот момент выступал его отец. Интересно, что в 1999 году Андрей Коваленко сменил три клуба («Эдмонтон», «Филадельфия» и «Каролина»), но первый ребёнок в его семье родился, когда Русский Танк защищал цвета «Харрикейнз». Ну, а заниматься хоккеем наследник начал уже в России. Долгое время Николай тренировался в школе ЦСКА, но в 14 лет окончательно перебрался в город, где его отец дважды выигрывал чемпионат страны.

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Вчерашний матч со СКА стал для Коваленко-младшего третьим в этом плей-офф и всего пятым за основной состав «Локомотива». К главной команде Дмитрий Квартальнов начал подпускать юниора уже после олимпийской паузы, дав ему сыграть против ЦСКА и «Спартака». Однако со звёздами КХЛ Николай сыграл гораздо раньше, чем примерил свитер «Локомотива». Попав на Матч звёзд через Кубок Вызова, он стал его победителем и даже оформил дубль в одном из матчей! Ассистировали представителю хоккейной династии Кирилл Капризов и Брендон Козун. Неплохая компания, не правда ли?

Локомотив 1:4
(1:1, 0:3, 0:0)
СКА
20.03.2018, 19:30 Зрители: 8925 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Олег Знарок
Вратари
Александр Судницин Микко Коскинен
1-й период
06:41 Егор Коршков (Н. Черепанов)
Николай Прохоркин 08:12
Александр Барабанов (Ан. Зубарев, В. Шипачев) 18:58
2-й период
Илья Ковальчук (В. Гавриков, А. Барабанов) 26:19
Патрик Херсли 27:06
Виктор Тихонов (П. Торесен) 31:10
Виктор Тихонов (П. Торесен, Н. Прохоркин) 34:46
3-й период
43:09 Якуб Накладал
48:37 Стаффан Крунвалль
48:37 Григорий Денисенко
48:37 Григорий Денисенко
Виктор Тихонов 48:37
Виктор Тихонов 48:37
Вячеслав Войнов 52:58
56:17 Николай Коваленко
56:17 Денис Мосалев
Вячеслав Войнов 56:17
Илья Ковальчук 56:17
57:41 Якуб Накладал
57:41 Якуб Накладал
Виктор Тихонов 57:50
59:07 Даниил Апальков
59:07 Александр Елесин
59:07 Александр Елесин
Андрей Зубарев 59:07
Егор Рыков 59:07
Статистика
39 Штрафное время 29
3 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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