Новое соглашение рассчитано на один год. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне «Северсталь» сумела впервые с чемпионата-2012/13 пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв восьмое место в Западной конференции. В первом раунде череповецкий коллектив встретился со СКА, которому проиграл в четырёх матчах (0−4), два поражения были в овертайме.