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«Северсталь» подтвердила продление контракта с Гулявцевым
«Северсталь» подтвердила продление контракта с главным тренером Александром Гулявцевым.
«Северсталь» подтвердила продление контракта с главным тренером Александром Гулявцевым.
Новое соглашение рассчитано на один год. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В нынешнем сезоне «Северсталь» сумела впервые с чемпионата-2012/13 пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв восьмое место в Западной конференции. В первом раунде череповецкий коллектив встретился со СКА, которому проиграл в четырёх матчах (0−4), два поражения были в овертайме.