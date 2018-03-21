Какое будущее у «Авангарда»?
«СЭ» подводит итоги нынешнего сезона для омского клуба, вылетевшего из Кубка Гагарина в первом раунде, и рассуждает о перспективах «ястребов».
«СЭ» подводит итоги нынешнего сезона для омского клуба, вылетевшего из Кубка Гагарина в первом раунде, и рассуждает о перспективах «ястребов».
Если бы не очень яркая серия с «Салаватом», то сезон для «Авангарда» вполне можно было бы охарактеризовать как неудачный. Хотя команда долгое время шла в лидерах конференции. Внятная и толковая игра «ястребов» в
В концовке сезона мы
В нападении помощников из числа молодежи не нашлось, но время Антона Ковалева, Артема Манукяна, Никиты Самохвалова, Дмитрия Жукенова еще придет. В регулярке они моментами радовали. А там и еще более молодые парни подтянутся типа младшего брата Максима Казакова Кирилла, братьев Баданиных, Егора Сердюка, Сергея Яневского. И ведь пока еще строящаяся академия скоро уже будет введена в эксплуатацию, что должно серьезно увеличить приток юных талантов. Да и в
Мы увидели, что потолок команды достаточно высок. И с вернувшимися в строй травмированными при наличии все той же внятной игры с несколькими точечными усилениями при поддержке растущего молодняка — это
Естественно, это не могло не привести к изменениям в руководстве. Они назрели. Хотя болельщики требовали их еще пару лет назад. Мы пока ничего не знаем о том, какой из Максима Сушинского президент хоккейного клуба. Знаем только, что он построил успешный бизнес, что был замечательным игроком и неравнодушен к ставшему родным «Авангарду». В честь которого и назвал тот самый бизнес. Бизнес, в котором он терпелив, разумен и последователен. И если он перенесет эти качества в хоккей — все может получиться как надо. Потому что наследство ему досталось хорошее. Он не на развалины пришел — на вполне себе крепкое здание, которому требуется лишь небольшая перепланировка. Косметический ремонт. Доведение до ума имеющихся решений. Подобные вещи и приводят к основательности и последовательности. А последовательность — это именно то, чего «Авангарду» не хватало.
ХАЦЕЙ НАЗНАЧЕН МЕНЕДЖЕРОМ ПО ХОККЕЙНЫМ ОПЕРАЦИЯМ «АВАНГАРДА»
Как стало известно «СЭ», Евгений Хацей назначен менеджером по хоккейным операциям «Авангарда». Напомним, что три последних сезона он работал на должности генерального менеджера в «Югре».