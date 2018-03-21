Какое будущее у «Авангарда»?

Если бы не очень яркая серия с «Салаватом», то сезон для «Авангарда» вполне можно было бы охарактеризовать как неудачный. Хотя команда долгое время шла в лидерах конференции. Внятная и толковая игра «ястребов» в плей-офф отчасти скрасила тот факт, что в восточную восьмерку омичи заскочили на последней минуте. Скрасила настолько, что впечатление в целом осталось достаточно позитивное. Стыдиться точно нечего.

В концовке сезона мы наконец-то увидели тот «Авангард», который, собственно, и хотели бы видеть. Знающий, что ему делать и как. Играющий мощно и агрессивно. Использующий собственные таланты и возможности на полную катушку. Ищущий счастья не у своих ворот, что было в начале и середине сезона и совсем не радовало болельщиков, а у чужих. Делающий ставку на тех, кто готов играть в темповый агрессивный хоккей на высокой скорости. Не хватало, конечно, Юнаса Анелева и Виталия Меньшикова, выбывших из-за травм, зато мы посмотрели в серьезном деле на Илью Дервука и Евгения Назаркина, добротных, как оказалось, молодых защитников. А Максим Минеев еще в регулярке поражал потрясающе зрелой для его возраста игрой.

В нападении помощников из числа молодежи не нашлось, но время Антона Ковалева, Артема Манукяна, Никиты Самохвалова, Дмитрия Жукенова еще придет. В регулярке они моментами радовали. А там и еще более молодые парни подтянутся типа младшего брата Максима Казакова Кирилла, братьев Баданиных, Егора Сердюка, Сергея Яневского. И ведь пока еще строящаяся академия скоро уже будет введена в эксплуатацию, что должно серьезно увеличить приток юных талантов. Да и в целом-то — костяк довольно молод. Илье Михееву, Кириллу Семенову и Семену Кошелеву нет и 24 лет, Юхану Сундстрему, показавшему в плей-офф свой серьезный потенциал, — 26. Егору Мартынову, Максиму Березину и Андре Петерссону — по 27, а за 30 — только Евгению Медведеву, Александру Пережогину, Чеду Рау, Николаю Лемтюгову и Тедди Перселлу, и на следующий сезон в команде останутся не все.

Мы увидели, что потолок команды достаточно высок. И с вернувшимися в строй травмированными при наличии все той же внятной игры с несколькими точечными усилениями при поддержке растущего молодняка — это по-прежнему один из сильнейших клубов «Востока». Мы это и так знали все четыре последних года. Но никак не могли разглядеть. То из-за сомнительных кадровых решений, то из-за пертурбаций в подборе тренеров. Герману Титову понадобилось два месяца, чтобы не то что доказать это, но хотя бы показать, как могло бы быть.

Естественно, это не могло не привести к изменениям в руководстве. Они назрели. Хотя болельщики требовали их еще пару лет назад. Мы пока ничего не знаем о том, какой из Максима Сушинского президент хоккейного клуба. Знаем только, что он построил успешный бизнес, что был замечательным игроком и неравнодушен к ставшему родным «Авангарду». В честь которого и назвал тот самый бизнес. Бизнес, в котором он терпелив, разумен и последователен. И если он перенесет эти качества в хоккей — все может получиться как надо. Потому что наследство ему досталось хорошее. Он не на развалины пришел — на вполне себе крепкое здание, которому требуется лишь небольшая перепланировка. Косметический ремонт. Доведение до ума имеющихся решений. Подобные вещи и приводят к основательности и последовательности. А последовательность — это именно то, чего «Авангарду» не хватало.

ХАЦЕЙ НАЗНАЧЕН МЕНЕДЖЕРОМ ПО ХОККЕЙНЫМ ОПЕРАЦИЯМ «АВАНГАРДА»