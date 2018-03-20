ЦСКА и СКА приблизились к полуфиналу Кубка Гагарина
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Московский ЦСКА и петербургский СКА одержали третьи победы в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Московский ЦСКА и петербургский СКА одержали третьи победы в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Во вторник ЦСКА в Финляндии выиграл у местного «Йокерита» — 2:1. Счет в серии до четырех побед в этой паре стал 3:1 в пользу московского клуба. Следующий матч пройдет 22 марта в Москве. В случае победы российский клуб завоюет путевку в полуфинал Кубка Гагарина (финал Западной конференции).
В свою очередь, СКА со счетом 4:1 в Ярославле выиграл у местного «Локомотива». Счет в серии в этой паре — 3−1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 22 марта в Петербурге.
В парах Восточной конференции положение дел в сериях выглядит следующим образом: «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2−1, «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 2−1.