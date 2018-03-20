ЦСКА и СКА приблизились к полуфиналу Кубка Гагарина

Во вторник ЦСКА в Финляндии выиграл у местного «Йокерита» — 2:1. Счет в серии до четырех побед в этой паре стал 3:1 в пользу московского клуба. Следующий матч пройдет 22 марта в Москве. В случае победы российский клуб завоюет путевку в полуфинал Кубка Гагарина (финал Западной конференции).

В свою очередь, СКА со счетом 4:1 в Ярославле выиграл у местного «Локомотива». Счет в серии в этой паре — 3−1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 22 марта в Петербурге.