17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
«Локомотив» вчистую проиграл СКА (1:4), но не захотел уступать в драках.
«Локомотив» вчистую проиграл СКА (1:4), но не захотел уступать в драках.
Поздно вечером после третьей игры я встретился с форвардом СКА Ильей Каблуковым, и он честно признался, что лично у него силы на исходе.
— Тяжело эмоционально, — вздыхал он. — Стараешься переключаться, но все равно тяжело. Уже выходишь на автомате.
Я прекрасно понимал Илью. Сыграть в одном сезоне длинный турнир в России, превратится из запасного в Корее в игрока основного состава, а также провести одну встречу в форме «Спартака». Вряд ли
Накануне в одной из социальных сетей ярославского клуба были выложены скрины разных моментов, якобы доказывающих, как арбитры симпатизируют сопернику. Одну из картинок, где было шесть игроков СКА на площадке, я послал главному арбитру Алексею Анисимову — и он моментально перезвонил, пораженный увиденным.
— Зачем такое делают, я не понимаю, — возмущался он. — Почему все хотят свалить на арбитров? И по поводу картинки. Вы посчитайте, сколько игроков «Локомотива» на площадке.
Я пригляделся. Их было шесть. Анисимов бросил трубку. Надеюсь, он понял, что это не мои картинки.
Интересно, а будут ли такие кадры после матча номер четыре? Наверняка, нет. Арбитры отменили взятие ворот «Локомотива», разглядев игру, высокоподнятой клюшкой. Они не мешали матчу, а просто смотрели, как ярославцы не могут забить и пропускают контратаки.
ЗРИТЕЛИ ПОТЯНУЛИСЬ К ВЫХОДУ ПРИ СЧЕТЕ 1:4
Между третьей и четвертой шайбой я спустился на первый этаж арены купить кофе. Внезапно увидел, как люди устремились к выходу. Испугался, думал, что матч прервали, а ведь точно было минут шесть до конца. Оказалось, что ярославцы побежали со стадиона, когда счет стал — 1:4. Я к этому отношусь спокойно. Если купил билет, то можешь уйти хоть когда. И я бы, возможно, ушел, а остался, если бы чувствовал, что игроки способны на подвиг.
Но ничего этого не было. Ярославская команда пропускала, Дмитрий Квартальнов уже окончательно успокоился и не метался по скамейке. Даже
— Это конец.
А ведь шансы на успех были. Егор Коршков в начале игры подставил клюшку под бросок Никиты Черепанова и открыл счет. Нет ничего интересней, чем смотреть на то, как СКА старается отыграться. Просто если они затянут серию с «Локомотивом», то к финалу просто будут выжаты до дна. А восточный клуб все равно не будет подарком.
СИЛОВОЙ ДЕНИСЕНКО ПОРОДИЛ МАССОВЫЕ ДРАКИ
Но заброшенные шайбы СКА давались слишком легко. Хотя должно же было у них
Но вдруг включился в борьбу Виктор Тихонов. Мы об этом весьма талантливом форварде в последнее время вспоминали редко, но иногда он начинает показывать свой уровень, который позволял ему
Две шайбы были очень красивыми, а первая (третья в игре) была в духе Северной Америки. Проход по флангу, шикарный кистевой, когда вратарь даже не понимает, что шайба уже в сетке и старается увидеть момент броска.
— У моей жены сегодня день рождения и она попросила забить, — говорил Тихонов. — Получилось даже дважды отличиться.
В конце он даже подрался с уверенным в себе Григорием Денисенко, который эффектно встретил Николая Прохоркина. Жена Виктора интересуется смешанными единоборствами. Наверняка она попросила и подраться. Этот силовой прием спровоцировал настоящую бойню.
Буквально каждое следующее столкновение порождало волну неконтролируемого насилия. Обычно спокойный Войнов проверил на прочность 19-летнего Коваленко, Ковальчук после долгих разговоров сцепился с Мосалевым, который борцовским приемом пытался уложить его на лед.
Две минуты спустя Апальков подрался с Зубаревым, а Елесин буквально избил Рыкова. По давней североамериканской традиции подопечные Квартальнова драками решили показать СКА, что проиграли матч, но не серию.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Ярославля.
|Дмитрий Квартальнов
|Олег Знарок
|Александр Судницин
|Микко Коскинен
|1-й период
|06:41
|Егор Коршков (Н. Черепанов)
|Николай Прохоркин
|08:12
|Александр Барабанов (Ан. Зубарев, В. Шипачев)
|18:58
|2-й период
|Илья Ковальчук (В. Гавриков, А. Барабанов)
|26:19
|Патрик Херсли
|27:06
|Виктор Тихонов (П. Торесен)
|31:10
|Виктор Тихонов (П. Торесен, Н. Прохоркин)
|34:46
|3-й период
|43:09
|Якуб Накладал
|48:37
|Григорий Денисенко
|48:37
|Григорий Денисенко
|48:37
|Стаффан Крунвалль
|Виктор Тихонов
|48:37
|Виктор Тихонов
|48:37
|Вячеслав Войнов
|52:58
|56:17
|Денис Мосалев
|56:17
|Николай Коваленко
|Илья Ковальчук
|56:17
|Вячеслав Войнов
|56:17
|57:41
|Якуб Накладал
|Виктор Тихонов
|57:50
|59:07
|Даниил Апальков
|59:07
|Александр Елесин
|Андрей Зубарев
|59:07
|Егор Рыков
|59:07
|59:41
|Якуб Накладал
|Овертайм
|60:00
|Александр Елесин
|39
|Штрафное время
|29
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)