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20 марта, источник: Спорт-Экспресс

17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов

«Локомотив» вчистую проиграл СКА (1:4), но не захотел уступать в драках.

Источник: ХК "Локомотив"

Поздно вечером после третьей игры я встретился с форвардом СКА Ильей Каблуковым, и он честно признался, что лично у него силы на исходе.

— Тяжело эмоционально, — вздыхал он. — Стараешься переключаться, но все равно тяжело. Уже выходишь на автомате. Что-то делаешь, потом, конечно, полегче становится, когда втянешься, но все равно тяжело.

Я прекрасно понимал Илью. Сыграть в одном сезоне длинный турнир в России, превратится из запасного в Корее в игрока основного состава, а также провести одну встречу в форме «Спартака». Вряд ли кто-то сталкивался с такой нагрузкой. Плей-офф важен, но откуда еще брать силы? Но даже на автомате такой СКА превосходит «Локомотив».

Накануне в одной из социальных сетей ярославского клуба были выложены скрины разных моментов, якобы доказывающих, как арбитры симпатизируют сопернику. Одну из картинок, где было шесть игроков СКА на площадке, я послал главному арбитру Алексею Анисимову — и он моментально перезвонил, пораженный увиденным.

— Зачем такое делают, я не понимаю, — возмущался он. — Почему все хотят свалить на арбитров? И по поводу картинки. Вы посчитайте, сколько игроков «Локомотива» на площадке.

Я пригляделся. Их было шесть. Анисимов бросил трубку. Надеюсь, он понял, что это не мои картинки.

Интересно, а будут ли такие кадры после матча номер четыре? Наверняка, нет. Арбитры отменили взятие ворот «Локомотива», разглядев игру, высокоподнятой клюшкой. Они не мешали матчу, а просто смотрели, как ярославцы не могут забить и пропускают контратаки.

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ЗРИТЕЛИ ПОТЯНУЛИСЬ К ВЫХОДУ ПРИ СЧЕТЕ 1:4

Между третьей и четвертой шайбой я спустился на первый этаж арены купить кофе. Внезапно увидел, как люди устремились к выходу. Испугался, думал, что матч прервали, а ведь точно было минут шесть до конца. Оказалось, что ярославцы побежали со стадиона, когда счет стал — 1:4. Я к этому отношусь спокойно. Если купил билет, то можешь уйти хоть когда. И я бы, возможно, ушел, а остался, если бы чувствовал, что игроки способны на подвиг.

Но ничего этого не было. Ярославская команда пропускала, Дмитрий Квартальнов уже окончательно успокоился и не метался по скамейке. Даже пресс-атташе клуба Владимир Малков во втором перерыве разводил руками:

— Это конец.

А ведь шансы на успех были. Егор Коршков в начале игры подставил клюшку под бросок Никиты Черепанова и открыл счет. Нет ничего интересней, чем смотреть на то, как СКА старается отыграться. Просто если они затянут серию с «Локомотивом», то к финалу просто будут выжаты до дна. А восточный клуб все равно не будет подарком.

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СИЛОВОЙ ДЕНИСЕНКО ПОРОДИЛ МАССОВЫЕ ДРАКИ

Но заброшенные шайбы СКА давались слишком легко. Хотя должно же было у них что-то надломиться, особенно если вспомнить, что Сергей Плотников получил двухматчевую дисквалификацию и смотрел на игру с трибуны. У ярославцев же все были здоровы.

Но вдруг включился в борьбу Виктор Тихонов. Мы об этом весьма талантливом форварде в последнее время вспоминали редко, но иногда он начинает показывать свой уровень, который позволял ему когда-то выступать в НХЛ.

Две шайбы были очень красивыми, а первая (третья в игре) была в духе Северной Америки. Проход по флангу, шикарный кистевой, когда вратарь даже не понимает, что шайба уже в сетке и старается увидеть момент броска.

— У моей жены сегодня день рождения и она попросила забить, — говорил Тихонов. — Получилось даже дважды отличиться.

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В конце он даже подрался с уверенным в себе Григорием Денисенко, который эффектно встретил Николая Прохоркина. Жена Виктора интересуется смешанными единоборствами. Наверняка она попросила и подраться. Этот силовой прием спровоцировал настоящую бойню.

Буквально каждое следующее столкновение порождало волну неконтролируемого насилия. Обычно спокойный Войнов проверил на прочность 19-летнего Коваленко, Ковальчук после долгих разговоров сцепился с Мосалевым, который борцовским приемом пытался уложить его на лед.

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Две минуты спустя Апальков подрался с Зубаревым, а Елесин буквально избил Рыкова. По давней североамериканской традиции подопечные Квартальнова драками решили показать СКА, что проиграли матч, но не серию.

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Алексей ШЕВЧЕНКО
из Ярославля.

Локомотив 1:4
(1:1, 0:3, 0:0)
СКА
20.03.2018, 19:30 Зрители: 8925 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Олег Знарок
Вратари
Александр Судницин Микко Коскинен
1-й период
06:41 Егор Коршков (Н. Черепанов)
Николай Прохоркин 08:12
Александр Барабанов (Ан. Зубарев, В. Шипачев) 18:58
2-й период
Илья Ковальчук (В. Гавриков, А. Барабанов) 26:19
Патрик Херсли 27:06
Виктор Тихонов (П. Торесен) 31:10
Виктор Тихонов (П. Торесен, Н. Прохоркин) 34:46
3-й период
43:09 Якуб Накладал
48:37 Григорий Денисенко
48:37 Григорий Денисенко
48:37 Стаффан Крунвалль
Виктор Тихонов 48:37
Виктор Тихонов 48:37
Вячеслав Войнов 52:58
56:17 Денис Мосалев
56:17 Николай Коваленко
Илья Ковальчук 56:17
Вячеслав Войнов 56:17
57:41 Якуб Накладал
Виктор Тихонов 57:50
59:07 Даниил Апальков
59:07 Александр Елесин
Андрей Зубарев 59:07
Егор Рыков 59:07
59:41 Якуб Накладал
Овертайм
60:00 Александр Елесин
Статистика
39 Штрафное время 29
3 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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