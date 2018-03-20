17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов

Источник: ХК "Локомотив"

Поздно вечером после третьей игры я встретился с форвардом СКА Ильей Каблуковым, и он честно признался, что лично у него силы на исходе.

— Тяжело эмоционально, — вздыхал он. — Стараешься переключаться, но все равно тяжело. Уже выходишь на автомате. Что-то делаешь, потом, конечно, полегче становится, когда втянешься, но все равно тяжело.

Я прекрасно понимал Илью. Сыграть в одном сезоне длинный турнир в России, превратится из запасного в Корее в игрока основного состава, а также провести одну встречу в форме «Спартака». Вряд ли кто-то сталкивался с такой нагрузкой. Плей-офф важен, но откуда еще брать силы? Но даже на автомате такой СКА превосходит «Локомотив».

Накануне в одной из социальных сетей ярославского клуба были выложены скрины разных моментов, якобы доказывающих, как арбитры симпатизируют сопернику. Одну из картинок, где было шесть игроков СКА на площадке, я послал главному арбитру Алексею Анисимову — и он моментально перезвонил, пораженный увиденным.

— Зачем такое делают, я не понимаю, — возмущался он. — Почему все хотят свалить на арбитров? И по поводу картинки. Вы посчитайте, сколько игроков «Локомотива» на площадке.

Я пригляделся. Их было шесть. Анисимов бросил трубку. Надеюсь, он понял, что это не мои картинки.

Интересно, а будут ли такие кадры после матча номер четыре? Наверняка, нет. Арбитры отменили взятие ворот «Локомотива», разглядев игру, высокоподнятой клюшкой. Они не мешали матчу, а просто смотрели, как ярославцы не могут забить и пропускают контратаки.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_477441e0c85616a07cbd730a2e0510ff_hd/q514633/7a22075cf1fa403183f21474045fba09/4677248849?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЗРИТЕЛИ ПОТЯНУЛИСЬ К ВЫХОДУ ПРИ СЧЕТЕ 1:4

Между третьей и четвертой шайбой я спустился на первый этаж арены купить кофе. Внезапно увидел, как люди устремились к выходу. Испугался, думал, что матч прервали, а ведь точно было минут шесть до конца. Оказалось, что ярославцы побежали со стадиона, когда счет стал — 1:4. Я к этому отношусь спокойно. Если купил билет, то можешь уйти хоть когда. И я бы, возможно, ушел, а остался, если бы чувствовал, что игроки способны на подвиг.

Но ничего этого не было. Ярославская команда пропускала, Дмитрий Квартальнов уже окончательно успокоился и не метался по скамейке. Даже пресс-атташе клуба Владимир Малков во втором перерыве разводил руками:

— Это конец.

А ведь шансы на успех были. Егор Коршков в начале игры подставил клюшку под бросок Никиты Черепанова и открыл счет. Нет ничего интересней, чем смотреть на то, как СКА старается отыграться. Просто если они затянут серию с «Локомотивом», то к финалу просто будут выжаты до дна. А восточный клуб все равно не будет подарком.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b1126c6e3d831afbef1545c7c1e4b8ee_hd/q514641/339686395fd844b47a890967cebb90c7/4677248892?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

СИЛОВОЙ ДЕНИСЕНКО ПОРОДИЛ МАССОВЫЕ ДРАКИ

Но заброшенные шайбы СКА давались слишком легко. Хотя должно же было у них что-то надломиться, особенно если вспомнить, что Сергей Плотников получил двухматчевую дисквалификацию и смотрел на игру с трибуны. У ярославцев же все были здоровы.

Но вдруг включился в борьбу Виктор Тихонов. Мы об этом весьма талантливом форварде в последнее время вспоминали редко, но иногда он начинает показывать свой уровень, который позволял ему когда-то выступать в НХЛ.

Две шайбы были очень красивыми, а первая (третья в игре) была в духе Северной Америки. Проход по флангу, шикарный кистевой, когда вратарь даже не понимает, что шайба уже в сетке и старается увидеть момент броска.

— У моей жены сегодня день рождения и она попросила забить, — говорил Тихонов. — Получилось даже дважды отличиться.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_15904fe5001b04a59deb90efeccc6f2a_hd/q514673/3fe12d3f90d88cd5f24ba68c3d30a397/4677248931?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце он даже подрался с уверенным в себе Григорием Денисенко, который эффектно встретил Николая Прохоркина. Жена Виктора интересуется смешанными единоборствами. Наверняка она попросила и подраться. Этот силовой прием спровоцировал настоящую бойню.

Буквально каждое следующее столкновение порождало волну неконтролируемого насилия. Обычно спокойный Войнов проверил на прочность 19-летнего Коваленко, Ковальчук после долгих разговоров сцепился с Мосалевым, который борцовским приемом пытался уложить его на лед.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8d11efe0365a6876f611e7f4cc224748_hd/q514693/c876e398b6fe05e9aafccf2870007879/4677248946?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Две минуты спустя Апальков подрался с Зубаревым, а Елесин буквально избил Рыкова. По давней североамериканской традиции подопечные Квартальнова драками решили показать СКА, что проиграли матч, но не серию.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9583e5c761e86249c02a844c72750723_hd/q514705/ceb45f219f7027ad7b2ff00b5756d1e3/4677248960?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.