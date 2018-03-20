Загнанная «Магнитка» и невероятный камбэк в Челябинске

Источник: ХК "Металлург" (Магнитогорск)

ЗАКОНОМЕРНАЯ ПОБЕДА «АК БАРСА»

После выездного поражения во второй встрече «Магнитка» в домашних стенах, казалось бы, преобразилась. Команда Виктора Козлова диктовала свои условия казанцам на протяжении всего стартового периода и закончила его с огромным перевесом по броскам в створ ворот (15−5).

Быстрый гол «Ак Барса», заброшенный Секачем на 51-й секунде, абсолютно не вытекал из логики развития событий на площадке, и уральцы это очень быстро доказали. Главный голеадор «Магнитки» Мозякин умело воспользовался вторым большинством хозяев в матче и поразил ворота Галимова точным броском со своей коронной позиции. Пусть, и не без помощи рикошета.

Во втором периоде сценарий встречи кардинально поменялся. Две быстрых шайбы Ландера и Ткачева с интервалом менее чем в полторы минуты вновь вывели вперед «Ак Барс» и заставили хозяев начинать все с нуля. Отыграться со счета 1:3 команде Виктора Козлова не помогла и замена Кошечкина на Самсонова.

Хоккей КХЛ 2017-2018 1/2 финала конференций, 20.03.2018, 17:00 Металлург Мг 2 Ак Барс 5

Временами создавалось ощущение, что все свои силы магнитогорцы оставили в первом периоде и запаса прочности им хватило лишь на 20 минут. Второй гол в формате «5 на 4» в исполнении Осалы дал хозяевам надежду на спасение, но и его для итоговой победы оказалось недостаточно.

Вместо штурма в заключительной трети матча магнитогорцы получили еще две шайбы в собственные ворота и окончательно капитулировали. Тимкин и Пивцакин не раз пытались вывести из себя игроков соперника и завести партнеров по команде, но и этого сделать им не удалось.

«Ак Барс» добился уверенной победы на классе со счетом 5:2 и умело воспользовался розыгрышем большинства. В нужное время казанцы включили пятую скорость и нокаутировали уральцев. У хоккеистов «Магнитки» такого же тумблера в арсенале не нашлось. Гости без особых проблем связали по руках и ногам тройку Коваржа и не позволили ей свободно владеть шайбой.

Защитники «Ак Барса» умело отодвинули игру от своих ворот к бортам и не позволили уральцам выиграть собственный пятачок. Не без проблем магнитогорцы проходили и среднюю зону, где казанцы действовали очень плотно и вязко. Играть вторым номером и сохранять победный счет команде Зинэтулы Билялетдинова гораздо сподручней. Это она в очередной раз и доказала в третьем матче серии с «Металлургом».

Тренеру загнанной в угол «Магнитки» Виктору Козлову предстоящей ночью придется серьезно поломать голову над тем, за счет чего можно будет переломить серию с казанцами. Рассчитывать лишь на большинство в плей-офф — слишком большая роскошь.

УФИМЦЕВ СПАС ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГАГАРИНА

После двух не самых ярких и зрелищных встреч в Уфе, мало кто ожидал искрометной игры на встречных курсах и в Челябинске. Хоккеисты «Трактора» по-хозяйски начали домашний матч и доминировали на протяжении всего стартового периода. Не сказать, что уральцы бежали вперед с шашками наголо, но угроз у ворот Скривенса создали предостаточно. Голкипер гостей не сплоховал и отразил все 15 бросков.

Опасные моменты в атаке у уфимцев в основном создавало легионерское звено во главе с Умарком. Остальные пятерки «Салавата» действовали предельно осторожно и старались не портачить на рубежах синих линий. Вероятно, такова была установка на игру от Эркки Вестерлунда. Не смог из-за травмы сыграть в родном Челябинске форвард гостей Зубов, отличившийся в первой встрече серии. Освободившееся место в составе занял свеженький Юньков, которому и суждено было стать главным героем встречи.

Массивная осада ворот Скривенса продолжилась и во втором периоде. «Трактор» заработал первое большинство в матче и успешно его использовал. Большинство в нынешнем плей-офф — главное оружие команды Анвара Гатиятулина. Челябинцы имеют практически 35-процентный результат реализации лишнего игрока. Что и доказали в третьем матче с «Салаватом». Скривенс не смог справиться с добиванием настойчивого Кручинина.

Хоккей КХЛ 2017-2018 1/2 финала конференций, 20.03.2018, 17:00 Трактор 2 Салават Юлаев 3

Именно Кручинин на пару с Кравцовым организовали и второй гол «Трактора», ассистировав Шарову. Четвертое звено уральцев пока лучшее по статистике в плей-офф (10 шайб) в своей команде. Шаров и партнеры на протяжении третьего матча с уфимцами большую часть времени провели в зоне соперника и создали множество опасных моментов. Анвар Гатиятулин не боится доверять молодым игрокам, а они его не подводят и смотрятся как минимум не хуже первого-легионерского звена (Гюнге — Щехура — Виделль).

«Салавату» удалось переломить ход встречи на старте заключительного двадцатиминутного отрезка и менее чем за три минуты восстановить паритет. Сначала Юньков удачно сыграл на добивании после шикарного сольного прохода Майорова, а затем Умарк в большинстве с острейшего угла нашел щелочку над плечом у Францоуза.

Юнькову же и суждено было стать главным героем встречи. Опытный уфимец, дважды поднимавший над головой Кубок Гагарина и сыгравший в нынешнем нокаут-раунде лишь в одном матче с «Авангардом», стал главным джокером в карточной колоде Эркки Вестерлунда. Центрфорвард «Салавата» организовал шикарный дубль, перевернул ход противостояния и позволил башкирской команде впервые повести в счете.

Стоит отметить, что две шайбы из трех гости забросили с пятачка. Именно напористости им и не хватало в первые сорок минут встречи. Пробить Францоуза с прямых бросков в нынешнем плей-офф — задача не из легких. Возможно, именно об этом сказал хоккеистам уфимского клуба во втором перерыве Эркка Вестерлунд.