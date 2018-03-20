Загнанная «Магнитка» и невероятный камбэк в Челябинске
Обзор матчей Кубка Гагарина на «Востоке».
Обзор матчей Кубка Гагарина на «Востоке».
ЗАКОНОМЕРНАЯ ПОБЕДА «АК БАРСА»
После выездного поражения во второй встрече «Магнитка» в домашних стенах, казалось бы, преобразилась. Команда Виктора Козлова диктовала свои условия казанцам на протяжении всего стартового периода и закончила его с огромным перевесом по броскам в створ ворот (15−5).
Быстрый гол «Ак Барса», заброшенный Секачем на 51-й секунде, абсолютно не вытекал из логики развития событий на площадке, и уральцы это очень быстро доказали. Главный голеадор «Магнитки» Мозякин умело воспользовался вторым большинством хозяев в матче и поразил ворота Галимова точным броском со своей коронной позиции. Пусть, и не без помощи рикошета.
Во втором периоде сценарий встречи кардинально поменялся. Две быстрых шайбы Ландера и Ткачева с интервалом менее чем в полторы минуты вновь вывели вперед «Ак Барс» и заставили хозяев начинать все с нуля. Отыграться со счета 1:3 команде Виктора Козлова не помогла и замена Кошечкина на Самсонова.
Временами создавалось ощущение, что все свои силы магнитогорцы оставили в первом периоде и запаса прочности им хватило лишь на 20 минут. Второй гол в формате «5 на 4» в исполнении Осалы дал хозяевам надежду на спасение, но и его для итоговой победы оказалось недостаточно.
Вместо штурма в заключительной трети матча магнитогорцы получили еще две шайбы в собственные ворота и окончательно капитулировали. Тимкин и Пивцакин не раз пытались вывести из себя игроков соперника и завести партнеров по команде, но и этого сделать им не удалось.
«Ак Барс» добился уверенной победы на классе со счетом 5:2 и умело воспользовался розыгрышем большинства. В нужное время казанцы включили пятую скорость и нокаутировали уральцев. У хоккеистов «Магнитки» такого же тумблера в арсенале не нашлось. Гости без особых проблем связали по руках и ногам тройку Коваржа и не позволили ей свободно владеть шайбой.
Защитники «Ак Барса» умело отодвинули игру от своих ворот к бортам и не позволили уральцам выиграть собственный пятачок. Не без проблем магнитогорцы проходили и среднюю зону, где казанцы действовали очень плотно и вязко. Играть вторым номером и сохранять победный счет команде Зинэтулы Билялетдинова гораздо сподручней. Это она в очередной раз и доказала в третьем матче серии с «Металлургом».
Тренеру загнанной в угол «Магнитки» Виктору Козлову предстоящей ночью придется серьезно поломать голову над тем, за счет чего можно будет переломить серию с казанцами. Рассчитывать лишь на большинство в
УФИМЦЕВ СПАС ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГАГАРИНА
После двух не самых ярких и зрелищных встреч в Уфе, мало кто ожидал искрометной игры на встречных курсах и в Челябинске. Хоккеисты «Трактора»
Опасные моменты в атаке у уфимцев в основном создавало легионерское звено во главе с Умарком. Остальные пятерки «Салавата» действовали предельно осторожно и старались не портачить на рубежах синих линий. Вероятно, такова была установка на игру от Эркки Вестерлунда. Не смог
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Юнькову же и суждено было стать главным героем встречи. Опытный уфимец, дважды поднимавший над головой Кубок Гагарина и сыгравший в нынешнем
Стоит отметить, что две шайбы из трех гости забросили с пятачка. Именно напористости им и не хватало в первые сорок минут встречи. Пробить Францоуза с прямых бросков в нынешнем
«Салават» сумел удержать победный счет и сохранил преимущество в одну шайбу. А вот хоккеистам «Трактора» не хватило концентрации. Слишком рано они поверили в победу, за что и поплатились. Если в ответной встрече команда Вестерлунда вновь сумеет добиться виктории, шансов на выход в финал «Востока» у челябинцев практически не останется.