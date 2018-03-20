«Северсталь» договорилась о продлении соглашения с тренером Гулявцевым

«Договоренность с Александром Вячеславовичем о контракте на один год у нас есть. Осталось уладить технические вопросы, — сказал Зелепукин. — Остальные вопросы, связанные с игроками, мы решим после того, как поговорим с ним о том, как он видит команду».
Гулявцев возглавил «Северсталь» в 2016 году. При нем клуб впервые вышел в плей-офф с 2013 года, заняв восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф «Северсталь» в четырех матчах уступила действующему обладателю Кубка Гагарина СКА.
Ранее Гулявцев тренировал пермский «Молот-Прикамье» и по итогам сезона-2013/14 был признан лучшим тренером Высшей хоккейной лиги.