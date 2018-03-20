Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Йокерит» — ЦСКА: матч пропустит форвард «армейцев» Шумаков
Стали известны составы финского «Йокерита» и московского ЦСКА на четвёртый матч серии
Стали известны составы финского «Йокерита» и московского ЦСКА на четвёртый матч серии
«Йокерит»:
Рямё (Запольски);
Риссанен — Лепистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес;
Кивистё — Мяки, Толванен — О́Нилл — Н. Йенсен;
Виртанен — Лауридсен, Иконен — Норман — Палола;
Хухтала — Ниеми — Эмбрих.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Робинсон, Ничушкин — Попов — Григоренко;
Нестеров — Марченко, Любимов — Шалунов — Капризов;
Пашнин — Науменков, Телегин — Андронов — Петров;
Блажиевский, Попугаев, Жарков — Скотт — Плэтт.