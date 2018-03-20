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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Йокерит» — ЦСКА: матч пропустит форвард «армейцев» Шумаков

Стали известны составы финского «Йокерита» и московского ЦСКА на четвёртый матч серии плей-офф (1−2). Матч пропускает форвард «армейцев» Сергей Шумаков, получивший травму в прошлой игре.

«Йокерит»:

Рямё (Запольски);
Риссанен — Лепистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес;
Кивистё — Мяки, Толванен — О́Нилл — Н. Йенсен;
Виртанен — Лауридсен, Иконен — Норман — Палола;
Хухтала — Ниеми — Эмбрих.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Робинсон, Ничушкин — Попов — Григоренко;
Нестеров — Марченко, Любимов — Шалунов — Капризов;
Пашнин — Науменков, Телегин — Андронов — Петров;
Блажиевский, Попугаев, Жарков — Скотт — Плэтт.

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