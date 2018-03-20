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16:04 (мск), источник: Nakanune.ru

5−7 человек покинет команду: планы ХК «Автомобилист» на новый сезон

В новом сезоне ХК «Автомобилист» ждут перемены. Как сообщил директор клуба Максим Рябков, 5−7 спортсменов покинут команду в будущем сезоне, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: РИА "Новости"

Также ожидается, что бюджет команды будет пересмотрен, а о том, кто будет назначен новым главным тренером клуба, станет известно только после 30 апреля.

Президент хоккейного клуба Андрей Козицин заверил, что официальная информация об этом появится ближе в маю.

На сегодняшний день в более масштабных изменениях клуб не нуждается.

Напомним, что в сезоне 2017/18 команда автомобилист показала лучший за всю историю клуба результат. Команда заняла 4-е место из 14-ти в Континентальной хоккейной лиге.

«То, что мы обещали перед началом сезона, мы выполнили. Мы сыграли достойно, нам не стыдно за результат. Я надеюсь, что наша команда не разочаровала болельщиков», поделился Андрей Козицин.

Отметим, что в прошлом сезоне «Автомобилист» занял 21−22 место, в нынешнем сезоне в общем зачёте КХЛ екатеринбургский клуб стал 9-м, за год улучшив свой показатель на 12 строк в таблице.

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