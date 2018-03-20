5−7 человек покинет команду: планы ХК «Автомобилист» на новый сезон

Источник: РИА "Новости"

Также ожидается, что бюджет команды будет пересмотрен, а о том, кто будет назначен новым главным тренером клуба, станет известно только после 30 апреля.

Президент хоккейного клуба Андрей Козицин заверил, что официальная информация об этом появится ближе в маю.

На сегодняшний день в более масштабных изменениях клуб не нуждается.

Напомним, что в сезоне 2017/18 команда автомобилист показала лучший за всю историю клуба результат. Команда заняла 4-е место из 14-ти в Континентальной хоккейной лиге.

«То, что мы обещали перед началом сезона, мы выполнили. Мы сыграли достойно, нам не стыдно за результат. Я надеюсь, что наша команда не разочаровала болельщиков», поделился Андрей Козицин.