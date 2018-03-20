В «Барысе» прокомментировали информацию об отъезде Найджела Доуса из Астаны
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Ранее в СМИ сообщили о том, что хоккеист после двухнедельного отдыха в Таиланде прибыл в Астану, но переговоры с «Барысом» по новому контракту прошли неудачно, и он покинул столицу Казахстана.
«Контракт с Доусом действует до 30 апреля. До этого момента он является игроком “Барыса”. Работа по продлению контракта ведется. Мы сообщим о результатах переговоров», — сообщили в
В свою очередь, агент Доуса Шуми Бабаев в интервью Vesti.kz рассказал о том, что его клиент может покинуть «Барыс», так как не получил предложения о продлении контракта, который закончится в апреле. При этом форвард может пропустить чемпионат мира. Позднее «Барыс» обвинил Бабаева в «искусственном подогреве ситуации» с целью получения более выгодного договора.
Ранее президент «Барыса» Аскар Шопобаев заявлял о том, что клуб ведет переговоры с Доусом.
34-летний Доус играет за «Барыс» с 2011 года. В этом сезоне он набрал 55 (35+20) очков в 45 матчах КХЛ и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. С 2016 года Доус выступает за сборную Казахстана по хоккею.