В «Барысе» прокомментировали информацию об отъезде Найджела Доуса из Астаны

Ранее в СМИ сообщили о том, что хоккеист после двухнедельного отдыха в Таиланде прибыл в Астану, но переговоры с «Барысом» по новому контракту прошли неудачно, и он покинул столицу Казахстана.

«Контракт с Доусом действует до 30 апреля. До этого момента он является игроком “Барыса”. Работа по продлению контракта ведется. Мы сообщим о результатах переговоров», — сообщили в пресс-службе команды.

В свою очередь, агент Доуса Шуми Бабаев в интервью Vesti.kz рассказал о том, что его клиент может покинуть «Барыс», так как не получил предложения о продлении контракта, который закончится в апреле. При этом форвард может пропустить чемпионат мира. Позднее «Барыс» обвинил Бабаева в «искусственном подогреве ситуации» с целью получения более выгодного договора.

Ранее президент «Барыса» Аскар Шопобаев заявлял о том, что клуб ведет переговоры с Доусом.